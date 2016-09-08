منزل خشبي ساحر من عالم اخر

في قلب العاصمة الكورية سيول، يقبع منزل خشبي ساحر، من تصميم J2H، التي أبدعت في بناءه كليًا من الأخشاب الدافئة من الداخل والخارج، مع فناء رائع بمساحات خضراء وحديقة ناعمة، إضافة إلى بركِ ماء صغيرة لتكتمل اللوحة الفنية للطبيعة.

أما عن الداخل، فقد صمم على النمط الاسكندينافي، مع سيطرة اللون الأبيض واللمسات الخشبية، والمساحات الفارغة، وقطع الأثاث القليلة بألوانها الهادئة، فيما صمم الحمام ببراعة شديدة، حيث فصلت منطقة الاستحمام عن منطقة الاغتسال.