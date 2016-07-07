اختر المظلة المناسبة لحديقتك

الحديقة ليست ارض زراعية تزرعها فقط، الحديقة مكان اكثر من مجرد زراعة، فهي مكان تستمتع فيه بزراعتها وأيضا بالسباحة في حال وجود مسبح، ويلعب بها الأطفال، وللجلوس والاسترخاء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء.
المسؤولية في جمالية الحديقة تقع على عاتق مهندس المساحات الخارجية، الذي يستشيره الفني الزراعي في أنواع النباتات المزروعة في الحديقة، والذي يتخذ القرار مع المصمم المعماري في المكان المخصص للجلوس في الحديقة ويأتي دورة الأساسي في تصميم الحديقة وباختيار المظلة المناسبة.
لذلك في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ بعض تصاميم المضلات التي تحميك من أشعة الشمس صيفا وتجعلك تستمتع بالجلوس خارج.
هنا يختار مهندس المساحات الخارجية مظلة غير مستوية ذات ارتفاعات وانخفاضات وهذا هو سبب تسميتها بالخيمية لانها تشبة الخيمة الفرق الوحيد انها ليست في الصحراء انما في حديقة غناء على طرفها مسبح وعلى طرفها الاخر مجسم كبير لتفاحة خضراء أعطت بهجة وجمال للحديقة، ولاحظوا معي اختيار لون المظلة باللون الأبيض اللون الذي يقلل من انعكاس أشعه الشمس لتستمتع بالجلوس في حديقتك.
جلسة صغيرة لشخصين، مطلة على مياه تعكس لون الأشجار الأخضر، جلسة تستمتع فيها بالاسترخاء في أحضان الطبيعة، جلسة محمية من أشعة الشمس بمضلة تشبه القبة، الميزة في تصميم مظلة مثل القبة هو انها تحميك من اشعة الشمس من جميع الجهات وبالتالي الاستمتاع اكثر بالطبيعة.
هنا تصميم تقليدي وكلاسيكي لمظلة بسيطة تتميز بالثبات والمتانة والاهم إنها تحميك من أشعه الشمس، عبارة عن أعمدة حديدية وسقف حديدي مفتوح مغطى بقماش مقاوم لأشعة الشمس ومقاوم أيضا للمياه.
مظلة بتصميم بسيط بلون اسود جذاب، قد لا تحجب أشعة الشمس بالكامل ولكنها تتميز بمرونتها وسهولة تركيبها ونقلها، والجميل في تصميم تلك المظلة انها تشبة المظلة اليدوية.
قد يكون تصميم المظلة هذه الأكثر منطقيا والأكثر ثبات واستمرارية فلا تحتاج لفتح وأغلاق المظلة كل مرة. فالمظلة هنا عبارة عن ثلاث جدران مع سقف مكونه من أحجار مصفوفة بشكل عفوي بلون احمر وبني تحوي بداخلها على جلسة بسيطة ومحاطة بالحديقة الخضراء.
هنا كان راي الفني الزراعي الأكثر صوبا حيث اقترح زراعة أشجار سريعة النمو وذات أوراق كبيرة أي أشجار تستخدم كمضلة وبالتالي لا نحتاج لأي مظلة إنما نستعيض عنها بوجود الأشجار العالية ذات الظلال الكبيرة.
لجلسة دائرية كبيرة وسط الحديقة، من المفضل إن تختار تصميم كما في الصورة لمظلة ذات أعمدة، ومحاطة بجدار دائري قصير وبالتالي ستستمتع بأكبر قدر ممكن الظلال وستستمتع بالهواء العليل.
لا داعي لتتعب نفسك بالتفكير بتصميم المظلة، بمعرفتك فقط مكان وجودها وطريقة تركيبها، تستطيع استخدام ابسط وارخص المواد لتصميمها.
الخيزران مادة ملائمة كمظلة لأنها لا تمتص الماء وبالتالي تبقى جافة، خفيفة الوزن والاهم أنها سهلة التركيب ورخيصة الثمن.
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