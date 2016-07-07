منزل هولندي آسر للقلوب

نستمتع اليوم بجولة سريعة داخل أركان منزل هولندي رائع التصميم، تم بناءه في وسط الغابة، وقامت شركة DENOLDERVLEUGELS المعمارية بتجديده وإضفاء بعض من لمساتها السحرية عليه، بعد ما أصابه من خراب، ليتحول إلى قطعة فنية في أحضان الطبيعة.
يتكون المنزل من بنائين، الرئيسي منهم يتكون من مستويين، مع أسقف مثلثة من القش، وواجهة ريفية أنيقة، تتمتع بنوافذ زجاجية متعددة، بينما يتمتع الداخل بتصميم يلائم طبيعة الغابة المحيطة به، لنبدأ جولتنا..
بعد تجديد المنزل، أصبحت الواجهة تتمتع بشخصية جديدة، تم تصميمها وفقًا لرغبات المالك، حيث البناء المكون من مستويين، مع أسقف مثلثة من القش، والعديد من النوافذ المتفاوتة الأحجام في كلا الطابقين، والشرفة المطلة على الخارج، وأيضًا الباب المظلل ببرجولة خشبية.
تجمع الواجهة الريفية الأنيقة، بين اللون الأبيض المُشرق، واللون الطيني الذي يتناغم مع الطبيعة المحيطة بالمنزل، فضلًا عن لمسات أنيقة بالأسود في الأطر المحيطة بالنوافذ وفي الباب والبرجولة المظللة له.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية أن المنزل يتكون من مبنيين رئيسيين، بينهما تناغم وانسجام من حيث التصميم والألوان، الأول هو المنزل بكامل غرفة، وتصميمه الأنيق ذو الطابقين، مع حديقة خضراء تحيط به بمزروعاتها وأشجارها النامية، بينما المبنى الثاني عبارة عن كوخ صغير، ربما يستخدم كمرآب، ويقودنا إليه مدخل أسمنتي.
بالدخول إلى المنزل، نجد أن تصميمه الداخلي يتماشى تمامًا مع فكرة بناءه وسط الغابات الهولندية، حيث الأخشاب في كل مكان، في الأرضية والسقف وحتى الأثاث.
نحن الآن في غرفة السفرة، والتي تتمتع بتصميم ريفي أنيق، حيث الطاولة الخشبية المستطيلة، وقد ألتفت حولها كراسي سوداء فاخرة، وتدلت من السقف الخشبي فوقها مباشرة، وحدة إضاءة نصف كروية بلون أسود لامع يتماشى مع لون الكراسي.
تحظى الغرفة بإضاءة طبيعية وإشراقة قوية، مصدرها الأبواب الزجاجية الكبيرة التي تطل على الحديقة الخارجية، والتي حلت محل الجدران، وتم تزيينها بستائر رمادية أقرب إلى الكافيه، لمنح المكان الخصوصية اللازمة.
من داخل غرفة السفرة، يمكننا رؤية أجزاء من غرفة المكتبة، التي تم تصميمها من الخشب، بأرفف متعددة تمتد من الأرض وحتى السقف، مع الحد الأدنى من الإضاءة، لتوفير الأجواء الهادئة المناسبة للاسترخاء والإطلاع، فيما ضمت أريكة كبيرة رمادية بتصميم عصري مُريح.
من تلك الزاوية في غرفة السفرة، يمكننا رؤية الخزانة البيضاء، بتصميمها الرقيق، ومربعاتها الزجاجية الشفافة التي تعكس الضوء النافذ من الأبواب الزجاجية الكبيرة، ويمكننا أيضًا رؤية مدى جمال وروعة المشهد الخارجي الذي تطل عليه غرفة السفرة من خلف تلك الأبواب، حيث اللون الأخضر في كل مكان.
يعد الدرج الخشبي الذي يربط بين طابقي المنزل، قطعة فنية رائعة الجمال، حيث التصميم الخشبي البسيط والأنيق في الوقت ذاته، والتنويع في استخدام الخشب بألواحه العريضة والرفيعة، لبناء كل من درجات السلم، والدرابزين، فيما يبرز هذا الجمال، الضوء المتسلل من النوافذ الزجاجية العملاقة.
صمم الفناء الخلفي من المنزل ليُشكل مساحة مثالية للتجمعات العائلية في العطلات الأسبوعية، حيث الاستمتاع بالحديقة والهواء الطلق وضوء الشمس، سواء كان ذلك أثناء تناول وجبة شهية على طاولة الطعام الخشبية أو تناول فنجان من الشاي وتبادل أطراف الحديث على تلك الأريكة المصممة من الخوص، بينما يمكن تظليل المنطقتين من خلال الشمسية التي وضعت في المنتصف.
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