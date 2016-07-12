بيت العائلة الفريد بالطراز التبسيطي

إستعد لرؤية منزل عصري مذهل في تصميمه خارجياً وداخلياً. المشروع الذي سنتناوله اليوم يوضح كيف أن مساحة الإبداع في البيت الخديث لا نهائية. الواجهة والكتل الخارجية تعكس كيف أن بخطوط قليلة يمكننا الوصول لمنزل الأحلام. المشروع قام به CENTRAL PROJECTOS، استوديو معماري موقعه في كولومبيا، وقد قام فريق العمل بإتقان التصميم وإبتكار كل ما هو مميز في هذا البيت االمصمم من النمط التبسيطي.
المشروع مكون من طابقين لكل منه مساحة خاصة في الإستخدامات، فالدور الأرضي مخصص للتجمعات الإجتماعية والترفيه أما الدور الأول فهو مساحة شخصية وفيه خصوصية عالية. المبنى يأسرك من النظرة الأولى مع بساطته، هو مكوناً من الخطوط المستقيمة والحديثة مع التركيز على التجانس والإنسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية مع استخدام مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي . لنرى هذا البيت الهادئ المحاط بالطبيعة الخلابة كيف يكون!
تميز المنزل بمساحة الحديقة الخلابة ومسطح النباتات الممتد حول المسبح، وتواجد مثل هذه الألواح الخشبية حول المسبح خلق علاقة مترابطة بين مسطح المسبح والمساحة الخضراء. المنزل إنفرد بألوانه الساطعة بين جرأة الأحمر ونصاعة الأبيض مع شفافية الزجاج للتأكيد على النمط التبسيطي. هذا منزل حتماً ستستمتع بكل لحظة فيها أينما تواجدت.
رغم جرأة المنزل الصارخة نجد المدخل هنا يميل إلى الهدوء والبساطة إلى حد أنه يكاد يكون مخفياً عن الأنظار إن لم يكن للبوابة الزائفة وجود. مع ذلك فقد إحتفظ المصمم بالنمط التبسيطي هنا أيضاً، فالخطوط الحادة الصريحة مع تواجد الجدار الحجري هي كل مفردات المدخل، مع هذه البساطة ما زال المدخل يدعو للفضول ويخطف الأنظار.
إنسحب اللون الأبيض من الواجهة ليتفشى بنصاعته في الداخل، جاعلاً من المطبخ غرفة أنيقة متكاملة وفي هذا الإمتداد في الأسلوب وإختيار الألوان ترابط وزيادة من قوة المساحتين.
كما يظهر لكم هنا نلاحظ أن الحمام أيضاً يتسم بالحداثة والبساطة ومع ذلك فهو يعطي إيحاء أن فيه فخامة، وبالتأكيد أنت في تعجب من كيفية توصيل هذا الإنطباع. وفي الحقيقة هناك أمران أهتم بهما المصمم وهما الخطوط الواضحة مع الخامات القيمة. إستخدام الرخام في الحمامات عادة ما يزيد من قيمته وأيضاً عدم وجود تفاصيل كثيرة أظهرت قيمة الرخام أكثر!
ما يطغى على غرفة المعيشة هو إتساع المساحة المحيطة وهذا شيء محسوب في التصميم فالنمط التبسيطي هو إستخدام و وضع كل ما هو ضروري فقط. كانت ستبدو الغرفة مملة إن لم يتوجد التلاعب بالخامات والكتل المعمارية، فالسلم المتطاير من نفس نوع خشب الأرضيات ربط بين المسطحين، الجدار الحجري والأرض الخشبية وأضاف إلى شعورنا بالإتساع وكأن غرفة المعيشة ممتدة إلى الدور العلوي.
لم يغفل المصمم عن إبراز تميز الواجهة ليلاٌ فقد أضاف إضاءات موجهة لكي يستمر التأثير الساحر لدى البيت. الإضاءة أيضاً أبرزت جمال التلاعب بالكتل مع الألوان. أما عند التطرق للمسبح سنجد أنه على شكل هندسي مبسط بلا أي تلاعب، وهذا الشكل هو الأنسب مع مثل هذه الواجهة كي لا تنفصل عن تصميم البيت، وهو أيضاً الشكل الأكثر عملية لإستغلاله الكامل لكل المسطح دون الإهدار في أي مساحة. إذا أعجبك تصميم المسبح يمكنك متابعة قرأة هذا المقال الرائع لتتعرف على كيفية تحويل مسبح عادي إلى منزل عادي بسهولة!