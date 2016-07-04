تحولات جذرية لمطابخ عصرية

أجرى على هذا المطبخ الكوري تغيرًا جذريًا، حوله إلى أخر أكثر فخامة، فبدلًا من مطبخ الأكواخ القديم، أصبح مطبخ ينتمي إلى فيلا راقية، مع تلك الجدران الحجرية البيضاء، والثلاجة الفولاذية الكبيرة التي اتخذت مساحة ليست بالصغيرة في الجدار، وتصميم مستويين من وحدات التخزين المسطحة، مع استخدام تصميم على شكل حرف U غير مكتمل للمستوى السفلي، بما ساهم في تحويله إلى مطبخ على النمط الأمريكي، حيث البار المطل على غرفة المعيشة، مع اثنين من الكراسي الجلدية السوداء العملية، التي تتناسب مع اللون الرمادي للجزء السفلي من المطبخ، والذي يتناسب بدوره مع اللون الفولاذي للثلاجة.

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