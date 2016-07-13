منزل ريفي من الخارج ومن الداخل مفاجأة

كثيراً ما نجد في الآونة الأخيرة عدم إنصياع مصممي المعمار إلي الأفكار التقليدية، بل يتحدوا التقاليد والفكر القديم بإبتكارات جديدة, سيكون حديثنا هنا عن أحد المنازل التي تحددت هذه القيود ونجحت في التحدي. المنزل موقعه في إيطاليا وهي معروفة بعراقتها و حبها للتقاليد القديمة, حتى في إستخدام الخامات دائماً ما يتجهوا إلى إختيارات من الطبيعة مثل الأحجار والأخشاب بجميع أشكالهم. سيظهر كل هذه العناصر بوضوح في التصميم خارجياً وداخلياً. لنرى معاً كيف يكون هذا المنزل مع تواجد كل تلك العناصر…
واجهة المنزل هنا تذكرنا بالبيوت قديماً كيف كانت تأسرك من النظرة الأولى ببساطته وجمالها. نجد في التصميم الخارجي فقط ما قل ودل من عناصرولا داعي لوجود كثير من الزخرفة، ففي تجانس الخامات المختلفة ما يكفي لكي يلفت أنظار الجميع. وسط واجهات المنازل المختلفة سننجذب لمثل هذا التصميم دون آخر لما فيه من هدوء وعراقة في كتله وفي خاماته،و بالرغم من حب الناس في الزخارف ولكن أكثر البيوت إستدامة هي أبسطهم في التفاصيل. تجانس الجدار الحجري الريفي الأصيل مع الأسقف جعل من البيت أيقونة للنمط الريفي.
نتوقع دائماً وجود تطابق أو ترابط بين النمط الخارجي للواجهة مع التصميم الداخلي ولكن هذا ما لم يحدث في هذا البيت فرغم قوة التصميم الخارجي في إظهار النمط الريفي قام المصمم BARRA&BARRA SRL بتحدي القوانين عند تصميمه داخلياً بأسلوب عصري تماماً. هذا النهج في التصميمات المعمارية والداخلية كثيراً ما يكون فيه تحديات وصعوبة كبيرة لإنجاحها, والمصمم يدرك هذه المخاطرة ولهذا فقد تمت مهمته بسلام ونجاح تام. نرى أنه تعامل مع المنزل على أنه شقين, شق الغلاف من حوائط وأسقف وهو الذي يتبع النمط الريفي فلم يقم بإخفائه بل بالعكس أظهره بقوة، وأما الشق الثاني فهو المحتوى وهنا أتى الإختلاف فكل تصميم الأثاث علي النمط العصري. مع هذا التباين ما زال يوجد ترابط بين الشقين فغرفة المعيشة تتسم بالبساطة أيضاً وبالألوان الهادئة. نلاحظ أيضاً وجود ميزانين وهو أسلوب معماري قديم يعطي توسع و متنفس لكل من الأدوار.
ما زال نفس الأسلوب متبع عند الإتطلاع على بهو السلم فالغلاف, أي الحائط, به لون ريفي الطابع وأما السلم فهو عصري تماماً ومع ذلك لا تعارض بينهم, بل بالعكس هم متكاملين معاً فنجد العتاقة في الغلاف ونجد العملية في السلم والرابط بينهم ما زال البساطة. لمزيد من الربط أيضاً يوجد بعض قطع الديكور من الطراز الريفي.
في هذا الرواق نشعر وكأننا نمر في زمنين مختلفين في آن واحد فالمسار يطغى عليه الحداثة ولكن مع وجود العروق الخشبية في السقف نشعر وكأنه يحتوينا بدفئه وأيضاً هو عامل مهم جداً في كسر الملل في الرواق. لكي نتوصل لهذا الشعور بلا أي نفور يعد ذكاء في التصميم والتنفيذ.
وسط الإختلافات والتباين في التصميم في باقي المنزل يأتي المطبخ بتصميمه العصري ليكون سمته الوحيدة هي أنه ذو نمط تبسيطي لكي يشغل دور الوسيط في المنزل.