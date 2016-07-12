بيت العائلة الفريد بالطراز التبسيطي

إستعد لرؤية منزل عصري مذهل في تصميمه خارجياً وداخلياً. المشروع الذي سنتناوله اليوم يوضح كيف أن مساحة الإبداع في البيت الخديث لا نهائية. الواجهة والكتل الخارجية تعكس كيف أن بخطوط قليلة يمكننا الوصول لمنزل الأحلام. المشروع قام به CENTRAL PROJECTOS، استوديو معماري موقعه في كولومبيا، وقد قام فريق العمل بإتقان التصميم وإبتكار كل ما هو مميز في هذا البيت االمصمم من النمط التبسيطي.

المشروع مكون من طابقين لكل منه مساحة خاصة في الإستخدامات، فالدور الأرضي مخصص للتجمعات الإجتماعية والترفيه أما الدور الأول فهو مساحة شخصية وفيه خصوصية عالية. المبنى يأسرك من النظرة الأولى مع بساطته، هو مكوناً من الخطوط المستقيمة والحديثة مع التركيز على التجانس والإنسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية مع استخدام مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي . لنرى هذا البيت الهادئ المحاط بالطبيعة الخلابة كيف يكون!