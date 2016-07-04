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ليست مجرد سلالم عادية!!!

Heba khlili Heba khlili
Helical glass staircase around giant fish tank, Diapo Diapo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلم أو الدرج هو أداة تستخدم بالتأكيد للانتقال من طابق إلى أخر، وهي جزء أساسي في أي بناية أو منزل مكون من طابقين أو اكثر، فلماذا لا نستخدمه أيضا  كعنصر معماري يزيد من جمالية التصميم وبطريقة غير تقليدية.

في هذا المقال سنستعرض عدة تصاميم لسلالم بأنماط مختلفة ما بين الزجاجية والخشبية وحتى الضوئية، لتبهر بها الجميع.

سلم بانعكاس ازرق

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

تصميم مميز لسلم ذو عشر درجات زجاجية بلون ازرق شفاف، درجات بدون درابزين تظهر وكأنها عائمة. تكمن جمالية وتميز هذا التصميم في لونه الأزرق الشفاف الذي عكس أسفله لون ازرق كلون المياه الصافية. كما تعود قرائي الأعزاء على استخدم المساحات الخالية اقترح هنا استخدام تلك المساحة اسفل السلم بوضع حوض سمك لأنه مكان أشبه بلون المياه مع إضاءة مميز سيعطي مزيد من الجمالية، ولكن بالطبع لكم حرية الاختيار.

ملاحظة صغيرة، قد يكون تصميم هذا السلم غير مناسب في حال وجود أطفال.

السلم و حوض السمك العملاق

Helical glass staircase around giant fish tank Diapo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Diapo

Helical glass staircase around giant fish tank

Diapo
Diapo
Diapo

تصميم مختلف لسلم حلزوني الشكل، يشكل دائرة كبيرة في المنتصف، استغلاها المهندس المعماري في بناء حوض سمك اسطواني الشكل في وسط السلم، ليكون بالنتيجة سلم حلزوني يحيط بحوض سمك اسطواني عملاق.

السلم واشعة الشمس

Primrose Hill - modern luxury kitchen featuring Porcel-Thin polished white 120x60cm porcelain tiles homify الممر الحديث، المدخل و الدرج بلاط White
homify

Primrose Hill – modern luxury kitchen featuring Porcel-Thin polished white 120x60cm porcelain tiles

homify
homify
homify

جميل أن تستمتع بتصميم سلم مميز وبتكاليف قليلة، ولكن كيف؟ من خلال بناء جدران وسقف زجاجي ستجعل سلمك يبدو اجمل وإضاءة اكثر أي استغلال لاشعة الشمس واضاءة اصطناعية اقل وتوفير اكثر.

السلم الكلاسيكي

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

تصميم كلاسيكي أنيق وبسيط لسلم حلزوني،  يتناسق فيه لون الخشب للدرجات ولون الحديد الأسود الذي أعطى جمالية كلاسيكية. درابزين من الخشب ملتوي كشخب البامبو لمزيد من روح وجمالية الطبيعة.

سلم ودرابزين زجاجي

Glass House, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martin Gardner Photography

Glass House

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

يمكنك أن تجمع عدة تصاميم وأفكار لتصمم بها سلم منزلك، ففي تصميم هذا السلام الذي يجمع ما بين الدرابزين الزجاجي لسلم مناسب للأطفال، وسقف زجاجي لسلم مضيئ بإضاءة طبيعية، وجزء اسفل السلم يمكنك الاستفادة منه بوضع كراسي او خزن او مكتبة.

السلم المُضيئ

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

اذا كنت ترغب بتصميم متميز ومودرن، اتبع الخطوات التالية: صمم سلم بدرجات خشبية ودرابزين زجاجي بسيط، وفي أخر درجات من السلم اجعلها مميزة من خلال إدراج إضاءة اسفل كل درجة ستجعل لون الخشب يظهر بطريقة انيقة وجذابة.

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السلم والخزن

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

سلم ابيض بتصميم كلاسيكي أنيق، مفروش بموكيت بلون بيج مناسب للأطفال بوجود درابزين عالي، وكما معتاد في الاستفادة من المساحات غير المستخدمة كما الحال في المساحة اسفل السلم ببناء خزن ورفوف حسب المساحة المتوفرة، ستجعل سلم منزلك عملي متعدد الاستخدامات.

السلم والصور

Mermaids - A home by the sea, Trewin Design Architects Trewin Design Architects الممر والمدخل White
Trewin Design Architects

Mermaids – A home by the sea

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

سلم غير عالي، سلم لممر طويل محاط بجدران، المميز في تصميم تلك السلالم هو فتحات السقف التي تسمح بدخول أشعة الشمس للمزيد من الإضاءة الطبيعية، واللمسة الفنية للوحات الجدارية المعلقة على جدران الممر.

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