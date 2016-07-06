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الخارج كلاسيكي أنيق.. والداخل مفاجئة!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
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نأخذكم اليوم إلى مدينة كالينينغراد الجميلة، في روسيا، لنتجول في أرجاء منزل كلاسيكي رائع التصميم من الخارج، بينما داخله يشبه القصص الخرافية، حيث اللمسات الكلاسيكية الفاخرة، التي تحمل بعض من المبالغة في بعض الأركان.

تم تصميم هذا المنزل من قبل AGRAFFE DESINGE، من خلال تتبع التفاصيل اليومية لأصحابه، حيث تم بنائه ليتحدث عن شخصياتهما بطلاقة.

واجهة كلاسيكية أنيقة

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

واجهة المنزل تنعم بكلاسيكية أنيقة، حيث النوافذ الزجاجية المتعددة، واللون الأزرق الفاخر للطابق العلوي، فيما استخدم اللون الأصفر للطابق السفلي، وتلونت الأسوار الحجرية المحيطة بالمنزل، باللون البني العسلي، مع لمسات خضراء للمزروعات المزينة لمدخله.

مدخل بحديقة رائعة

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

ما إن نتخطى الأسوار الأمامية للمنزل، تبدأ المفاجئة في المدخل الرئيسي، حيث الأرضية من مربعات البلاط الأبيض والأحمر، والمزروعات الخضراء في كل مكان، والورود تزينها بألوانها الجميلة، مع أعمدة إنارة قصيرة لإضفاء المزيد من اللمسات الجمالية، فيما نصعد ذلك الدرج الحديدي الأسود، ذات الدرابزين الحديدي الملتف، والذي يقودنا إلى الباب حيث يختبئ وراءه السحر كله!

غرفة معيشة بأجواء فاخرة

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة المعيشة
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

نبدأ جولتنا داخل المنزل الروسي الرائع، في غرفة المعيشة، حيث الكلاسيكية في كل ركن، بدءًا من الأريكتين الأرجوانيتين لاناعمتين، بوسائدهما المستيدرة والمربعة، وحتى الستائر االثقيلة باللون الأرجواني الغامق، ومن أسفلها الستائر البيضاء الناعمة التي تسمح بتسلل الضوء من النوافذ الزجاجية الكبيرة، فضلًا عن الثريا الكريستالية الضخمة، التي تتدلى من الإطار الفضي اللامع المزين للسقف الأبيض.

تتضمن أيضًا غرفة المعيشة طاولة شاي خشبية لامعة، توسطت الغرفة بلونها البني الغامق، وتصميمها الكلاسيكي العتيق، فيما استندت إلى الجدار منضدة بيضاء ذات سطح لامع أيضًا، زينته قطع الديكور من إناء زهور، وشمعدان فضي أنيق، وقد وضع فوقها مباشرة في الجدار، شاشة تلفاز كبيرة.

ركن مريح ودافئ

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

صمم هذا الركن بأجواء مريحة دافئة، حيث الأرضية الخشبية، والأعمدة الخشبية المزينة للغرفة، فضلًا عن المدفئة الكلاسيكية السوداء المستندة إلى الجدار الحجري التصميم، وقد وضعت أمامها طاولة مستديرة بيضاء، أحاطت بها 4 من الكراسي البيضاء الناعمة، لتناول وجبة إفطار سريعة، أو قدح من الشاي، وسط تلك الأجواء الكلاسيكية الفاخرة التي تزينها الثريات المضيئة في السقف.

غرفة أطفال باللون الوردي

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة الاطفال
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

توجت غرفة الأطفال في هذا المنزل، باللون الوردي، حيث السرير يشبه الأريكة، مع مظلة من شأنها أن تحمي الطفل أثناء الليل لينعم بنوم هادئ ومريح، وقد تزينت الجدران بورق حائط مزرقش باللون الوردي ذاته، والذي سيطر أيضًا على السجادة التي تغطي الأرضية الباركيه اللامعة.

تنعم الغرفة بإضاءة جيدة، تتسلل من النافذة الزجاجية الكبيرة المختبئة خلف الستائر البيضاء الشفافة، إلى جانب الإضاءة المنبعثة من الثريا الكريستالية التي تتدلى من السقف الأبيض، وإن كانت فاخرة أكثر من اللازم بالنسبة لوجودها داخل غرفة الأطفال.

حمام مبالغ في فخامته

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design حمام
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

هل تصدق أن هذا هو الحمام! التصميم فاخر للغاية، وربما يصل إلى حد المبالغة، حيث الستائر السوداء التي تدلت فوق المغطس الأبيض الإنسيابي التصميم، والثريا المتدلية من السقف الأبيض! مع السيراميك الأسود وقد توسطته بوصلة بيضاء، واللمسات الخضراء في المزروعات التي تزين أركان الحمام.

حديقة خلفية أكثر جمالًا

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

إن كان مدخل المنزل يتمتع بحديقة صغيرة، ففناءه الخلفي يتمتع بحديقة أكبر في المساحة، واكثر جمالًا، يقودنا إليها درج ذو درابزين حديدي، وتحيط بها أرضية خشبية، بينما وضعت في المساحة الخضراء طاولة صغيرة، مع كرسيين من الخوص، للاستمتاع بأجواء الظهيرة وسط تلك الحديقة الخلابة.

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