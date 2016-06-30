أساليب مثالية لتخزين غسالة الملابس

من الوظائف الروتينية بأي منزل هي عملية غسيل الملابس ولا يمكن الإستغناء عنها, ولكن في كثير من الأحيان يكون تنفيذها بصفة دائمة غير عملي إن لم يكن مكانها مناسب. من الأخطاء الشائعة أن يتم شراء أو وضع غسالة الملابس كشيء ثانوي, من المفروض علينا أن نضعها في الحسبان من المرحلة البدائية من تصميم المنزل فهي من الأجهزة الكبيرة التي لن تستطيع إخفاؤها بسهولة, وإن كانت أكبر من المكان أو غير مناسبة ستعد من كوارث التصميم من حيث النسب والوظيفة الغير محققة.
ليكون مكان الغسالة مناسب عليها أن تحقق بعض النقاط: فمثلا يجب أن يكون الوصول إليها و فتحها سهل, أيضا مع مراعاة أن يكون حولها مساحة كافية, فالإختناق أمامها سيجعل عملية وضع الملابس فيها وإخراجها غير مريح. علينا أيضا أن نضع في الحسبان الغرفة الموضوعة فيها, فيفضل عدم وضعها في مساحة مفتوحة فيحبذ وضعها في أماكن يسهل وصول تغذية المياه لها. من الأشياء التي يجب أن لا نغفل عنها هو أن يكون شكل ولون الغسالة متناسق مع محيطها وهذا شيء كثير من يتجاهله على إعتبار أنها جهاز إلكتروني ولن يكون شكله مؤثر بالضرورة, ولكن بالعكس, حين نتغافل عن شكل الأجهزة عادة يدمر تناسق التصميم تماما, فلنتخيل أن كل التصميم من وحي النمط الكليسيكي والألوان علي شاكلة البيج والذهبي و نضع وسط كل هذا جهاز تكييف أبيض اللون؟ كانت الإختيارات قديما’ محددة لكن يوجد اليوم إختيارات كثيرة في أشكال الأجهزة وأحجامها, و إن كان يجب عليك إنتقاء شكل مختلف لا يتماشى مع الديكور فيوجد أساليب لإخفائها. لنتطلع على بعض الأماكن الملائمة لغسالة الملابس.
إذا كان لديك غرفة تخزين منفصلة عن باقي البيت فسيكون هذا مكان مثالي لوضع الغسالة, وبالمناسبة حتى إن كانت الغرفة فوضاوية, صدقنا ستتحول لغرفة منظمة إن كانت مستغلة بإستخدام شبه يومي, يمكنك وضع بعضا’ من الأرفف ووحدات التخزين بها بجانب الغسالة كي تتمكن من وضع كل مستلزمات الغسيل. سيعتبر روتين الغسيل من الآن فصاعدا مهمة منظمة و متيسرة للجميع, وبجانب هذا فقد وفرت لنفس مشاكل وضعها خارجيا كي لا تقيدك في المساحة أو التصميم. عليك فقط أن تتأكد أن أرضيات غرفة التخزين ليست خشبية كي لا تهدر مع الوقت.
الحمام يعد موقع مثالي لوضع لوضع الغسالة لكونها آمنة, التحدي الوحيد هنا سيكون إن كانت مساحة الحمام لا تسمح, فعمق الغسالة وحده يصل ل 65 سم وتحتاج حولها ما لا يقل عن 75 سم مساحة فارغة لسهولة عملية فتح الغسالة والحركة أمامها. إن توفقت هذه الشروط فسيكون الحمام مكان عملي جدا’. يمكنك وضع الغسالة كجزء من وحدة تخزين أيضا كما صمم هنا ROVER BCوحدة التخزين, هذا يجعل من الحمام إنسيابية في التصميم على خلاف وجود الغسالة كوحدة مستقلة. الحمامات بإختلاف أنماطها عادة ما تكون حلا مناسبا وعمليا!
من الحلول الأخرى المتبعة في إيجاد مكان مناسب للغسالة هو وضعها ضمن وحدات المطبخ, و يحبذ أن يكون بجانب الحوض كي يسهل عملية توصيل المياه. فرصتك إن كان في المطبخ متسع من المساحة أن تضع وحدات تخزين مخصصة للغسيل بجانب الغسالة لكي لا تحتاج التنقل بالملابس من غرفة لأخرى.
هنا نجد أنها أتيحت فرصة لتواجد ركن متكامل لعملية غسيل الملابس. فكل الوظائف المتعلقة للملابس متحققة من أول الغسالة إلى طاولة الكي حتي سلة الملابس. إن كان لديك ركن مهدر أو غير مستغل في الطرقات أو المطبخ عليك إتباع هذا الأسلوب العملي.
الكثير منا لديه ركن مهدر في أحد ممرات المنزل و كثيرا’ ما نضع بها ديكور لتزيينها بدلا من تركها غير مستغلة, و هذا حل مناسب, ولكن ماذا لو كان هذا المكان هو أيضا وحدة تخزين للغسالة وكل مستلزماتها كما هو موضح بالصورة؟ بالطبع لكل المارة لن يدري أحد بوجود شيء وراء هذا الحائط وأنت فقط من يدري بأهمية ما ورائه.