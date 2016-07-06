الخارج كلاسيكي أنيق.. والداخل مفاجئة!

نأخذكم اليوم إلى مدينة كالينينغراد الجميلة، في روسيا، لنتجول في أرجاء منزل كلاسيكي رائع التصميم من الخارج، بينما داخله يشبه القصص الخرافية، حيث اللمسات الكلاسيكية الفاخرة، التي تحمل بعض من المبالغة في بعض الأركان.

تم تصميم هذا المنزل من قبل AGRAFFE DESINGE، من خلال تتبع التفاصيل اليومية لأصحابه، حيث تم بنائه ليتحدث عن شخصياتهما بطلاقة.