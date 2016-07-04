ليست مجرد سلالم عادية!!!

السلم أو الدرج هو أداة تستخدم بالتأكيد للانتقال من طابق إلى أخر، وهي جزء أساسي في أي بناية أو منزل مكون من طابقين أو اكثر، فلماذا لا نستخدمه أيضا كعنصر معماري يزيد من جمالية التصميم وبطريقة غير تقليدية.
في هذا المقال سنستعرض عدة تصاميم لسلالم بأنماط مختلفة ما بين الزجاجية والخشبية وحتى الضوئية، لتبهر بها الجميع.
تصميم مميز لسلم ذو عشر درجات زجاجية بلون ازرق شفاف، درجات بدون درابزين تظهر وكأنها عائمة. تكمن جمالية وتميز هذا التصميم في لونه الأزرق الشفاف الذي عكس أسفله لون ازرق كلون المياه الصافية. كما تعود قرائي الأعزاء على استخدم المساحات الخالية اقترح هنا استخدام تلك المساحة اسفل السلم بوضع حوض سمك لأنه مكان أشبه بلون المياه مع إضاءة مميز سيعطي مزيد من الجمالية، ولكن بالطبع لكم حرية الاختيار.
ملاحظة صغيرة، قد يكون تصميم هذا السلم غير مناسب في حال وجود أطفال.
تصميم مختلف لسلم حلزوني الشكل، يشكل دائرة كبيرة في المنتصف، استغلاها المهندس المعماري في بناء حوض سمك اسطواني الشكل في وسط السلم، ليكون بالنتيجة سلم حلزوني يحيط بحوض سمك اسطواني عملاق.
جميل أن تستمتع بتصميم سلم مميز وبتكاليف قليلة، ولكن كيف؟ من خلال بناء جدران وسقف زجاجي ستجعل سلمك يبدو اجمل وإضاءة اكثر أي استغلال لاشعة الشمس واضاءة اصطناعية اقل وتوفير اكثر.
تصميم كلاسيكي أنيق وبسيط لسلم حلزوني، يتناسق فيه لون الخشب للدرجات ولون الحديد الأسود الذي أعطى جمالية كلاسيكية. درابزين من الخشب ملتوي كشخب البامبو لمزيد من روح وجمالية الطبيعة.
يمكنك أن تجمع عدة تصاميم وأفكار لتصمم بها سلم منزلك، ففي تصميم هذا السلام الذي يجمع ما بين الدرابزين الزجاجي لسلم مناسب للأطفال، وسقف زجاجي لسلم مضيئ بإضاءة طبيعية، وجزء اسفل السلم يمكنك الاستفادة منه بوضع كراسي او خزن او مكتبة.
اذا كنت ترغب بتصميم متميز ومودرن، اتبع الخطوات التالية: صمم سلم بدرجات خشبية ودرابزين زجاجي بسيط، وفي أخر درجات من السلم اجعلها مميزة من خلال إدراج إضاءة اسفل كل درجة ستجعل لون الخشب يظهر بطريقة انيقة وجذابة.
سلم ابيض بتصميم كلاسيكي أنيق، مفروش بموكيت بلون بيج مناسب للأطفال بوجود درابزين عالي، وكما معتاد في الاستفادة من المساحات غير المستخدمة كما الحال في المساحة اسفل السلم ببناء خزن ورفوف حسب المساحة المتوفرة، ستجعل سلم منزلك عملي متعدد الاستخدامات.
سلم غير عالي، سلم لممر طويل محاط بجدران، المميز في تصميم تلك السلالم هو فتحات السقف التي تسمح بدخول أشعة الشمس للمزيد من الإضاءة الطبيعية، واللمسة الفنية للوحات الجدارية المعلقة على جدران الممر.
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