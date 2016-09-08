منزل خشبي ساحر من عالم اخر

في قلب العاصمة الكورية سيول، يقبع منزل خشبي ساحر، من تصميم J2H، التي أبدعت في بناءه كليًا من الأخشاب الدافئة من الداخل والخارج، مع فناء رائع بمساحات خضراء وحديقة ناعمة، إضافة إلى بركِ ماء صغيرة لتكتمل اللوحة الفنية للطبيعة.
أما عن الداخل، فقد صمم على النمط الاسكندينافي، مع سيطرة اللون الأبيض واللمسات الخشبية، والمساحات الفارغة، وقطع الأثاث القليلة بألوانها الهادئة، فيما صمم الحمام ببراعة شديدة، حيث فصلت منطقة الاستحمام عن منطقة الاغتسال.
على الرغم من المظهر الحضري المسيطر على المباني المحيطة به، إلا أن هذا المنزل يتمتع بمظهر ريفي متوج بسحر الأخشاب المتواجدة في كل ركن من أركانه، حيث الفناء الواسع، الذي ركز فيه المصمم على البعد عن التقليدية، والإبداع في تصميمه كمساحة من الفضاء المريح والهادئ، مع أبواب زجاجية تُضفي بعض من العصرية والانفتاح على الخارج.
يبدو فناء المنزل خلابًا مع تلك الأضواء الساحرة، ودفء الأخشاب التي تتوسطها الأشجار، في اندماج مع الطبيعة المتناغمة مع أحواض المياه، والسماء التي تطل على المنزل مباشرة، لتكتمل اللوحة الفنية الرائعة للتصميم.
يكتمل سحر هذا المنزل الكوري الخشبي، في حديقة ناعمة ومُشرقة، صممت في فنائه الواسع، لتحتضن اجتماعات العائلة والأصدقاء، من أجل احتساء فنجان من الشاي، أو تناول إفطار شهي في يوم مشمس دافء. تظلل الأشجار الطاولة المعدنية الصغيرة، التي احاط بها 4 من الكراسي السوداء، فيما زُرعت الشجيرات والزهور داخل أحواض خشبية، وعلى الرغم من تداخل المزروعات وتشابكها، وازدحام الحديقة بها، إلا أن ذلك لا ينتقص من المشهد الجمالي لها، بل يزيدها نضرة وحياة.
ربما لن نكتفي أبدًا من الجمال القابع في فناء المنزل، ولكن علينا إلقاء نظرة على الداخل أيضًا.. ها نحن في غرفة المعيشة، التي تم تصميمها على النمط الاسكندنافي، حيث الجدران البيضاء، واللمسات الخشبية في الأثاث القليل البسيط التصميم، مع الحد الأدنى للإضاءة، بما يتناسب مع أسلوب المينيمال.
تضمنت غرفة المعيشة أريكتين خشبيتين، مع مفروشات بلون أخضر بحري وسط، يزيد الغرفة هدوءًا وراحة، واستند التلفاز إلى الجدار فوق منضدة خشبية مزدحمة، لمنح الغرفة شيء من المتعة، وكسر الملل، فيما استندت إلى الجدار المقابل، مكتبة خشبية كبيرة، ازدحمت بالكتب، فضلًا عن بعض قطع الأثاث الخشبية المتواجدة هنا وهناك، في ازدحام لا يؤثر على المنطقة الفارغة في المنتصف، والتي تبرز فيها الأرضية الباركيه، مع إضاءة النافذة الكبيرة التي تسمح بتسلل أكبر قدر من الضوء لمنح الغرفة الإشراقة اللازمة.
قام المصمم بدمج المطبخ وطاولة الطعام، بما يتناسب مع الأجواء الحميمية الدافئة للمنزل، وقد سيطر الأبيض على الجدران بالكامل، وكذلك على وحدات التخزين الخفية للمطبخ، والتي يبرز من وسطها الهيكل المعدني اللامع للثلاجة. أما الجزء الظاهر من المطبخ، فقد صمم على شكل حرف L، بلون أبيض لامع، مع سطح خشبي يُشرق بإضاءة النافذة العرضية القابعة فوقه، ومن فوقها أرفف خشبية معلقة في الجدار، لتنظيم أدوات المطبخ بشكل أنيق.
كذلك تضمن تصميم المطبخ، طاولة خشبية لإعداد الطعام، وإلى جانبها منضدة خشبية أخرى أكبر طولًا، خصصت لتناول الطعام، وقد وضعت حولها الكراسي الخشبية المختلفة التصميم، فبعضها ذو ظهر مقوس، والأخر ذو ظهر مستطيل.
يُشرق المطبخ بالإضاءة الطبيعية المتسللة من النافذة الممتدة عرضيًا في الجدار، إضافة إلى القدر الكبير من الضوء النافذ عبر الأبواب الزجاجية التي حلت محل أحد الجدران، لتجعل من المطبخ مساحة مطلة على الفناء الخارجي بحديقته الراعئة، وهو أمر يساعد على فتح الشهية بالطبع.
لم يخل تصميم الحمام من الأخشاب، حيث وضع حوض الاغتسال بسطحه الأبيض اللامع، فوض وحدة تخزين خشبية، فضلًا عن البناء الخشبي للجدران، وقد صمم الحمام كمنطقتين منفصلتين، إحداهما خشبية تحوي حوض الاغتسال، والأخرى زجاجية بيضاء، تحوي مساحة الاستحمام.
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