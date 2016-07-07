الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

اختر المظلة المناسبة لحديقتك

Heba khlili Heba khlili
homify منتجع
Loading admin actions …

الحديقة  ليست ارض زراعية تزرعها فقط، الحديقة مكان اكثر من مجرد زراعة، فهي مكان تستمتع فيه بزراعتها وأيضا بالسباحة في حال وجود مسبح، ويلعب بها الأطفال، وللجلوس والاسترخاء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء.
المسؤولية في جمالية الحديقة تقع على عاتق مهندس المساحات الخارجية، الذي يستشيره الفني الزراعي في أنواع النباتات المزروعة في الحديقة، والذي يتخذ القرار مع المصمم المعماري في المكان المخصص للجلوس في الحديقة ويأتي دورة الأساسي في تصميم الحديقة وباختيار المظلة المناسبة.

لذلك في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ بعض تصاميم المضلات التي تحميك من أشعة الشمس صيفا وتجعلك تستمتع بالجلوس خارج.

مظلة خيمية…

homify منتجع
homify
homify

هنا يختار مهندس المساحات الخارجية مظلة غير مستوية ذات ارتفاعات وانخفاضات وهذا هو سبب تسميتها بالخيمية لانها تشبة الخيمة الفرق الوحيد انها ليست في الصحراء انما في حديقة غناء على طرفها مسبح وعلى طرفها الاخر مجسم كبير لتفاحة خضراء أعطت بهجة وجمال للحديقة، ولاحظوا معي اختيار لون المظلة باللون الأبيض اللون الذي يقلل من انعكاس أشعه الشمس لتستمتع بالجلوس في حديقتك.

القبة البيضاء… .

Garden Igloo, Greenbop Greenbop بلكونات وشرفاتأثاث
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

جلسة صغيرة لشخصين، مطلة على مياه تعكس لون الأشجار الأخضر، جلسة تستمتع فيها بالاسترخاء في أحضان الطبيعة، جلسة محمية من أشعة الشمس بمضلة تشبه القبة، الميزة في تصميم مظلة مثل القبة هو انها تحميك من اشعة الشمس من جميع الجهات وبالتالي الاستمتاع اكثر بالطبيعة.

تقليدية التصميم…

die Cubola, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik حدائقأثاث
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

هنا تصميم تقليدي وكلاسيكي لمظلة بسيطة تتميز بالثبات والمتانة والاهم إنها تحميك من أشعه الشمس، عبارة عن أعمدة حديدية وسقف حديدي مفتوح مغطى بقماش مقاوم لأشعة الشمس ومقاوم أيضا للمياه.

مظلة يدوية…

Manutti, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal حدائقأثاث
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

مظلة بتصميم بسيط بلون اسود جذاب، قد لا تحجب أشعة الشمس بالكامل ولكنها تتميز بمرونتها وسهولة تركيبها ونقلها، والجميل في تصميم تلك المظلة انها تشبة المظلة اليدوية.

مظلة حجرية!!!

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein حديقة
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

قد يكون تصميم المظلة هذه الأكثر منطقيا والأكثر ثبات واستمرارية فلا تحتاج لفتح وأغلاق المظلة كل مرة. فالمظلة هنا عبارة عن ثلاث جدران مع سقف مكونه من أحجار مصفوفة بشكل عفوي بلون احمر وبني تحوي بداخلها على جلسة  بسيطة ومحاطة بالحديقة الخضراء.

الاشجار المظلة!!!

​Ein Garten mit Geschichte, Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur حديقة
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

هنا كان راي الفني الزراعي الأكثر صوبا حيث اقترح زراعة أشجار سريعة النمو وذات أوراق كبيرة أي أشجار تستخدم كمضلة وبالتالي لا نحتاج لأي مظلة إنما نستعيض عنها بوجود الأشجار العالية ذات الظلال الكبيرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

البرج…

Marrakech Shelter EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

Marrakech Shelter

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

لجلسة دائرية كبيرة وسط الحديقة، من المفضل إن تختار تصميم كما في الصورة لمظلة ذات أعمدة، ومحاطة بجدار دائري قصير وبالتالي ستستمتع بأكبر قدر ممكن الظلال وستستمتع بالهواء العليل.

خيزرانية التظليل… .

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

لا داعي لتتعب نفسك بالتفكير بتصميم المظلة، بمعرفتك فقط مكان وجودها وطريقة تركيبها، تستطيع استخدام ابسط وارخص المواد لتصميمها.
الخيزران مادة ملائمة كمظلة لأنها لا تمتص الماء وبالتالي تبقى جافة، خفيفة الوزن والاهم أنها سهلة التركيب ورخيصة الثمن.

ننصحكم بقراءة المقال التالي تصميمات رائعة لمظلات الحدائق والشرفات

مدخل بيتك عنوان شخصيتك
أي تصميم اخترت لتظلل حديقتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً