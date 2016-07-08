منازل صغيرة ولكن.. أكثر من كافية!

لاشك أن المنازل الكبيرة لها مميزاتها من حيث الاتساع وحرية التصميم دون قيود، إلا أنها أيضًا لها عيوبها، وعلى رأسها التكلفة العالية خاصة وإن كانت تحتاج إلى نظام تدفئة.

أما عن المنازل الصغيرة، فلا يمكننا قول الأمر ذاته بشأنها، فلم تعد المساحات الصغيرة تُشكل عائقًا أمام المصممين المعماريين، أو مهندسي الديكورات الداخلية، فمع الحلول المبتكرة، لم تعد المساحة مشكلة ذات أهمية، وإليكم تلك النماذج التي تستعرض منازل صغيرة الحجم ولكنها أكثر من كافية لتلبية احتياجات سكانها