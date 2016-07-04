تصميم فريد بخطوط إنسيابية

عند التترق للنمط الحديث إعتدنا رؤية الخطوط المستقيمة والمتوازية فيالمنازل, ولكن ما يندر رؤيته مؤخرا’ هي التصاميم ذات الخطوط الإنسيابية
المستوحاه من الطبيعة, وهذا لصعوبة التوصل فيه إلى التصميم المثالي خارجيا
وداخليا’. يعد هذا الأسلوب من التصميم مستوحى من الطبيعة المحاطة بأشكالها
الغير سيميترية, ولكي تندمج المفاهيم والأسس المعمارية والإنشائية مع أشكال
الطبيعة بخطوطه ذات المنحنيات الكثيرة يعد هذا نجاحا
ساحقا, فعندما
يتناوله مصممين محترفين مثل ARQUITETO AQUILES NÍCOLASKÍLARISبالتأكيد سيتوصلوا إلى حلول ونتائج مبهرة. سنتترق في هذا المقال لمثل
هذا المثال الباهر من تصميم ARQUITETO AQUILES من البرازيل, ونأكد أنك
ستندهش من تميز التصميم!
إنفرد المنزل بتصميم متميز من كل النواحي فتشعر عند رؤية هذا المشهد الخلاب أنك لست أمام بيت تقليدي, وإنما أمام بيت من بيوت هوليوود. البيت يظهر كأنه قطعة فنية من وحي الطبيعة, فهو مع خطوطه المنحنية يقع في وسط مساحة هائلة من الحدائق, وبالواقع الحديقة فيها أيضا منحنيات وليست مستوية, أما المسبح فقد أصبح متكاملا
وسط هذه الخطوط ليصبح كأنه واحة محاطة بالنخيل. أبدع المصمم حين إتجه للون الأبيض فقط في الواجهة الخارجية فهذا زاد من قوة الفكرة التصميمية, قد تظن أن اللون لن يكون كافي لإظهارها ولكن في الحقيقة التلعب بالظل مع الأبيض كاف جدا . أيضا عدم وجود مفردات كثيرة في الواجهة أظهر الحدبقة بشدة لأنها تبدو من أحد أهم العناصر لدى الساكن والمصمم. هذا البيت بالتأكيد هو كنز معماري ومرجع مهم لمن يريد سلك هذا النهج من المعمار.
سار المسبح على نفس أسلوب الواجهة فكل منحنياته أعطت إيحاء أن المسبح من خلق الطبيعة وليست مصطنعة, هذا يعطي روح مرحة للمكان على عكس الخطوط المستقيمة التي تتسم بالرسمية أكثر. نجد أيضا’ أن المسبح يطل على مشهد طبيعي متناغم مكون من نباتات ونخيل, وبما أن المسبح أوجد على أرض منحنية قرر المصمم إستغلال هذا فجعل المسبح كأنه على تل ويطل على الحديقة.
عند الإنتقال لداخل المنزل نجد أن اللون الأبيض ما زال يمتد إلي الداخل بقوة, فهو اللون البطل الأوحد. ولم يبخل المصمم علي التصميم الداخلي بإنسيابية الخطوط المعمارية, أيضا خلق ركن فيه نباتات من وحي الحديقة الخارجية أعطانا شعور بإمتداد الحديقة معنا للداخل, وهذا الترابط بين الخارج والداخل يعد من أكثر الأساليب تحديا
ونجاحا في نفس الوقت. الأبيض هنا ما زال مصدر قوة وإظهار لفكر المصمم فمع الإضاءات يظهر قوة المنحنيات.
الغرف هنا منقسمة فقط بإختلاف المستويات وهذا الإمتداد في المساحات مع إحاطتها بالفتحات المطلة على الحديقة يعطي إحساس كأن المنزل يتنفس من الداخل. إنتقاء الأثاث هنا إعتمدعلى الأناقة والبساطة مع الحفاظ على الألوان المستوحاة من الطبيعة فقط.
نلاحظ أن المطبخ إنفرد بتصميم مبسط وراقي, ليس فيه تفاصيل كثيرة وإنما إتسم أكثر بالعملية فكل الوظائف متحققة على أكمل وجه. هذا المطبخ ملهم جدا لأي أحد يريد أن يأخذ خطوة إعادة تصميم وترميم مطبخه, فنقاط نجاحه بسيطة وسهلة التنفيذ مثل توحيد وتقليل الألوان المستخدمة وتوزيع إضاءة متساوية على كل الغرفة. أيضا’ توحيد نمط ولون الأجهزة أمر يجب أن لا نغفل عنه عند دراسة مفردات هذا المطبخ.
إمتد اللون الأبيض لآخر الغرف في المنزل, والعجيب إختياره في الحمام لأن كثيرا
ما يفشل هذا اللون في الحمام لأنه يحوله إلى مكان ليس به روح, على عكس ما حدث هنا تماما. الحمام هنا ذو شخصية واضحة وصريحة, فيه جرأة ونعومة في نفس الوقت. تصميم السقف ذو الخطوط الإنسيابية المنحنية له دور أساسي لتوصيل هذا الإنطباع فتصميمه الغير تقليدي فيه جرأة جذابة, أما اللون الأبيض فيعطي نعومة. وحدة المغسلة متميزة و ذو نمط حديث في تصميمها..