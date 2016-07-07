الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل هولندي آسر للقلوب

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
Loading admin actions …

نستمتع اليوم بجولة سريعة داخل أركان منزل هولندي رائع التصميم، تم بناءه في وسط الغابة، وقامت شركة DENOLDERVLEUGELS المعمارية بتجديده وإضفاء بعض من لمساتها السحرية عليه، بعد ما أصابه من خراب، ليتحول إلى قطعة فنية في أحضان الطبيعة.

يتكون المنزل من بنائين، الرئيسي منهم يتكون من مستويين، مع أسقف مثلثة من القش، وواجهة ريفية أنيقة، تتمتع بنوافذ زجاجية متعددة، بينما يتمتع الداخل بتصميم يلائم طبيعة الغابة المحيطة به، لنبدأ جولتنا..

واجهة ريفية أنيقة

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

بعد تجديد المنزل، أصبحت الواجهة تتمتع بشخصية جديدة، تم تصميمها وفقًا لرغبات المالك، حيث البناء المكون من مستويين، مع أسقف مثلثة من القش، والعديد من النوافذ المتفاوتة الأحجام في كلا الطابقين، والشرفة المطلة على الخارج، وأيضًا الباب المظلل ببرجولة خشبية.

تجمع الواجهة الريفية الأنيقة، بين اللون الأبيض المُشرق، واللون الطيني الذي يتناغم مع الطبيعة المحيطة بالمنزل، فضلًا عن لمسات أنيقة بالأسود في الأطر المحيطة بالنوافذ وفي الباب والبرجولة المظللة له.

التناغم في التصميم والألوان

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

من تلك الزاوية، يمكننا رؤية أن المنزل يتكون من مبنيين رئيسيين، بينهما تناغم وانسجام من حيث التصميم والألوان، الأول هو المنزل بكامل غرفة، وتصميمه الأنيق ذو الطابقين، مع حديقة خضراء تحيط به بمزروعاتها وأشجارها النامية، بينما المبنى الثاني عبارة عن كوخ صغير، ربما يستخدم كمرآب، ويقودنا إليه مدخل أسمنتي.

تصميم داخلي يتناسب مع العيش وسط الغابة

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates غرفة السفرة
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

بالدخول إلى المنزل، نجد أن تصميمه الداخلي يتماشى تمامًا مع فكرة بناءه وسط الغابات الهولندية، حيث الأخشاب في كل مكان، في الأرضية والسقف وحتى الأثاث.

نحن الآن في غرفة السفرة، والتي تتمتع بتصميم ريفي أنيق، حيث الطاولة الخشبية المستطيلة، وقد ألتفت حولها كراسي سوداء فاخرة، وتدلت من السقف الخشبي فوقها مباشرة، وحدة إضاءة نصف كروية بلون أسود لامع يتماشى مع لون الكراسي.

تحظى الغرفة بإضاءة طبيعية وإشراقة قوية، مصدرها الأبواب الزجاجية الكبيرة التي تطل على الحديقة الخارجية، والتي حلت محل الجدران، وتم تزيينها بستائر رمادية أقرب إلى الكافيه، لمنح المكان الخصوصية اللازمة.

من داخل غرفة السفرة، يمكننا رؤية أجزاء من غرفة المكتبة، التي تم تصميمها من الخشب، بأرفف متعددة تمتد من الأرض وحتى السقف، مع الحد الأدنى من الإضاءة، لتوفير الأجواء الهادئة المناسبة للاسترخاء والإطلاع، فيما ضمت أريكة كبيرة رمادية بتصميم عصري مُريح.

مشهد خارجي رائع الجمال

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates غرفة السفرة
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

من تلك الزاوية في غرفة السفرة، يمكننا رؤية الخزانة البيضاء، بتصميمها الرقيق، ومربعاتها الزجاجية الشفافة التي تعكس الضوء النافذ من الأبواب الزجاجية الكبيرة، ويمكننا أيضًا رؤية مدى جمال وروعة المشهد الخارجي الذي تطل عليه غرفة السفرة من خلف تلك الأبواب، حيث اللون الأخضر في كل مكان.

درج خشبي بسيط وأنيق

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

يعد الدرج الخشبي الذي يربط بين طابقي المنزل، قطعة فنية رائعة الجمال، حيث التصميم الخشبي البسيط والأنيق في الوقت ذاته، والتنويع في استخدام الخشب بألواحه العريضة والرفيعة، لبناء كل من درجات السلم، والدرابزين، فيما يبرز هذا الجمال، الضوء المتسلل من النوافذ الزجاجية العملاقة.

مساحة مثالية للتجمعات العائلية

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

صمم الفناء الخلفي من المنزل ليُشكل مساحة مثالية للتجمعات العائلية في العطلات الأسبوعية، حيث الاستمتاع بالحديقة والهواء الطلق وضوء الشمس، سواء كان ذلك أثناء تناول وجبة شهية على طاولة الطعام الخشبية أو تناول فنجان من الشاي وتبادل أطراف الحديث على تلك الأريكة المصممة من الخوص، بينما يمكن تظليل المنطقتين من خلال الشمسية التي وضعت في المنتصف.

لمزيد من المنازل الريفية، تفضلوا بقراءة هذا المقال، منزل ريفى بتصميم حجري رائع.

اختر المظلة المناسبة لحديقتك
هل أعجبك التصميم الريفي للمنزل؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً