منزل الـ100 عام يتحول إلى شقة عصرية بسيطة

أخيرًأ، نلقي نظرة سريعة على المطبخ، الذي صممت وحداته باللون الأبيض، في مستويين، العلوي خزانة متعددة الأدراج، والسفلي ذو منضدة تحوي الحوض الاستانليس اللامع، والموقد الفولاذي، بينما زينت المساحة بين المستويين بمربعات السيراميك المزرقشة والملونة، والتي تبدو غير منسقة بعض الشيء، ولكنها تُضفي لمسة مُشرقة على أجواء المطبخ.

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