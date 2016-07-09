القصر الهني

الحمام بلون بيج غامق وكأنه حمام في احد الفنادق، اللون البيج الغامق يعطي أناقة مميزة يتمثل هنا في الأرضية والخزن اسفل حوض التغسيل، ونلاحظ مكان الاستحمام عبارة عن غرفة زجاجية، ومرآة بعرض الحائط من ضروريات الحمام. نعيماً

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