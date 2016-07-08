منازل صغيرة ولكن.. أكثر من كافية!

لاشك أن المنازل الكبيرة لها مميزاتها من حيث الاتساع وحرية التصميم دون قيود، إلا أنها أيضًا لها عيوبها، وعلى رأسها التكلفة العالية خاصة وإن كانت تحتاج إلى نظام تدفئة.
أما عن المنازل الصغيرة، فلا يمكننا قول الأمر ذاته بشأنها، فلم تعد المساحات الصغيرة تُشكل عائقًا أمام المصممين المعماريين، أو مهندسي الديكورات الداخلية، فمع الحلول المبتكرة، لم تعد المساحة مشكلة ذات أهمية، وإليكم تلك النماذج التي تستعرض منازل صغيرة الحجم ولكنها أكثر من كافية لتلبية احتياجات سكانها
صممت شركة NAN المعمارية، هذا المنزل، بأكبر قدر من الخصوصية، حيث تخلو واجهته من النوافذ، إلا شريط عرضي رفيع، لمجرد المظهر الجمالي فقط، فيما تكون المنزل الصغير من طابق واحد ممتد عرضيًا، وبه مرآب لا يسمح سوى بوقوف سيارة واحدة، اي أن هذا المنزل في المجمل، تم تخصيصه لعائلة صغيرة.
نحن أمام مشروع CASA AT، الذي قدمته شركة CENIT المعمارية، بواجهته العصرية الفريدة التصميم، وألوان الباستيل المُشرقة والهادئة في الوقت ذاته.
بني هذا المنزل الصغير مع بعض التنازلات عن شيء من الخصوصية، حيث بوابة المرآب وباب المنزل، صنع كلاهما من الحديد المفرغ، بما يسمح برؤية الداخل، إلا أن تصميم المنزل بحجمه الصغير ذو الطابقين، لازال فريدًا من نوعه.
تتمتع واجهة هذا المنزل بتصميم رائع، حيث مزيج الأبيض والزجاج مع الأضواء، واللمسات الزرقاء، بما يشكل في النهاية لوحة مُشرقة تتضمن شُرفة صغيرة رومانسية في الطابق الثاني، وعلى الرغم من قيام شركة ARKETIPO-TALLER، ببناء هذا المنزل من طابقين، بمساحة صغيرة، إلا أنها قد جعلت منه مساحة قادرة على تلبية احتياجات سكانه،
يبدو هذا المنزل من الخارج صغير للغاية، ولكنه من الداخل يضمن كافة احتياجات الحياة العصرية، فعلى الرغم من واجهته التي توحي بصغر حجمه، مع تصميمها من الخرسان والزجاج، إضافة إلى الشرفة الخشبية الراقية ذات البرجولة، إلا أنه يمكننا الرؤية من خلال تلك الأبواب الزجاجية المنزلقة، أن الداخل ليس مزدحما بل ويتمتع بتصميم عصري أنيق.
قدمت شركة C95 المعمارية، نموذجًا للمنزل الصغير المناقض لنفسه! حيث تم بناءه من طابقين، الأول من الزجاج الذي يكشف عما ورائه ويتيح رؤية الداخل، والثاني من الخشب، الذي يتمتع بالدفء والخصوصية، مع شرفة واسعة تطل على الفناء الأمامي.
على الرغم من ارتفاع البناء المكون من طابقين، إلا انه يبدو صغير للغاية من حيث العرض، فقد صمم هذا المنزل الصغير بحيث تحدد الجدران غرفه، مع واجهة من الزجاج في كلا الطابقين، ومكان صغير خصص لرصف سيارة واحدة.
مجموعة من المنازل الصغيرة التي ربما تعبر عن مستقبل التصميم المعماري للمساحات المحدودة، حيث البناء الهندسي ذو الواجهة المقوسة، والجانب الأخضر الذي يتماشى مع الحديقة المحيطة، والكثير من النوافذ الزجاجية التي حلت بدلًا من الجدران الأسمنتية، في خطوة جرئية للتنازل عن الخصوصية في مقابل إشراقة المنزل وإطلالته على المشهد الجمالي للحديقة.
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