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بيت العائلة الفريد بالطراز التبسيطي

shereen gouda shereen gouda
Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مسبح
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إستعد لرؤية منزل عصري مذهل في تصميمه خارجياً وداخلياً. المشروع الذي سنتناوله اليوم يوضح كيف أن مساحة الإبداع في البيت الخديث لا نهائية. الواجهة والكتل الخارجية تعكس كيف أن بخطوط قليلة يمكننا الوصول لمنزل الأحلام. المشروع قام به CENTRAL PROJECTOS، استوديو معماري موقعه في كولومبيا، وقد قام فريق العمل بإتقان التصميم وإبتكار كل ما هو مميز في هذا البيت االمصمم من النمط التبسيطي.

المشروع مكون من طابقين لكل منه مساحة خاصة في الإستخدامات، فالدور الأرضي مخصص للتجمعات الإجتماعية والترفيه أما الدور الأول فهو مساحة شخصية وفيه خصوصية عالية. المبنى يأسرك من النظرة الأولى مع بساطته، هو مكوناً من الخطوط المستقيمة والحديثة مع التركيز على التجانس والإنسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية مع استخدام مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي . لنرى هذا البيت الهادئ المحاط بالطبيعة الخلابة كيف يكون!

جرأة متناهية

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مسبح
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

تميز المنزل بمساحة الحديقة الخلابة ومسطح النباتات الممتد حول المسبح، وتواجد مثل هذه الألواح الخشبية حول المسبح خلق علاقة مترابطة بين مسطح المسبح والمساحة الخضراء. المنزل إنفرد بألوانه الساطعة بين جرأة الأحمر ونصاعة الأبيض مع شفافية الزجاج للتأكيد على النمط التبسيطي. هذا منزل حتماً ستستمتع بكل لحظة فيها أينما تواجدت.

مدخل غير إعتيادي

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos منازل White
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

رغم جرأة المنزل الصارخة نجد المدخل هنا يميل إلى الهدوء والبساطة إلى حد أنه يكاد يكون مخفياً عن الأنظار إن لم يكن للبوابة الزائفة وجود. مع ذلك فقد إحتفظ المصمم بالنمط التبسيطي هنا أيضاً، فالخطوط الحادة الصريحة مع تواجد الجدار الحجري هي كل مفردات المدخل، مع هذه البساطة ما زال المدخل يدعو للفضول ويخطف الأنظار.

أناقة في تصميم المطبخ

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مطبخ
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

إنسحب اللون الأبيض من الواجهة ليتفشى بنصاعته في الداخل، جاعلاً من المطبخ غرفة أنيقة متكاملة وفي هذا الإمتداد في الأسلوب وإختيار الألوان ترابط وزيادة من قوة المساحتين.

حمام بنفس الروح

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos حمام
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

كما يظهر لكم  هنا نلاحظ أن الحمام أيضاً يتسم بالحداثة والبساطة ومع ذلك فهو يعطي إيحاء أن فيه فخامة، وبالتأكيد أنت في تعجب من كيفية توصيل هذا الإنطباع. وفي الحقيقة هناك أمران أهتم بهما المصمم وهما الخطوط الواضحة مع الخامات القيمة. إستخدام الرخام في الحمامات عادة ما يزيد من قيمته وأيضاً عدم وجود تفاصيل كثيرة أظهرت قيمة الرخام أكثر!

النمط التبسيطي في أقوى صوره

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos غرفة المعيشة
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

ما يطغى على غرفة المعيشة هو إتساع المساحة المحيطة وهذا شيء محسوب في التصميم فالنمط التبسيطي هو إستخدام و وضع كل ما هو ضروري فقط. كانت ستبدو الغرفة مملة إن لم يتوجد التلاعب بالخامات والكتل المعمارية، فالسلم المتطاير من نفس نوع خشب الأرضيات ربط بين المسطحين، الجدار الحجري والأرض الخشبية وأضاف إلى شعورنا بالإتساع وكأن غرفة المعيشة ممتدة إلى الدور العلوي.

تصميم خارجي خلاب

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مسبح
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

لم يغفل المصمم عن إبراز تميز الواجهة ليلاٌ فقد أضاف إضاءات موجهة لكي يستمر التأثير الساحر لدى البيت. الإضاءة أيضاً أبرزت جمال التلاعب بالكتل مع الألوان. أما عند التطرق للمسبح سنجد أنه على شكل هندسي مبسط بلا أي تلاعب، وهذا الشكل هو الأنسب مع مثل هذه الواجهة كي لا تنفصل عن تصميم البيت، وهو أيضاً الشكل الأكثر عملية لإستغلاله الكامل لكل المسطح دون الإهدار في أي مساحة. إذا أعجبك تصميم المسبح يمكنك متابعة قرأة هذا المقال الرائع لتتعرف على كيفية تحويل مسبح عادي إلى منزل عادي بسهولة!

المساحات الصغيرة ليست عائقاً بعد الآن
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