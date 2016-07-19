كيف تجعل بيتك براقاً

قد تكون الحديقة من اكثر الأماكن صعبة التنظيف وتحتاج لوقت اكثر وذلك لكبر المساحة، ولأنها دائمة التعرض للعوامل الخارجية من غبار وأمطار، ولكن الفكرة الأفضل في تنظيف وترتيب الحديقة هي التجهيز المسبق للتنظيف فمثلا تأثيث الجلسة الخارجية بأثاث من مواد سهلة التنظيف كالخيزران او البلاستيك، ووضع سلة مهملات في عدة أماكن هذا يسهل عملة التنظيف اليومية، وتخصيص كل يوم مدة عشرون دقيقة للتنظيف السريع وبهذا لن تتراكم الاساخ والأوراق المتساقطة.