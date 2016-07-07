منزل هولندي آسر للقلوب

بالدخول إلى المنزل، نجد أن تصميمه الداخلي يتماشى تمامًا مع فكرة بناءه وسط الغابات الهولندية، حيث الأخشاب في كل مكان، في الأرضية والسقف وحتى الأثاث.

نحن الآن في غرفة السفرة، والتي تتمتع بتصميم ريفي أنيق، حيث الطاولة الخشبية المستطيلة، وقد ألتفت حولها كراسي سوداء فاخرة، وتدلت من السقف الخشبي فوقها مباشرة، وحدة إضاءة نصف كروية بلون أسود لامع يتماشى مع لون الكراسي.

تحظى الغرفة بإضاءة طبيعية وإشراقة قوية، مصدرها الأبواب الزجاجية الكبيرة التي تطل على الحديقة الخارجية، والتي حلت محل الجدران، وتم تزيينها بستائر رمادية أقرب إلى الكافيه، لمنح المكان الخصوصية اللازمة.

من داخل غرفة السفرة، يمكننا رؤية أجزاء من غرفة المكتبة، التي تم تصميمها من الخشب، بأرفف متعددة تمتد من الأرض وحتى السقف، مع الحد الأدنى من الإضاءة، لتوفير الأجواء الهادئة المناسبة للاسترخاء والإطلاع، فيما ضمت أريكة كبيرة رمادية بتصميم عصري مُريح.