اختر المظلة المناسبة لحديقتك

الحديقة ليست ارض زراعية تزرعها فقط، الحديقة مكان اكثر من مجرد زراعة، فهي مكان تستمتع فيه بزراعتها وأيضا بالسباحة في حال وجود مسبح، ويلعب بها الأطفال، وللجلوس والاسترخاء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء.

المسؤولية في جمالية الحديقة تقع على عاتق مهندس المساحات الخارجية، الذي يستشيره الفني الزراعي في أنواع النباتات المزروعة في الحديقة، والذي يتخذ القرار مع المصمم المعماري في المكان المخصص للجلوس في الحديقة ويأتي دورة الأساسي في تصميم الحديقة وباختيار المظلة المناسبة.

لذلك في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ بعض تصاميم المضلات التي تحميك من أشعة الشمس صيفا وتجعلك تستمتع بالجلوس خارج.