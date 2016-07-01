كيف يكون المرآب عنصر مبهر في التصميم

المرآب الخاص بالمنزل في أغلب الأحيان يكون منفرد بذاته و يكون غرفة مغلقة ومهملة وبالكاد يتم إستغلالها بأي طريقة أخرى. ولكن ما ننساه أنه جزء أساسي من المنزل ولا مفر من المرور به بصفة يومية, ولذلك فعلينا أخذ تصميمه بجدية وأهمية أكثر. في بعض الأحيان يستخدم الكراج أيضا كغرفة تخزين لأدوات ومستلزمات السيارة و هذا حل عملي لإستخدام مساحة مهدرة, ولكن الجديد هو أن يكون المرآب عنصر جاذب بتصميم مبهر بحد ذاته وليس بالضرورة أن يكون منفصل أو منغلق عن باقي المنزل. ظهر هذا الأسلوب لدى البعض الذين يحبذون عرض سيارتهم ويفتخرون بها, فالمرآب لديهم هو المكان الذي يحتفظ بشيء من أغلى المقتنيات لديهم فأصبح الإهتمام بالتصميم والأفكار الجديدة فيه مذهلة! لنرى معا
بعضا من الأمثلة لمثل هذه الكراجات!
نرى هنا مثالا
واضح جدا للمرآب المتميز من حيث مكانه وتنفيذه. المختلف هنا أن المرآب تقريبا صمم كإمتداد للمنزل فليس بينه وبين المنزل تباين أو فاصل غير الزجاج وهذا يوضح أهمية المرآب والسيارة لدى الساكن فكأنه يعرض السيارة داخل معرض السيارات وليس في منزله. الجميل هنا أيضا أن النمط العصري مسيطر على المساحتين. هذه رؤيا عجيبة لمثل هذه الغرفة و توجه تم تناوله حديثا’ ولكنه يلائم بعض الناس.
بالتأكيد للوهلة الأولى ندرك أن هذا الكراج غيرعادي, ولكنه في الحقيقة مرآب تقليدي في بنيته و في إنفصاله عن المنزل. من الواضح أن الساكن أراد إستغلال إنفصال المرآب لأنه أكثر عملية ولكنه ما زال يفضل أن يكون المرآب مبهرا فقام بإختيار عنصر واحد فقط ليستخدمه في مؤثرات مذهلة وهي الإضاءة. نلاحظ أن النمط الحديث مسيطر على المكان حتي في تصميم السقف الغير تقليدي. إذا دققنا النظرأكثر سنلاحظ أن الإضاءة الغير مباشرة إستخدمت في النهاية السفلية من الحوائط. الجميل في الأمر أن كل هذا خلق إنطباعا’ كأنك داخل مرآب من المستقبل وهذا التأثير سببه لون الإضاءة وإنعكاسها في الأرض. هذا مرآب مذهل وسيترك إنطباع قوي لدى الجميع بلا شك!
هناك دائما حول المنزل مساحات جانبية نادرا’ ما تستغل بطريقة مناسبة, فينتهي بها المطاف بأن تصبح مكان مهمل ومهترئ, ولكن إستطاع JEOST ARQUITECTURA هنا أن يتجنب هذا الخطأ الجسيم, فقط صنع من فناء المنزل الجانبي هنا مرآبا
خلابا يكاد يعتبر حديقة و جزءا’ أساسيا من المنزل. التصميم المنفتح والممتد فيه راحة للعين وصمم هنا المعماري الحائط كأنها بانوراما حيث يكون أول إنطباعك من المنزل أنه مختلف و ذات قيمة عالية.
جعل المرآب كأنه جزء من حديقة أمامية بلا شك يعطي قيمة قوية لدى السيارات, وهو حل مثالي لمن يريد الإبهار بحرفية وبساطة.
ما أراده هنا المصمم واضح جدا’ لأول وهلة, وهو أن يظهر السيارة كأنها في صالة عرض . فالشباك البانورامي المطل على باقى المنزل من طابق البدروم يقوي ويرتفع بقيمة كلا من المرآب والبدروم, نلاحظ أن الزجاج محاط بإطار خشبي لتظهر السيارة كأنها لوحة فنية, وكل العناصر الآخرى المحيطة بالسياؤة من لون الحائط الرمادي للإضاءة تقوي من هذا الإنطباع.
الكراج هنا جمع بين النمط الصناعي والنمط الحديث, فبالرغم من إستخدام الخرسانة الخام في الحوائط والسقف إلا أنه لا يضهر فيه أي من التفاصيل الصناية الأخرى, فما يميز هذا المرآب رغم بساطة تصميمه هو التلاعب بالأوان في الأرض على النمط الحديث وتوزيع الإضاءة بطريقة غير تقليدية ليظهر المرآب كأنها صالة عرض للسينما.
بالرغم من قلة عناصر التصميم هنا إلا أن المرآب يعطي إنطباع بالفخامة وهذا لأن تسليط الضوء علي السيارة نفسها. نجد أن التباين بين نعومة الأبيض الساطع وخشونة الأرض الرمادية اللون إتزان وإنسجام لتظهر السيارة وكأنها قطعة فنية فريدة.