مدخل بيتك عنوان شخصيتك

لكلٍ منا طابع خاص و نمط في الحياة مفضل بالتحديد في حياتنا اليومية وذلك دائماً ما يظهر في ذوق و اختيارات المنزل، و لن تجد ابدا تطابق كامل في المنازل حتى وان كان النمط المحبذ واحد، وما يخلق هذا الاختلاف هو شخصياتنا المختلفةً.

من انجح التصميمات الداخلية في المنازل خصيصاً هي التي تعبر عن ساكنيها من الوهلة الأولى، وذلك للتأثير الساحر والصادق عند التواجد في مكان فريد وذو شخصية متميزة. لكي نتطرق لكيفية احداث التأثير الساحر ونتناوله بمصداقية سنعرض مداخل مختلفة تحكي عن شخصية صاحبها ولكن كلهم بنفس اختيار النمط الحداثي لنرى كيف كل شخصية تتفاعل مع نفس النمط لتظهر روح مختلفة تماماً