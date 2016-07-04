ليست مجرد سلالم عادية!!!

السلم أو الدرج هو أداة تستخدم بالتأكيد للانتقال من طابق إلى أخر، وهي جزء أساسي في أي بناية أو منزل مكون من طابقين أو اكثر، فلماذا لا نستخدمه أيضا كعنصر معماري يزيد من جمالية التصميم وبطريقة غير تقليدية.

في هذا المقال سنستعرض عدة تصاميم لسلالم بأنماط مختلفة ما بين الزجاجية والخشبية وحتى الضوئية، لتبهر بها الجميع.