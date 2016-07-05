منزل انقلب رأسا على عقب!!!

قد يعتقد البعض أن عملية الترميم مكلفة، هي كذلك عند تغيير معظم الأثاث واستبداله بجديد، ولكن في حالة هذا المطبخ ما تحتاجه اكثر من تغيير الأثاث هو إزالة ورق الجدران الكئيب وطلاء الجدران بلون ابيض مشرق، وتغيير مكان الثلاجة ووضع خزن منخفضة تسمح لأشعة الشمس بالتسرب، وستحصل على مطبخ ابيض مشرق.