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منزل ريفي من الخارج ومن الداخل مفاجأة

shereen gouda shereen gouda
Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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كثيراً ما نجد في الآونة الأخيرة عدم إنصياع مصممي المعمار إلي الأفكار التقليدية،  بل يتحدوا التقاليد والفكر القديم بإبتكارات جديدة, سيكون حديثنا هنا عن أحد المنازل التي تحددت هذه القيود ونجحت في التحدي. المنزل موقعه في إيطاليا وهي معروفة بعراقتها و حبها للتقاليد القديمة, حتى في إستخدام الخامات دائماً ما يتجهوا إلى إختيارات من الطبيعة مثل الأحجار والأخشاب بجميع أشكالهم. سيظهر كل هذه العناصر بوضوح في التصميم خارجياً وداخلياً. لنرى معاً كيف يكون هذا المنزل مع تواجد كل تلك العناصر…

واجهة بيت ريفي أصيل

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl منازل
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

واجهة المنزل هنا تذكرنا بالبيوت قديماً كيف كانت تأسرك من النظرة الأولى ببساطته وجمالها. نجد في التصميم الخارجي فقط ما قل ودل من عناصرولا داعي لوجود كثير من الزخرفة، ففي تجانس الخامات المختلفة ما يكفي لكي يلفت أنظار الجميع. وسط واجهات المنازل المختلفة سننجذب لمثل هذا التصميم دون آخر لما فيه من هدوء وعراقة في كتله وفي خاماته،و بالرغم من حب الناس في الزخارف ولكن أكثر البيوت إستدامة هي أبسطهم في التفاصيل. تجانس الجدار الحجري الريفي الأصيل مع الأسقف جعل من البيت أيقونة للنمط الريفي

مفاجأة في الداخل

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl غرفة المعيشة
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

نتوقع دائماً وجود تطابق أو ترابط  بين النمط الخارجي للواجهة مع التصميم الداخلي ولكن هذا ما لم يحدث في هذا البيت فرغم قوة التصميم الخارجي في إظهار النمط الريفي قام المصمم BARRA&BARRA SRL بتحدي القوانين عند تصميمه داخلياً بأسلوب عصري تماماً. هذا النهج في التصميمات المعمارية والداخلية كثيراً ما يكون فيه تحديات وصعوبة كبيرة لإنجاحها, والمصمم يدرك هذه المخاطرة ولهذا فقد تمت مهمته بسلام ونجاح تام. نرى أنه تعامل مع المنزل على أنه شقين, شق الغلاف من حوائط وأسقف وهو الذي يتبع النمط الريفي فلم يقم بإخفائه بل بالعكس أظهره بقوة، وأما الشق الثاني فهو المحتوى وهنا أتى الإختلاف فكل تصميم الأثاث علي النمط العصري. مع هذا التباين ما زال يوجد ترابط بين الشقين فغرفة المعيشة تتسم بالبساطة أيضاً  وبالألوان الهادئة. نلاحظ أيضاً وجود ميزانين وهو أسلوب معماري قديم يعطي توسع و متنفس لكل من الأدوار.

سلالم عصرية في عالم ذو طابع ريفي

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

ما زال نفس الأسلوب متبع عند الإتطلاع على بهو السلم فالغلاف, أي الحائط, به لون ريفي الطابع وأما السلم فهو عصري تماماً ومع ذلك لا تعارض بينهم, بل بالعكس هم متكاملين معاً فنجد العتاقة في الغلاف ونجد العملية في السلم والرابط بينهم ما زال البساطة. لمزيد من الربط أيضاً يوجد بعض قطع الديكور من الطراز الريفي.

​رواق يدمج بين عالمين

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

في هذا الرواق نشعر وكأننا نمر في زمنين مختلفين في آن واحد فالمسار يطغى عليه الحداثة ولكن مع وجود العروق الخشبية في السقف نشعر وكأنه يحتوينا بدفئه وأيضاً هو عامل مهم جداً في كسر الملل في الرواق. لكي نتوصل لهذا الشعور بلا أي نفور يعد ذكاء في التصميم والتنفيذ.

مطبخ عصري

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl غرفة السفرة
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

وسط الإختلافات والتباين في التصميم في باقي المنزل يأتي المطبخ بتصميمه العصري ليكون سمته الوحيدة هي أنه ذو نمط تبسيطي  لكي يشغل دور الوسيط في المنزل.

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