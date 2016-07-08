تحول مذهل لشقة صغيرة

كثيرا’ منا في أول بيت نسكن فيه ندرك بعد فترة أنه ليس مستغل على أكمل وجه وبالتحديد في الشقق الصغيرة, ولأن الأغلب منا يقوم بتنفيد الشقة على وجه السرعة فنقع في أخطاء جسيمة. هل تتوقع أنه بإمكانك تغير هذا الوضع البائس الحالي لكي تتحول الشقة من فوضوية إلى جنة مفعمة بالحيوية والجمال؟ سنرى في هذا المشروع كيف يمكن تنفيذ هذه المهمة الصعبة, فستدرك أن كل ما تحتاجه لتحويل بيتك إلي بيت مثالي متكامل هو إتباعك لبعض الخطوات القليلة. سنناقش اليوم كيف أصبح هذا البيت المتهالك و مساحة لا تتعدى ال52 متر مربع إلى بيت عملي و متسع, وبعد قرأتك لهذا المقال ستعرف أنه مع إتباع النقاط البسيطة سيكون منزلك قبل التغير شيء و بعد التغيير شيء آخر. لنرى كيف توصل المصمم BETTER HOME لهذا البيت المذهل!