أفكار ذكية للتخزين في المنازل الصغيرة

يوم بعد يوم يمكننا التأكيد بثقة أكبر على أن المساحات الصغيرة لم تعد عائقًا في التصميم، مع تطور الحلول الإبداعية، واتساع المخيلات الابتكارية لـ مصممي الديكور الداخلي، بما يتيح تحقيق كل شيء في منزل صغير للغاية.
اليوم، نستعرض معكم بعض من الأفكار الابداعية، والحلو الابتكارية، لخلق مساحات تخزينية في المنازل صغيرة، بما يمنع الوقوع في شِرك الازدحام، ويتيح ترك فراغات مُريحة في المنزل.
المطبخ هو أحد الغرف التي تحتوي على الكثير من الأشياء، والذي يتطلب مساحة تخزينية كبيرة، إلا أنه قد لا يتمتع بالمساحة الكافية، ولكن المساحة لم تعد عائقًا مع مثل تلك الأفكار الذكية.
فكما نرى في هذا التصميم، تم استغلال كافة المساحات في المطبخ، من خلال الأدراج، حتى المساحات الصغيرة للغاية، فهذا سطح للتقطيع، وتلك أدراج صغيرة لتخزين الأشياء التي قد تزحم سطح المنضدة، وفي يمين الخزانة يمكننا رؤية مساحة صغيرة لا تصلح لشيء ولكنها استغلت جيدًا لحفظ الأشياء الرفيعة التي يمكن تعليقها بداخلها لإبقاء المشهد الخارجي نظيفًأ ومرتبًا.
أنت محظوظ إذا كنت تملك درج في منزلك، فهو مثالي لتصميم خزانة ذكية تساعدك على ترتيب وحفظ الأشياء بكل خفي ودون شغل أي مساحة إضافية، تمامًا كما في هذا التصميم الذي قدمته شركة SPECHT المعمارية، مستغلة الدرج لتوفير مساحات تخزينية ذات أبواب وأيضًا أدراج.
بالطبع لديك الكثير من الاشياء التي تحتاج إلى تخزينها في الحمام، كأدوات الاستحمام، معطرات الجسم، وأدوات الأسعافات الأولية، وربما ترغب في وضع بعض وحدات الديكور ولكنك لا تجد مكان، إليك ذلك التصميم المبدع الذي قدم حلًا ذكيًا لمشكلة التخزين في الحمام، من خلال بعض من الأرفف المعلقة في الحائط والتي تعد ديكورًا في حد ذاتها، وتمكنك أيضًا من ترتيب الأشياء فوقها بشكل أنيق ومنمق.
من منا لا يتمنى امتلاك حديقة في منزله ولكن عدم توافر المساحات يحول بيينا وبين تحقيق ذلك! استديو BARINO جعل من امتلاك الحديقة أمرًا يسيرًا مع هذا التصميم العمودي الذكي، الذي يجسد وحدة ديكور وحديقة صغيرة في الوقت ذاته، والأجمل أنه يمكن تصميمها في المطبخ بحيث تحوي المزروعات التي يمكنك استخدامها طازجة في الطهو، أليس ذلك رائعًا؟!
الحصول على خزانة ذكية في منزلك ليس بالأمر الصعب، فقط تحتاج إلى بعض من الحلول الإبداعية لإعادة تدوير القطع الغير مستخدمة في منزلك، ففي هذا التصميم الابتكاري الذي قدمته SILVIA CABRINO، يمكننا أن نرى أنها قد أعادت استخدام قطعة حديدية ذات تصميم زخرفي، وقامت بتعليقها في السقف لتصبح مساحة تخزينية رائعة لترتيب أدوات المطبخ التي يمكن تعليقها.
ليس هناك أفضل من تلك الاشياء التي تُخزن بداخل بعضها البعض، فهي توفر الكثير من المساحة وتشغل مكان قطعة واحدة بدلًا من اثنتين، وهذا هو ما اعتمدت عليه شركة ALESANDRA DUQUE في تصميمها لغرفة المعيشة تلك، والتي أرادت أن تجعلها مساحة مفتوحة تضم أيضًا مكتب للدراسة أو العمل، لذا قامت باستخدام تصميم ذكي يجمع كل من الأريكة والطاولة في مجسم واحد ذو وجهين، بينما صممت كرسيي الطاولة بدون ظهر، حتى يمكن تخزينهما بداخلها، لترك فراغ مريح في الغرفة، ومنع تكدسها.
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