تحصل منزل المليونير على زخم أنيق بفضل فناء مركزي.

منزل الفخامة هو حلم الجميع، ولكن أولئك الذين يمتلكون القدرة المالية يتوقعون الكمال والجودة العالية، إلى جانب ميزة فريدة تميز المنزل عن غيره من المنازل الجميلة في المنطقة. المنزل الذي يبلغ مساحته 40,000 قدم مربع يحتوي على 8 غرف نوم و 10 حمامات، مما يجعله واسعًا وفخمًا. تم تصميم كل غرفة لتوفير أقصى درجات الرفاهية والراحة. يتميز المنزل أيضًا بوجود وسائل رفاهية فاخرة للترفيه والتسلية، مثل صالة سينما منزلية تتسع لـ 15 شخصًا، وقبو للنبيذ، ومركز لياقة بدنية، ومنتجع صحي، وحمام ساونا، ومسبح داخلي. ولكن تتميز هذه الفيلا، التي تم بناؤها للمليونير، بفناءها المركزي المزود بتنسيقات غنية بالنباتات الخضراء التي تغمر المبنى بالضوء الطبيعي وتوفر مناظر خلابة للحديقة الجميلة.





لنلقِ نظرة على التشطيبات الأنيقة وعناصر الفخامة في المنزل، دعونا نجول فيه، والذي تم تصميمه بواسطة فريق المهندسين المعماريين الداخليين المقرّ في حيدر أباد، وهو فريق Rhythm and Emphasis Design Studio.