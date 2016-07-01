كيف يكون المرآب عنصر مبهر في التصميم

هناك دائما حول المنزل مساحات جانبية نادرا’ ما تستغل بطريقة مناسبة, فينتهي بها المطاف بأن تصبح مكان مهمل ومهترئ, ولكن إستطاع JEOST ARQUITECTURA هنا أن يتجنب هذا الخطأ الجسيم, فقط صنع من فناء المنزل الجانبي هنا مرآبا خلابا يكاد يعتبر حديقة و جزءا’ أساسيا من المنزل. التصميم المنفتح والممتد فيه راحة للعين وصمم هنا المعماري الحائط كأنها بانوراما حيث يكون أول إنطباعك من المنزل أنه مختلف و ذات قيمة عالية.

جعل المرآب كأنه جزء من حديقة أمامية بلا شك يعطي قيمة قوية لدى السيارات, وهو حل مثالي لمن يريد الإبهار بحرفية وبساطة.