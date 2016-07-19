كيف تجعل بيتك براقاً

المنزل النظيف والمُتسم بالرتابة يعكس صورة أصحابه، وتختلف طرق تنظيف وترتيب المنزل حسب نوع الأثاث وطريقة تنسيقه وترتيبه وحسب أيضا مساحة المنزل، وفي هذا المقال سنستعرض معكم بعض الطرق والأساليب التي قد تساعدك في تنظيف غرف المنزل وترتيبها باقل وقت ممكن وبطريقة عملية وبدون تعب.
استعدوا للعمل .
قد تكون الحديقة من اكثر الأماكن صعبة التنظيف وتحتاج لوقت اكثر وذلك لكبر المساحة، ولأنها دائمة التعرض للعوامل الخارجية من غبار وأمطار، ولكن الفكرة الأفضل في تنظيف وترتيب الحديقة هي التجهيز المسبق للتنظيف فمثلا تأثيث الجلسة الخارجية بأثاث من مواد سهلة التنظيف كالخيزران او البلاستيك، ووضع سلة مهملات في عدة أماكن هذا يسهل عملة التنظيف اليومية، وتخصيص كل يوم مدة عشرون دقيقة للتنظيف السريع وبهذا لن تتراكم الاساخ والأوراق المتساقطة.
الترتيب يعني وضع الأشياء في مكانها المناسب ويعني أيضا التقليل من الفوضى ومن بعثرة الاشياه هنا وهناك، وتعتبر الخزن المخفية أسلوب من أساليب التريتب التي تسهل على صاحب البيت ترتيب وتنظيم المنزل، وبالنتيجة يكون لديك منزل نظيف وأنيق.
فكرة التنظيف هنا تكمن في نوعية الأثاث، فمثلا في غرفة المعيشة هذه معظم الأثاث باللون الأبيض، ومع انه لون أنيق وجذاب إلا انه يحتاج إلى عناية خاصة، لذلك دائما يفضل مراعاة الأدوات والمواد المستخدمة في تنظيفه التي لا تعمل على خدشة وتحافظ على لونه ناصع البياض.
المطبخ هو اكثر الأماكن الذي تتراكم فيه الدهون والتي تعتبر من اكثر الاوساخ المزعجة وخاصة في الاماكن الضيقة، لانها تحتاج الى طرق ومواد معينة لازالتها. بعض الطرق المتبعة في التنظيف هي استخدام الكحول المركز الذي يذيب الدهون او الخل مع الماء الساخن طريقة جدا مجدية وتمتص كل روائح المطبخ الكريهة.
من اهم الأشياء المهم توفرها في غرفة النوم هي الشباك الذي من خلالة تدخل اشعه الشمس وتعمل على قتل البكتيريا والذي يسمح أيضا بتجدد الهواء، ومع التغيير المستمر للملائات واغطية الوسائد وتنظيف الأرضية ستنعم بغرفة نوم منعشة وصحية.
الحمام هو مكان قد يبدو نظيف للوهلة الأولى ولكن المشكلة انه يحتوي أوساخ كالجراثيم والبكتيريا لاترى بالعين المجدرة، الحل هو بالتنظيف المستمر للحمام بالمنظفات القوية وايضا يمكن وضع قارورة من أي مطهر كالكحول واستخدامه و رشه بشكل يومي على حوض الحمام ومسكات المغسلة والباب، وبالتالي ستضمن نظافة 99.99%.
بدلو ماء صغير على الأرض وممسحة لإزالة الماء ستكون قد أزلت معظم الغبار والاوساخ ليس فقط في ارض البلكون إنما في المنزل، ومع مسح سريع للكراسي وإزالة الغبار عنها، ولا تنسى سقاية النباتات، ستحظى بجلسة نظيفة ومريحة.
بعد تنظيف لغرف المنزل الذي اخذ بعض الجهد والوقت، وبإضافة بعض البخور والشموع المعطرة بعد التنظيف تستطيع الاستمتاع والاسترخاء أخيرا بمنزل نظيف ومرتب وأنيق خالي من الفوضة والمبعثرات وبرائحة عطرة.
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