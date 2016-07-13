منزل ريفي من الخارج ومن الداخل مفاجأة

نتوقع دائماً وجود تطابق أو ترابط بين النمط الخارجي للواجهة مع التصميم الداخلي ولكن هذا ما لم يحدث في هذا البيت فرغم قوة التصميم الخارجي في إظهار النمط الريفي قام المصمم BARRA&BARRA SRL بتحدي القوانين عند تصميمه داخلياً بأسلوب عصري تماماً. هذا النهج في التصميمات المعمارية والداخلية كثيراً ما يكون فيه تحديات وصعوبة كبيرة لإنجاحها, والمصمم يدرك هذه المخاطرة ولهذا فقد تمت مهمته بسلام ونجاح تام. نرى أنه تعامل مع المنزل على أنه شقين, شق الغلاف من حوائط وأسقف وهو الذي يتبع النمط الريفي فلم يقم بإخفائه بل بالعكس أظهره بقوة، وأما الشق الثاني فهو المحتوى وهنا أتى الإختلاف فكل تصميم الأثاث علي النمط العصري. مع هذا التباين ما زال يوجد ترابط بين الشقين فغرفة المعيشة تتسم بالبساطة أيضاً وبالألوان الهادئة. نلاحظ أيضاً وجود ميزانين وهو أسلوب معماري قديم يعطي توسع و متنفس لكل من الأدوار.