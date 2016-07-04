تحولات جذرية لمطابخ عصرية

نأخذكم اليوم، في جولة داخل 5 مطبخ، شهدت تغيرات جذرية، حولتها من مطابخ تقليدية رثة، إلى مطابخ عصرية راقية، بمجرد تغيير الترتيب، وتجديد الأرضيات، وربما الجدران، مع لمسات إبداعية في التصميم لاستغلال المساحات المتوفرة بالطريقة المثلى.
تصميم هذا المطبخ لا يعيبه شيء سوى أنه قد أصبح ممل، فهذا التصميم القديم يبدو مثاليًا وقد اتخذ خطًا طوليًا مستندًا إلى الجدار بين العمود والثلاجة، المحددين لمساحته، وقد تكون من مستوى علوي يحوي الخزانة، ومستوى سفلي يحوي الموقد والحوض ومنضدة الطهي، كل في مستوى واحد.
لم يتغير تصميم المطبخ كثيرًا، فماذا محتفظ بتصميمه الخطي ولكن مع لمسات جمالية أكثر حيوية، حيث استبدلت الخامات المصمم منها، واستخدم نوع أخر من الخشب الكونتر الأبيض، مع سطح خشبي، يبرز منه حوض رخامي أبيض، كما استبدلت الأرضية السيراميك بأخرى خشبية لتتناسب مع سطح المطبخ الجديد، كما تم تصميم منضدة صغيرة خشبية صغيرة في الزاوية، مع اثنين من الكراسي المعدنية السوداء، لتناول إفطار سريع واحتساء كوب من القهوة.
على الرغم من تنظيمه الجيد والمناسب لفكرة توفير المساحات، إلا أن تصميمه أصبح رثًا وغير مُشرق، خاصة مع تلك المربعات الصفيرة من السيراميك الأبيض، والوزرة الرمادية الباهتة، فضلًا عن تلك المقابض المعدنية التي تعطيه مظهرًا ريفيًا غير عصري.
الآن يبدو المطبخ أكثر عصرية وأناقة، حيث استبدلت وحدات التخزين الخشبية بأخرى أقل بياضًا وأكثر لمعانًا، والتخلص من المقابض المعدنية القديمة، واستبدالها بأخرى أكثر حداثة، تمتد بعرض الدرج، كما استبدلت اجهزة المطبخ بأخرى أكثر حداثة، مع ثلاجة جديدة فولاذية، ولم يكن الأمر ليصبح مثاليًا بدون التخلص من مربعات السيراميك، التي حل محلها أخرى أكثر رقيًا بحجمها الكبير اللامع.
لم تعد المطابخ الخشبية بذات الجمال كما قبل، فأصبحت تعطي مظهرًا ريفيًا قديمًا، خاصة مع تلك المربعات من السيراميك والوزرة الرمادية التقليدية، فضلًا عن السطح الرخامي القديم للغاية.
لن تصدقوا أن هذا المطبخ هو المطبخ ذاته! فقد تحول بشكل كامل إلى مطبخ عصري راقي، بلونه الأبيض وتصميمه الحاد، مع الموقد المسطح الحديث، وتعلوه تلك المدخنة المعدنية الأنيقة، فضلًا عن الاستغناء نهائيًا عن السطخ الرخامي الرمادي، واستبداله بأخر أبيض يبدو منصهرًا في تصميم المطبخ الخشبي الأبيض بمقابضه المعدنية العصرية، والأضواء المثبتة في أسفل الجزء العلوي من وحدات التخزين.
يبدو أن هذا المطبخ قد عانى لسنوات دون تجديد، حيث الخزانة الخشبية القديمة للغاية، والموقد الذي يحمل كل معنى الماضي، مع الحوض الاستانليس القديم، واسفله دولاب تخزين بلون باهت يدل على عمره الكبير، فضلًا عن المساحات غير المستغلة.
هل هذا هو المطبخ ذاته حقًا! نعم هو، فقد استطاع استديو LA PECERA، أن يحوله إلى قطعة فنية عصرية، تنطق بالحداثة، فلم يعد هناك وجود لتلك الجدران المغطاه بمربعات السيراميك البيضاء المملة والقديمة، حيث استغل كل ركن في المساحة المتاحة، بخزانات طولية وعرضية، وتصميم مكون من جزئين علوي وسفلي، مع سطح رخامي باللون الأحمر الداكن، الذي يُضفي إشراقة خاصة على المطبخ بلونه الأبيض، مع اللمسات الفولاذية اللامعة للثلاجة وأجهزة الطهي الحديثة، التي تم الاستغناء عن الموقد القديم بفضلها. كذلك استبدلت الأرضية السيراميك بمربعاتها البيضاء الصغيرة، بأرضيه من الباركيه الرمادي الأنيق، الذي يتناسب مع اللون المعدني للثلاجة، فضلًا عن اللمسة الجمالية التي أضفتها تلك الأبوابة الزجاجية للمطبخ الجديد.
ليس هناك مطبخًا يحتاج إلى التغيير أكثر من ذلك المطبخ، حيث المساحات المهملة غير المستخدمة، والخزانة غير المتناسقة والتي بدأت تتراكم فوقها الترسبات والأوساخ محولة لونها الأبيض إلى الأصفر، فضلًا عن الفسيفساء الأرجواني غير الأنيق على الإطلاق.
أجرى على هذا المطبخ الكوري تغيرًا جذريًا، حوله إلى أخر أكثر فخامة، فبدلًا من مطبخ الأكواخ القديم، أصبح مطبخ ينتمي إلى فيلا راقية، مع تلك الجدران الحجرية البيضاء، والثلاجة الفولاذية الكبيرة التي اتخذت مساحة ليست بالصغيرة في الجدار، وتصميم مستويين من وحدات التخزين المسطحة، مع استخدام تصميم على شكل حرف U غير مكتمل للمستوى السفلي، بما ساهم في تحويله إلى مطبخ على النمط الأمريكي، حيث البار المطل على غرفة المعيشة، مع اثنين من الكراسي الجلدية السوداء العملية، التي تتناسب مع اللون الرمادي للجزء السفلي من المطبخ، والذي يتناسب بدوره مع اللون الفولاذي للثلاجة.
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