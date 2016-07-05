منزل انقلب رأسا على عقب!!!

البيوت المستأجرة بيوت دائما ما تكون بحالة غير جيدة ومزرية، بسبب تغير الأشخاص وعدم الاهتمام بها، ولكن عند البدء بعملية الترميم سوف ترى نتيجة تماما مختلفة عما كان علية. وهذه هي حكايتنا اليوم عن منزل العروسين الجدد الذين أصابتهم الخيبة عند رؤية منزلهم للمرة الأولى، لذلك قرروا أن يقوموا بعلمية التجديد والترميم لذلك المنزل الصغير ليستطيعوا العيش بهناء وسعادة.
تعالوا وشاهدو كيف بالترميم والتغيرات المهمة يتحول منزل ذو 50 متر مربع الى منزل مختلف واكثر حيوية.
المطبخ هو مكان ليس فقط للطبخ هو مكان للاستمتاع بالطبخ أيضا، والمطبخ الذي في الصورة تستطيع الطبخ فيه ولكن بدون أي متعة، لأنه يخلو من الترتيب والتنظيم، وتكثر فيه الفوضى والأشياء المبعثرة هنا وهناك. الشيء الوحيد المميز في هذا المطبخ هو الشباك الكبير ولكن تلك الخزن تحجب أشعة الشمس من التسرب للداخل وانارتة بشكل طبيعي.
قد يعتقد البعض أن عملية الترميم مكلفة، هي كذلك عند تغيير معظم الأثاث واستبداله بجديد، ولكن في حالة هذا المطبخ ما تحتاجه اكثر من تغيير الأثاث هو إزالة ورق الجدران الكئيب وطلاء الجدران بلون ابيض مشرق، وتغيير مكان الثلاجة ووضع خزن منخفضة تسمح لأشعة الشمس بالتسرب، وستحصل على مطبخ ابيض مشرق.
الأساس في كئابة غرفة المعيشة هو قلة الإضاءة والذي يأتي أساسا من البلكون. أرضية بلون الخشب ليست بالمشكلة مع الإضاءة المناسبة ولكن بسبب سوء وقلة الإضاءة الطبيعية والاصطناعية تبدو الغرفة كئيبة ومعتمة، وهذا ينعكس أيضا على لون الجدران الذي أيضا له تأثير على إضاءة وإنارة الغرفة.
تماما ما كان في الصورة الحزينة معتم ومظلم اصبح اكثر إنارة وإشراق. ليس اكثر من مجرد تنظيف لزجاج البلكون الخارجي والداخلي ليسمح بدخول أشعة الشمس بطريقة اكبر مع ستائر بلون بيج جميل، وليس اكثر من مجرد طلاء الغرفة بلون ابيض، وليس اكثر من مجرد إضافة بعض الأثاث البسيط من كنب وكراسي وطاولة منتصف لتحصل على غرفة معيشة بسيطة مرتبة ومشرقة أيضا.
كلما قلت الأشياء الموضوعة بشكل عشوائي كلما كان الوضع افضل، هنا نلاحظ طاولة الكوي، فرش ملفوفة، وأشياء أخرى مكانها ليس في غرفة النوم إنما في خزن مخصصه لها. السرير هو العنصر الأساسي في غرفة النوم وقلة الاهتمام بطريقة فرشة ولونه ونظافته ستعطي انطباع بالإهمال وبالكئابة.
الاحتفاظ بالأثاث القديم اذا كان بحالة جيدة هو دليل على الحفاظ على التراث وهو امر محبب، كما نرى تلك الخزانة لم يتم استبدالها لأنها ما زلت بحالة جيدة للاستخدام، والسرير أيضا لم يتم استبداله إنما بختيار اللون الزهري والأبيض للمفرش أعطى لمسة مختلفة وبسيطة، ولا يخلو الأمر من طلاء كامل باللون الأبيض للجدران. نوما هنيئا.
فوضى وأغراض مبعثرة في كل مكان، قلة ترتيب وإهمال، ستائر تمنع اشعة الشمس بالدخول وادخال البهجة لهذا المنزل الحزين، هل من المعقول أن يبقى هذا البلكون على هذا الحال بلا ترتيب وبلا اضاءة وبلا روح!!
لا أغراض مبعثرة على الأرض، أشعة شمس تصل لأبعد نقطة في المنزل بعد إزالة الستائر، جلسة بسيطة بلون ابيض تستمتع فيها بالجلوس والاستمتاع بأشعة الشمس في البلكون، وبالتأكيد أحواض زرع تزيد من بهجة التغيير والتجديد.
ننصحكم بقراءة المقال التالي البيت المهجور يتحول إلى لؤلؤة بيضاء أنيقة