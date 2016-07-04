تصميم فريد بخطوط إنسيابية

إنفرد المنزل بتصميم متميز من كل النواحي فتشعر عند رؤية هذا المشهد الخلاب أنك لست أمام بيت تقليدي, وإنما أمام بيت من بيوت هوليوود. البيت يظهر كأنه قطعة فنية من وحي الطبيعة, فهو مع خطوطه المنحنية يقع في وسط مساحة هائلة من الحدائق, وبالواقع الحديقة فيها أيضا منحنيات وليست مستوية, أما المسبح فقد أصبح متكاملا وسط هذه الخطوط ليصبح كأنه واحة محاطة بالنخيل. أبدع المصمم حين إتجه للون الأبيض فقط في الواجهة الخارجية فهذا زاد من قوة الفكرة التصميمية, قد تظن أن اللون لن يكون كافي لإظهارها ولكن في الحقيقة التلعب بالظل مع الأبيض كاف جدا . أيضا عدم وجود مفردات كثيرة في الواجهة أظهر الحدبقة بشدة لأنها تبدو من أحد أهم العناصر لدى الساكن والمصمم. هذا البيت بالتأكيد هو كنز معماري ومرجع مهم لمن يريد سلك هذا النهج من المعمار.