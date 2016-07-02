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أفكار ذكية للتخزين في المنازل الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يوم بعد يوم يمكننا التأكيد بثقة أكبر على أن المساحات الصغيرة لم تعد عائقًا في التصميم، مع تطور الحلول الإبداعية، واتساع المخيلات الابتكارية لـ مصممي الديكور الداخلي، بما يتيح تحقيق كل شيء في منزل صغير للغاية.

اليوم، نستعرض معكم بعض من الأفكار الابداعية، والحلو الابتكارية، لخلق مساحات تخزينية في المنازل صغيرة، بما يمنع الوقوع في شِرك الازدحام، ويتيح ترك فراغات مُريحة في المنزل.

أصغر المساحات تصلح للتخزين

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

المطبخ هو أحد الغرف التي تحتوي على الكثير من الأشياء، والذي يتطلب مساحة تخزينية كبيرة، إلا أنه قد لا يتمتع بالمساحة الكافية، ولكن المساحة لم تعد عائقًا مع مثل تلك الأفكار الذكية.

فكما نرى في هذا التصميم، تم استغلال كافة المساحات في المطبخ، من خلال الأدراج، حتى المساحات الصغيرة للغاية، فهذا سطح للتقطيع، وتلك أدراج صغيرة لتخزين الأشياء التي قد تزحم سطح المنضدة، وفي يمين الخزانة يمكننا رؤية مساحة صغيرة لا تصلح لشيء ولكنها استغلت جيدًا لحفظ الأشياء الرفيعة التي يمكن تعليقها بداخلها لإبقاء المشهد الخارجي نظيفًأ ومرتبًا.

محظوظ من يملك درج في منزله!

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

أنت محظوظ إذا كنت تملك درج في منزلك، فهو مثالي لتصميم خزانة ذكية تساعدك على ترتيب وحفظ الأشياء بكل خفي ودون شغل أي مساحة إضافية، تمامًا كما في هذا التصميم الذي قدمته شركة SPECHT المعمارية، مستغلة الدرج لتوفير مساحات تخزينية ذات أبواب وأيضًا أدراج.

تخزين أدوات الحمام بشكل أنيق

COBERTURA JOAQUIM ANTUNES , Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura حمام المرو أو الكوارتز Black
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

بالطبع لديك الكثير من الاشياء التي تحتاج إلى تخزينها في الحمام، كأدوات الاستحمام، معطرات الجسم، وأدوات الأسعافات الأولية، وربما ترغب في وضع بعض وحدات الديكور ولكنك لا تجد مكان، إليك ذلك التصميم المبدع الذي قدم حلًا ذكيًا لمشكلة التخزين في الحمام، من خلال بعض من الأرفف المعلقة في الحائط والتي تعد ديكورًا في حد ذاتها، وتمكنك أيضًا من ترتيب الأشياء فوقها بشكل أنيق ومنمق.

الحديقة لم تعد مجرد أمنية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من منا لا يتمنى امتلاك حديقة في منزله ولكن عدم توافر المساحات يحول بيينا وبين تحقيق ذلك! استديو BARINO جعل من امتلاك الحديقة أمرًا يسيرًا مع هذا التصميم العمودي الذكي، الذي يجسد وحدة ديكور وحديقة صغيرة في الوقت ذاته، والأجمل أنه يمكن تصميمها في المطبخ بحيث تحوي المزروعات التي يمكنك استخدامها طازجة في الطهو، أليس ذلك رائعًا؟!

القطع الغير مستخدمة كنز خفي

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores مطبخ
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

الحصول على خزانة ذكية في منزلك ليس بالأمر الصعب، فقط تحتاج إلى بعض من الحلول الإبداعية لإعادة تدوير القطع الغير مستخدمة في منزلك، ففي هذا التصميم الابتكاري الذي قدمته SILVIA CABRINO، يمكننا أن نرى أنها قد أعادت استخدام قطعة حديدية ذات تصميم زخرفي، وقامت بتعليقها في السقف لتصبح مساحة تخزينية رائعة لترتيب أدوات المطبخ التي يمكن تعليقها.

تخزين الأشياء بداخل بعضها

Apartamento em Campinas, Alessandra Duque Arquitetura & Interiores Alessandra Duque Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores

Alessandra Duque Arquitetura & Interiores
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores
Alessandra Duque Arquitetura & Interiores

ليس هناك أفضل من تلك الاشياء التي تُخزن بداخل بعضها البعض، فهي توفر الكثير من المساحة وتشغل مكان قطعة واحدة بدلًا من اثنتين، وهذا هو ما اعتمدت عليه شركة ALESANDRA DUQUE في تصميمها لغرفة المعيشة تلك، والتي أرادت أن تجعلها مساحة مفتوحة تضم أيضًا مكتب للدراسة أو العمل، لذا قامت باستخدام تصميم ذكي يجمع كل من الأريكة والطاولة في مجسم واحد ذو وجهين، بينما صممت كرسيي الطاولة بدون ظهر، حتى يمكن تخزينهما بداخلها، لترك فراغ مريح في الغرفة، ومنع تكدسها.

لمزيد من التصميمات الإبداعية للمساحات الصغيرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أساليب مثالية لتخزين غسالة الملابس.

البساطة والفخامة في هذا المنزل
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