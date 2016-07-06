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مدخل بيتك عنوان شخصيتك

shereen gouda shereen gouda
Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لكلٍ منا طابع خاص و نمط في الحياة مفضل بالتحديد في حياتنا اليومية وذلك دائماً ما يظهر في ذوق و اختيارات المنزل، و لن تجد ابدا تطابق كامل في المنازل حتى وان كان النمط المحبذ واحد، وما يخلق هذا الاختلاف هو شخصياتنا المختلفةً.

من انجح التصميمات الداخلية في المنازل خصيصاً هي التي تعبر عن ساكنيها من الوهلة الأولى، وذلك للتأثير الساحر والصادق عند التواجد في مكان فريد وذو شخصية متميزة. لكي نتطرق لكيفية احداث التأثير الساحر ونتناوله بمصداقية سنعرض مداخل مختلفة تحكي عن شخصية صاحبها ولكن كلهم بنفس اختيار النمط الحداثي لنرى كيف كل شخصية تتفاعل مع نفس النمط لتظهر روح مختلفة تماماً

إظهر جرأتك وإندفاعك في بيتك بكل فخر

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

دائماً ما يكون صاحب الشخصيات الجريئة مندفعين في قراراتهم وإختياراتهم و ليس في هذا أي خطأ حتى عند تطبيق الجرأة في إختيارات المنزل. إن كنت من هؤلاء فلا تبتأس ولا تخفي ذلك عند تصميم منزلك ظناً منك أن إتباع قوانين الناس القليدية ستتوصل لمنزل أجمل، بل بالعكس كن على ثقة تماماً أن حين تكون جريء في التصميم سيتحاكى الناس على روعة وتميز بيتك. هذا ولأنه سيتضمن عناصرمختلفة لا يمكن رؤيتهم سويا في أي منزل عادي. نجد هنا أن مثلاً في هذا المدخل شخصية صارخة الوضوح والتميز فبالرغم من نعومة إختيار الألوان إلا أن الديكور غير تقليدي بالمرة. المرآة ومعها الطاولة أشكالهما غير دارجة وبالتأكيد لن يقم بإختيارهم معاً إلا صاحب شخصية جريئة، و لترك بصمة أقوى يوجد تماثيل أيضا غير إعتيادية. بلا شك عند إستقبالك لأي شخص في بيتك بمثل هذه الشخصية القوية في بيتك ستترك إنطباعاً قوياً

للرومانسيين نعومة خاصة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من الشخصيات الرومانسية سيظهر ذلك على ديكور منزلك بقصد أو بدون، فغالباً ما يكون لكم تفضيلات بعينها وتكون في الواقع إختيارات لكونك ذو طابع رومانسي. فلن تدخل بيت أحد بهذه الصفة إلى وتلحظ نعومة ورقي في كل ركن من أركان البيت. كما إستطاع المصمم من DEFINITIVE INTERIOR DESIGN هنا من إظهار هذه الروح في مدخل أحد الأشخاص الرومانسيين بأقل اللمسات يمكن أن تتبع نفس النهج في بيتك. وبمجرد وضع إضاءة خافتة مع إضافة الزهور إنحاز التصميم ليصبح  رومانسياً، والقليل من الخطوط الذهبية بالتأكيد تضفي على هذه الروح كثيرا من الرومانسية.

لا تخجل من إظهار شخصيتك الأنيقة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

اللذين يهتمون بإبهار من حولهم بأناقتهم ورقيهم دائماً ما يظهرون ذلك من أقل التفاصيل في إختيارات لبسهم إلى رقيهم في التعامل مع الناس وصولاً لمنزلهم الأنيق اللامع! إذا كنت من هؤلاء فبالتأكيد أنت مدرك بأن منزلك سيظهر في منتهي الأناقة بأقل التكاليف واللمسات. بمثل هذا التصميم سيكون مدخل بيتك عنوان لشخصيتك، فيمكنك أن تضع عنصر واحد فقط ولكن إختيارك له سيكون محسوب, فأنت لن ترضى بأقل من ما هو أنيق ومنمق, وعادة ما تحب تنسيق الأشياء بسيميترية ليظهر المكان بتكامل واضح.

كن مغامرا" .. وعبر عن ذلك بكل وضوح

Landloft Stuttgart, CIP Architekten Ingenieure CIP Architekten Ingenieure الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
CIP Architekten Ingenieure

CIP Architekten Ingenieure
CIP Architekten Ingenieure
CIP Architekten Ingenieure

لشخصيتك المغامرة جاذبية خاصة، فأنت تجد متعتك في ملاحقة كل ما هو مثير للفضول ومختلف. بالتأكيد نمط حياتك اليومية لا يشابه أحد، فأنت لا تحب أي شيء تقليدي. عليك أيضا أن تتبع حدسك ولا تتبع كل ما هو تقليدي عند تصميم بيتك بل عبر عن كل ما تحب وإستخدم مدخل بيتك كأداة لكي تثبت فيها شخصيتك الفريدة, وكن على ثقة أنك إن فعلت ذلك سوف تجد أنبهار من أول وهلة لكل من يدخل بيتك. من أول لحظة لدى رؤيتنا لهذا التصميم مثلا نلاحظ قوة وضوح شخصية الساكن هذا وبالرغم من قلة عناصر التصميم، ولكن مع إختيارات ذات قيمة لديه مثل اللوحات الفنية المعروضة بكل فخر وإختيار الخرسانة كمادة أساسية أصبح مدخل المنزل يحكي قصة كاملة عن شخصية الساكن.

المرح هو أبرز ما فيك.. و في بيتك أيضا"

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

روحك المرحة تطفو في أي مكان تذهبه, ولذلك السبب أنت محبوب بين الناس, أنت أيضاً دائماً ما ترحب بالناس وتحب التواجد بينهم لتنشر بهجتك في كل مكان. يجب عليك أن لا تبخل على نفسك ولا بيتك بكثير من هذه البهجة, فبإمكانك أن تجعل من بيتك مكاناً ضاحكاً لا يفارقه البهجة. كما نجد هذا التصميم الفريد أن روح المدخل فيه رحابة وبهجة، وكأنك ترى صاحب المنزل مبتسماٍ مسقبلاً الناس بكل ترحاب. بإختيارك لألوان مبهجة في مدخل بيتك تكون قد قطعت شوطا كبيرا في إبراز شخصيتك

شخصيتك المتواضعة طاغية على مدخل بيتك

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

لأصحاب الشخصيات المتواضعة, أنتم سر كل ما هو جميل وذو قيمة فشخصيتكم وراء تواضعها تحمل كثير من المعاني السامية والجمال الدفين لأن تواضعكم نابع من حب كل ما هو بسيط وجميل. لهذا فعلى بيتك أن يعبر عن كل هذا الجمال لكي يضفي جمال شخصيتك على كل من يأتيك بالمنزل, وأين ستجد مكان فيه قوة التأثير هذه وبإستطاعته ترك بصمة قوية غير في مدخل بيتك؟ لكي تظهر شخصيتك يمكنك إتباع تصميم المدخل هنا, فهو كل ما تم تصميمه هو فناء مزروع فيه بعض النباتات ولكن تأثيرهم ساحر فإستخدام الطبيعة في الديكور يعطي إنطباع أن الجمال في أبسط الأشياء.

الخارج كلاسيكي أنيق.. والداخل مفاجئة!
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