تحصل منزل المليونير على زخم أنيق بفضل فناء مركزي.

منزل الفخامة هو حلم الجميع، ولكن أولئك الذين يمتلكون القدرة المالية يتوقعون الكمال والجودة العالية، إلى جانب ميزة فريدة تميز المنزل عن غيره من المنازل الجميلة في المنطقة. المنزل الذي يبلغ مساحته 40,000 قدم مربع يحتوي على 8 غرف نوم و 10 حمامات، مما يجعله واسعًا وفخمًا. تم تصميم كل غرفة لتوفير أقصى درجات الرفاهية والراحة. يتميز المنزل أيضًا بوجود وسائل رفاهية فاخرة للترفيه والتسلية، مثل صالة سينما منزلية تتسع لـ 15 شخصًا، وقبو للنبيذ، ومركز لياقة بدنية، ومنتجع صحي، وحمام ساونا، ومسبح داخلي. ولكن تتميز هذه الفيلا، التي تم بناؤها للمليونير، بفناءها المركزي المزود بتنسيقات غنية بالنباتات الخضراء التي تغمر المبنى بالضوء الطبيعي وتوفر مناظر خلابة للحديقة الجميلة.
لنلقِ نظرة على التشطيبات الأنيقة وعناصر الفخامة في المنزل، دعونا نجول فيه، والذي تم تصميمه بواسطة فريق المهندسين المعماريين الداخليين المقرّ في حيدر أباد، وهو فريق Rhythm and Emphasis Design Studio.
يتحد الرخام الإيطالي والإسباني مع الأثاث المصنوع يدويًا لتقديم ممر متطور يؤدي إلى المساحات الاجتماعية. تعزز الغرف الكبيرة فخامة القصر . تُظهر صورة المدخل هذه فخامة المنزل ، مع عناصر مخصصة مثل وحدة التحكم المصممة خصيصًا وبوذا المثبت على الحائط. نغمات الذهب تعزز المظهر الفاخر.
تنتقل التشطيبات المتميزة إلى غرفة المعيشة ، حيث توفر المقاعد الواسعة الراحة والرفاهية. يتدفق الضوء الطبيعي من الفناء إلى غرفة المعيشة من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة ، مما يبرز التشطيبات الفاخرة ، بما في ذلك اللمسات الذهبية. في هذه الصورة ، نرى التصميمات الداخلية الفاخرة لغرفة المعيشة مع أرائك جلدية فخمة مرتبة في ترتيب مريح ومثالي للمحادثات. تعزز القاعدة الذهبية لطاولة القهوة والثريا الكبيرة والملمس الناعم للسجادة من المظهر الفاخر. تربط الأبواب الزجاجية الكبيرة غرفة المعيشة بممر المدخل ، مما يوسع المساحة للتجمعات الكبيرة.
توفر المقاعد الغارقة في المنطقة المجاورة لغرفة المعيشة بيئة غير رسمية مثالية لاستضافة ألعاب الورق أو أمسيات مريحة. يحتوي أحد الجانبين على أرائك منجدة وفاخرة ، بينما يحتوي الجانب الآخر على أرفف خشبية لعرض الإكسسوارات والمصنوعات اليدوية. تتوافق طاولة القهوة مع الخشب ذي الألوان الداكنة للرفوف ، مما يخلق مظهرًا متماسكًا. تدعو الأبواب الزجاجية الكبيرة الضوء الطبيعي من الحديقة خارج غرفة المعيشة مع السماح بالاتصال بين مناطق المعيشة الرسمية وغير الرسمية.
مثل غرفة المعيشة ، تتميز غرفة الطعام الفسيحة بأرضيات من الحجر الطبيعي الجميل ووفرة من الضوء الطبيعي المدعو من خلال التشكيلات الزجاجية الواسعة ، مما يبرز فخامة المنطقة. إنه يمثل مساحة مثالية لضمان رعاية الضيوف وإطعامهم جيدًا ، مع الخدمة من المطبخ المذهل المصمم لهذا الغرض والمجهز بأحدث الأجهزة وطاهي منزلي مخصص لتلبية جميع المتطلبات. تربط الفتحات الزجاجية غرفة الطعام بالحديقة ، وتدعو للضوء الطبيعي. تنعكس الثريا الجميلة وأضواء السقف المعلقة فوق الطاولة على الأرضية الحجرية الطبيعية ، مما يعزز الجمالية الفاخرة.
جميع غرف النوم الثمانية تتبع نظام الألوان الأسود والأبيض والرمادي ، مما يوفر خلفية مثالية لإبراز اللمسات الفاخرة من الكروم والذهب. تعزز أغطية الأرضيات المستوردة والتزيين الخشبي المهيب الفخامة وتوفر الراحة. تحتوي غرفة النوم الأساسية الفسيحة في هذه الصورة على عناصر مخصصة مثل اللوح الأمامي المصنوع حسب الطلب ، والطاولات الجانبية المنجدة ، ومقعد عند سفح السرير ، ووحدة عرض وتخزين مقابل السرير للوسائط وإكسسوارات الديكور. تعزز الكسوة الحجرية الطبيعية على الحائط خلف السرير الفخامة المتطورة في الغرفة.
هنا ، نرى غرفة نوم أخرى بألوان الأسود والأبيض والبيج. اللوح الأمامي المنجد المصمم خصيصًا فاخر ، وكذلك الستائر الممتدة من الأرض حتى السقف التي يمكن فتحها لتقديم إطلالة على الحديقة من خلال نافذة الصورة. الوسائد ، والرمي الجريء ، والأريكة الفيروزية ، والنباتات المحفوظة بوعاء تضيف نسيجًا وتباينًا.
على الرغم من أن جميع غرف النوم تتبع نفس نظام الألوان ، إلا أن لكل منها مظهر فريد. تحتوي غرفة النوم هذه على لوح أمامي مبطن وكراسي مخصصة مع قاعدة ذهبية لتعزيز التصميم الفاخر. مزيج من الستائر الشفافة والقاتمة يحافظ على خصوصية الغرفة ، بالإضافة إلى السماح بتنظيم شدة الضوء الطبيعي المدعو من خلال النوافذ الزجاجية.
تحتوي كل غرفة من غرف النوم الثمانية على حمام داخلي واسع مع وسائل راحة فاخرة وتشطيبات راقية. هذا الحمام هو مثال للفخامة مع تشطيبات من الحجر الطبيعي ممتدة من الأرض حتى السقف ، وحوض استحمام كامل الحجم ، ومقصورة دش. يتم نقل التشطيبات الحجرية الطبيعية على الأرضيات والجدران إلى الحمامات. يعزز الفن المعدني النحت على الحائط من تطوره.
هنا ، نرى حمامًا آخر بنفس التشطيبات الحجرية الطبيعية المتناقضة مع تركيبات ذهبية أنيقة لتعزيز الفخامة. يقسم حاجز زجاجي الحمام الواسع لفصل المناطق الجافة والمبللة.
يفتح الطابق السفلي على مسبح داخلي بطول 15 مترًا يوفر رفاهية السباحة أو المطر أو أشعة الشمس. مثل المناطق الداخلية الأخرى ، يضمن التصميم أن حمام السباحة يتمتع بوفرة من الضوء الطبيعي ، مما يخلق إحساسًا بالسباحة في الهواء الطلق. يضيف التصميم الهندسي للبلاط الداكن والفاتح على الحائط بالقرب من حمام السباحة تباينات تركيبية وعنصر فني مثير للاهتمام إلى المنطقة.
هنا ، نرى خزانة الملابس في غرفة نوم أخرى مع أرفف وأدراج مخصصة لتخزين الإكسسوارات والملابس الفاخرة. يضيف اللون الأزرق اللامع المتطور مجموعة من الألوان ، متناقضة مع النغمات المحايدة في غرفة النوم. مقعد منجّد أزرق متناسق ومرآة ممتدة من الأرض حتى السقف تكمل المظهر.
توفر دواليب الملابس الواسعة في غرف النوم مساحة تخزين واسعة مع أقسام منفصلة للملابس والإكسسوارات. في هذه الصورة ، تحتوي خزانة الملابس على أرضيات من الحجر الطبيعي الفاخر ، ومرآة زينة ممتدة من الأرض حتى السقف على أحد الجدران ، وطاولة في المنتصف بسطح من الحجر الطبيعي لوضع الملابس والإكسسوارات عند ارتداء الملابس.
هذا الحمام ذو نسق لوني أسود ولكن بنفس التشطيبات الحجرية الطبيعية الفاخرة مثل المناطق الأخرى. الحمام الفسيح به أحواض سطح عمل
له ولها وحجرة دش زجاجية كبيرة.
هنا ، نرى الهيكل فوق المسبح ، مع وجود ألواح شفافة تحافظ عليه من المطر دون إعاقة رؤية المياه من الطوابق العليا.
من بين العديد من وسائل الراحة التي يوفرها المنزل مركز لياقة بدنية واسع ومجهز تجهيزًا جيدًا ، مما يسمح للعائلة والضيوف بممارسة التمارين دون الخروج من المنزل.
توفر البارات الداخلية والخارجية وقبو النبيذ المصمم خصيصًا الإعداد المثالي للترفيه ، مع أرائك فخمة ومنجدة وأضواء سقف مدمجة ومنضدة بار مخصصة مع تشطيبات من الحجر الطبيعي وكراسي بار منجدة من الجلد الفاخر.
أخيرًا ، دعنا نرى الفناء المركزي المذهل ، واحة خصبة تمثل قطعة مقاومة القصر. يوفر مكانًا مثاليًا للاسترخاء وسط المساحات الخضراء والمناظر الجميلة ، مع تراس وخيارات جلوس في الهواء الطلق ومنطقة مخصصة لليوغا. تضيف المناظر الطبيعية الجميلة إلى فخامة التصميمات الداخلية ، وتوفر إطلالات من خلال الفتحات الزجاجية الكبيرة في مساحات المعيشة.
هنا ، نرى منطقة جلوس أخرى في مساحة المعيشة الواسعة ، مع وجود حديقة عمودية جميلة تخلق خلفية جميلة من خلال الأبواب الزجاجية الكبيرة. يمكن فتح الأبواب للخارج لاستنشاق هواء نقي.
الديكورات الداخلية المذهلة مثيرة للإعجاب ، لكن الفناء الجميل يكمل المنزل ، ويرفع من طرازه ويجعله منزل الأحلام لأي مليونير. أنشأ التصميم الاستثنائي من قبل متخصصي Rhythm and Emphasis Design Studio منزلًا متقنًا يمثل مثالًا للرفاهية والمعيشة الراقية. إنهم يقدمون للعملاء مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتصميم المنتجات وإدارة المشاريع ، لإنشاء بيئات فريدة وحصرية بناءً على المتطلبات الفردية لتقديم منازل مصممة بدقة وعناية.
10 نصائح لإعادة تأثيث المنزل في موسم الأعياد هذا