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كيف تجعل بيتك براقاً

Heba khlili Heba khlili
Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
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المنزل النظيف والمُتسم بالرتابة يعكس صورة أصحابه، وتختلف طرق تنظيف وترتيب المنزل حسب نوع الأثاث وطريقة تنسيقه وترتيبه وحسب أيضا مساحة المنزل، وفي هذا المقال سنستعرض معكم بعض الطرق والأساليب التي قد تساعدك في تنظيف غرف المنزل وترتيبها باقل وقت ممكن وبطريقة عملية وبدون تعب.

استعدوا للعمل .

في الحديقة

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

قد تكون الحديقة من اكثر الأماكن صعبة التنظيف وتحتاج لوقت اكثر وذلك لكبر المساحة، ولأنها دائمة التعرض للعوامل الخارجية من غبار وأمطار، ولكن الفكرة الأفضل في تنظيف وترتيب الحديقة هي التجهيز المسبق للتنظيف فمثلا تأثيث الجلسة الخارجية بأثاث من مواد سهلة التنظيف كالخيزران او البلاستيك، ووضع سلة مهملات في عدة أماكن هذا يسهل عملة التنظيف اليومية، وتخصيص كل يوم مدة عشرون دقيقة للتنظيف السريع وبهذا لن تتراكم الاساخ والأوراق المتساقطة.

في بيت الدرج

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
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homify
homify
homify

الترتيب يعني وضع الأشياء في مكانها المناسب ويعني أيضا التقليل من الفوضى ومن بعثرة الاشياه هنا وهناك، وتعتبر الخزن المخفية أسلوب من أساليب التريتب التي تسهل على صاحب البيت ترتيب وتنظيم المنزل، وبالنتيجة يكون لديك منزل نظيف وأنيق.

في غرفة المعيشة

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design غرفة المعيشة
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

فكرة التنظيف هنا تكمن في نوعية الأثاث، فمثلا في غرفة المعيشة هذه معظم الأثاث باللون الأبيض، ومع انه لون أنيق وجذاب إلا انه يحتاج إلى عناية خاصة، لذلك دائما يفضل مراعاة الأدوات والمواد المستخدمة في تنظيفه التي لا تعمل على خدشة وتحافظ على لونه ناصع البياض.

في المطبخ

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

المطبخ هو اكثر الأماكن الذي تتراكم فيه الدهون والتي تعتبر من اكثر الاوساخ المزعجة وخاصة في الاماكن الضيقة، لانها تحتاج الى طرق ومواد معينة لازالتها. بعض الطرق المتبعة في التنظيف هي استخدام الكحول المركز الذي يذيب الدهون او الخل مع الماء الساخن طريقة جدا مجدية وتمتص كل روائح المطبخ الكريهة.

في غرفة النوم

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من اهم الأشياء المهم توفرها في غرفة النوم هي الشباك الذي من خلالة تدخل اشعه الشمس وتعمل على قتل البكتيريا والذي يسمح أيضا بتجدد الهواء، ومع التغيير المستمر للملائات واغطية الوسائد وتنظيف الأرضية ستنعم بغرفة نوم منعشة وصحية.

في الحمام

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

الحمام هو مكان قد يبدو نظيف للوهلة الأولى ولكن المشكلة انه يحتوي أوساخ كالجراثيم والبكتيريا لاترى بالعين المجدرة، الحل هو بالتنظيف المستمر للحمام بالمنظفات القوية وايضا يمكن وضع قارورة من أي مطهر كالكحول واستخدامه و رشه بشكل يومي على حوض الحمام ومسكات المغسلة والباب، وبالتالي ستضمن نظافة 99.99%.

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في البلكون

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

بدلو ماء صغير على الأرض وممسحة لإزالة الماء ستكون قد أزلت معظم الغبار والاوساخ ليس فقط في ارض البلكون إنما في المنزل، ومع مسح سريع للكراسي وإزالة الغبار عنها، ولا تنسى سقاية النباتات، ستحظى بجلسة نظيفة ومريحة.

واخيرا…

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli غرفة السفرة
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

بعد تنظيف لغرف المنزل الذي اخذ بعض الجهد والوقت، وبإضافة بعض البخور والشموع المعطرة بعد التنظيف تستطيع الاستمتاع والاسترخاء أخيرا بمنزل نظيف ومرتب وأنيق خالي من الفوضة والمبعثرات وبرائحة عطرة.

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