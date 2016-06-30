أساليب مثالية لتخزين غسالة الملابس

من الوظائف الروتينية بأي منزل هي عملية غسيل الملابس ولا يمكن الإستغناء عنها, ولكن في كثير من الأحيان يكون تنفيذها بصفة دائمة غير عملي إن لم يكن مكانها مناسب. من الأخطاء الشائعة أن يتم شراء أو وضع غسالة الملابس كشيء ثانوي, من المفروض علينا أن نضعها في الحسبان من المرحلة البدائية من تصميم المنزل فهي من الأجهزة الكبيرة التي لن تستطيع إخفاؤها بسهولة, وإن كانت أكبر من المكان أو غير مناسبة ستعد من كوارث التصميم من حيث النسب والوظيفة الغير محققة.

ليكون مكان الغسالة مناسب عليها أن تحقق بعض النقاط: فمثلا يجب أن يكون الوصول إليها و فتحها سهل, أيضا مع مراعاة أن يكون حولها مساحة كافية, فالإختناق أمامها سيجعل عملية وضع الملابس فيها وإخراجها غير مريح. علينا أيضا أن نضع في الحسبان الغرفة الموضوعة فيها, فيفضل عدم وضعها في مساحة مفتوحة فيحبذ وضعها في أماكن يسهل وصول تغذية المياه لها. من الأشياء التي يجب أن لا نغفل عنها هو أن يكون شكل ولون الغسالة متناسق مع محيطها وهذا شيء كثير من يتجاهله على إعتبار أنها جهاز إلكتروني ولن يكون شكله مؤثر بالضرورة, ولكن بالعكس, حين نتغافل عن شكل الأجهزة عادة يدمر تناسق التصميم تماما, فلنتخيل أن كل التصميم من وحي النمط الكليسيكي والألوان علي شاكلة البيج والذهبي و نضع وسط كل هذا جهاز تكييف أبيض اللون؟ كانت الإختيارات قديما’ محددة لكن يوجد اليوم إختيارات كثيرة في أشكال الأجهزة وأحجامها, و إن كان يجب عليك إنتقاء شكل مختلف لا يتماشى مع الديكور فيوجد أساليب لإخفائها. لنتطلع على بعض الأماكن الملائمة لغسالة الملابس.