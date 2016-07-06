مدخل بيتك عنوان شخصيتك

لكلٍ منا طابع خاص و نمط في الحياة مفضل بالتحديد في حياتنا اليومية وذلك دائماً ما يظهر في ذوق و اختيارات المنزل، و لن تجد ابدا تطابق كامل في المنازل حتى وان كان النمط المحبذ واحد، وما يخلق هذا الاختلاف هو شخصياتنا المختلفةً.
من انجح التصميمات الداخلية في المنازل خصيصاً هي التي تعبر عن ساكنيها من الوهلة الأولى، وذلك للتأثير الساحر والصادق عند التواجد في مكان فريد وذو شخصية متميزة. لكي نتطرق لكيفية احداث التأثير الساحر ونتناوله بمصداقية سنعرض مداخل مختلفة تحكي عن شخصية صاحبها ولكن كلهم بنفس اختيار النمط الحداثي لنرى كيف كل شخصية تتفاعل مع نفس النمط لتظهر روح مختلفة تماماً
دائماً ما يكون صاحب الشخصيات الجريئة مندفعين في قراراتهم وإختياراتهم و ليس في هذا أي خطأ حتى عند تطبيق الجرأة في إختيارات المنزل. إن كنت من هؤلاء فلا تبتأس ولا تخفي ذلك عند تصميم منزلك ظناً منك أن إتباع قوانين الناس القليدية ستتوصل لمنزل أجمل، بل بالعكس كن على ثقة تماماً أن حين تكون جريء في التصميم سيتحاكى الناس على روعة وتميز بيتك. هذا ولأنه سيتضمن عناصرمختلفة لا يمكن رؤيتهم سويا في أي منزل عادي. نجد هنا أن مثلاً في هذا المدخل شخصية صارخة الوضوح والتميز فبالرغم من نعومة إختيار الألوان إلا أن الديكور غير تقليدي بالمرة. المرآة ومعها الطاولة أشكالهما غير دارجة وبالتأكيد لن يقم بإختيارهم معاً إلا صاحب شخصية جريئة، و لترك بصمة أقوى يوجد تماثيل أيضا غير إعتيادية. بلا شك عند إستقبالك لأي شخص في بيتك بمثل هذه الشخصية القوية في بيتك ستترك إنطباعاً قوياً
إذا كنت من الشخصيات الرومانسية سيظهر ذلك على ديكور منزلك بقصد أو بدون، فغالباً ما يكون لكم تفضيلات بعينها وتكون في الواقع إختيارات لكونك ذو طابع رومانسي. فلن تدخل بيت أحد بهذه الصفة إلى وتلحظ نعومة ورقي في كل ركن من أركان البيت. كما إستطاع المصمم من DEFINITIVE INTERIOR DESIGN هنا من إظهار هذه الروح في مدخل أحد الأشخاص الرومانسيين بأقل اللمسات يمكن أن تتبع نفس النهج في بيتك. وبمجرد وضع إضاءة خافتة مع إضافة الزهور إنحاز التصميم ليصبح رومانسياً، والقليل من الخطوط الذهبية بالتأكيد تضفي على هذه الروح كثيرا من الرومانسية.
اللذين يهتمون بإبهار من حولهم بأناقتهم ورقيهم دائماً ما يظهرون ذلك من أقل التفاصيل في إختيارات لبسهم إلى رقيهم في التعامل مع الناس وصولاً لمنزلهم الأنيق اللامع! إذا كنت من هؤلاء فبالتأكيد أنت مدرك بأن منزلك سيظهر في منتهي الأناقة بأقل التكاليف واللمسات. بمثل هذا التصميم سيكون مدخل بيتك عنوان لشخصيتك، فيمكنك أن تضع عنصر واحد فقط ولكن إختيارك له سيكون محسوب, فأنت لن ترضى بأقل من ما هو أنيق ومنمق, وعادة ما تحب تنسيق الأشياء بسيميترية ليظهر المكان بتكامل واضح.
لشخصيتك المغامرة جاذبية خاصة، فأنت تجد متعتك في ملاحقة كل ما هو مثير للفضول ومختلف. بالتأكيد نمط حياتك اليومية لا يشابه أحد، فأنت لا تحب أي شيء تقليدي. عليك أيضا أن تتبع حدسك ولا تتبع كل ما هو تقليدي عند تصميم بيتك بل عبر عن كل ما تحب وإستخدم مدخل بيتك كأداة لكي تثبت فيها شخصيتك الفريدة, وكن على ثقة أنك إن فعلت ذلك سوف تجد أنبهار من أول وهلة لكل من يدخل بيتك. من أول لحظة لدى رؤيتنا لهذا التصميم مثلا نلاحظ قوة وضوح شخصية الساكن هذا وبالرغم من قلة عناصر التصميم، ولكن مع إختيارات ذات قيمة لديه مثل اللوحات الفنية المعروضة بكل فخر وإختيار الخرسانة كمادة أساسية أصبح مدخل المنزل يحكي قصة كاملة عن شخصية الساكن.
روحك المرحة تطفو في أي مكان تذهبه, ولذلك السبب أنت محبوب بين الناس, أنت أيضاً دائماً ما ترحب بالناس وتحب التواجد بينهم لتنشر بهجتك في كل مكان. يجب عليك أن لا تبخل على نفسك ولا بيتك بكثير من هذه البهجة, فبإمكانك أن تجعل من بيتك مكاناً ضاحكاً لا يفارقه البهجة. كما نجد هذا التصميم الفريد أن روح المدخل فيه رحابة وبهجة، وكأنك ترى صاحب المنزل مبتسماٍ مسقبلاً الناس بكل ترحاب. بإختيارك لألوان مبهجة في مدخل بيتك تكون قد قطعت شوطا كبيرا في إبراز شخصيتك
لأصحاب الشخصيات المتواضعة, أنتم سر كل ما هو جميل وذو قيمة فشخصيتكم وراء تواضعها تحمل كثير من المعاني السامية والجمال الدفين لأن تواضعكم نابع من حب كل ما هو بسيط وجميل. لهذا فعلى بيتك أن يعبر عن كل هذا الجمال لكي يضفي جمال شخصيتك على كل من يأتيك بالمنزل, وأين ستجد مكان فيه قوة التأثير هذه وبإستطاعته ترك بصمة قوية غير في مدخل بيتك؟ لكي تظهر شخصيتك يمكنك إتباع تصميم المدخل هنا, فهو كل ما تم تصميمه هو فناء مزروع فيه بعض النباتات ولكن تأثيرهم ساحر فإستخدام الطبيعة في الديكور يعطي إنطباع أن الجمال في أبسط الأشياء.