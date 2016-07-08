الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منازل صغيرة ولكن.. أكثر من كافية!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Modular Houses, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios منازل
Loading admin actions …

لاشك أن المنازل الكبيرة لها مميزاتها من حيث الاتساع وحرية التصميم دون قيود، إلا أنها أيضًا لها عيوبها، وعلى رأسها التكلفة العالية خاصة وإن كانت تحتاج إلى نظام تدفئة.

أما عن المنازل الصغيرة، فلا يمكننا قول الأمر ذاته بشأنها، فلم تعد المساحات الصغيرة تُشكل عائقًا أمام المصممين المعماريين، أو مهندسي الديكورات الداخلية، فمع الحلول المبتكرة، لم تعد المساحة مشكلة ذات أهمية، وإليكم تلك النماذج التي تستعرض منازل صغيرة الحجم ولكنها أكثر من كافية لتلبية احتياجات سكانها

منزل العائلة الصغيرة

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

صممت شركة NAN المعمارية، هذا المنزل، بأكبر قدر من الخصوصية، حيث تخلو واجهته من النوافذ، إلا شريط عرضي رفيع، لمجرد المظهر الجمالي فقط، فيما تكون المنزل الصغير من طابق واحد ممتد عرضيًا، وبه مرآب لا يسمح سوى بوقوف سيارة واحدة، اي أن هذا المنزل في المجمل، تم تخصيصه لعائلة صغيرة.

واجهة بألوان الباستيل

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

نحن أمام مشروع CASA AT، الذي قدمته شركة CENIT المعمارية، بواجهته العصرية الفريدة التصميم، وألوان الباستيل المُشرقة والهادئة في الوقت ذاته.

بني هذا المنزل الصغير مع بعض التنازلات عن شيء من الخصوصية، حيث بوابة المرآب وباب المنزل، صنع كلاهما من الحديد المفرغ، بما يسمح برؤية الداخل، إلا أن تصميم المنزل بحجمه الصغير ذو الطابقين، لازال فريدًا من نوعه.

شرفة رومانسية

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura منازل White
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

تتمتع واجهة هذا المنزل بتصميم رائع، حيث مزيج الأبيض والزجاج مع الأضواء، واللمسات الزرقاء، بما يشكل في النهاية لوحة مُشرقة تتضمن شُرفة صغيرة رومانسية في الطابق الثاني، وعلى الرغم من قيام شركة ARKETIPO-TALLER، ببناء هذا المنزل من طابقين، بمساحة صغيرة، إلا أنها قد جعلت منه مساحة قادرة على تلبية احتياجات سكانه، 

منزل الشرفة الخشبية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يبدو هذا المنزل من الخارج صغير للغاية، ولكنه من الداخل يضمن كافة احتياجات الحياة العصرية، فعلى الرغم من واجهته التي توحي بصغر حجمه، مع تصميمها من الخرسان والزجاج، إضافة إلى الشرفة الخشبية الراقية ذات البرجولة، إلا أنه يمكننا الرؤية من خلال تلك الأبواب الزجاجية المنزلقة، أن الداخل ليس مزدحما بل ويتمتع بتصميم عصري أنيق.

منزل من الخشب والزجاج

Haus Rohleder, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH منازل
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

قدمت شركة C95 المعمارية، نموذجًا للمنزل الصغير المناقض لنفسه! حيث تم بناءه من طابقين، الأول من الزجاج الذي يكشف عما ورائه ويتيح رؤية الداخل، والثاني من الخشب، الذي يتمتع بالدفء والخصوصية، مع شرفة واسعة تطل على الفناء الأمامي.

منزل مرتفع ولكن..

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos منازل
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

على الرغم من ارتفاع البناء المكون من طابقين، إلا انه يبدو صغير للغاية من حيث العرض، فقد صمم هذا المنزل الصغير بحيث تحدد الجدران غرفه، مع واجهة من الزجاج في كلا الطابقين، ومكان صغير خصص لرصف سيارة واحدة.

منازل المستقبل

Modular Houses, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios منازل
Lights &amp; Shades Studios

Modular Houses

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

مجموعة من المنازل الصغيرة التي ربما تعبر عن مستقبل التصميم المعماري للمساحات المحدودة، حيث البناء الهندسي ذو الواجهة المقوسة، والجانب الأخضر الذي يتماشى مع الحديقة المحيطة، والكثير من النوافذ الزجاجية التي حلت بدلًا من الجدران الأسمنتية، في خطوة جرئية للتنازل عن الخصوصية في مقابل إشراقة المنزل وإطلالته على المشهد الجمالي للحديقة.

لمزيد من المنازل الفريدة التصميم، تفضلوا بقراءة المقال التالي، منازل على مستوى واحد.. مذهلة!

تحول مذهل لشقة صغيرة
هل أعجبتك تصاميم تلك المنازل؟ رأيك يهمنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً