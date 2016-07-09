القصر الهني

جولتنا اليوم في ولاية ماهاراشترا الهندية، يمكنك تسميته بقصر البساطة لأنك تشعر بفخامة القصر ولكن بدون تكلف أو تعقيد. منزل كبير جدا بمساحة 1000 متر مربع ويحتوي على عدد كبير من الغرف، بالإضافة لذلك يحوي كراج يكفي لعدة سيارات، ومسبح وصالة رياضية ، ولكن في هذا المقال سنتعرف على اهم الغرف كغرفة المعيشة والنوم وغرفة السفرة والحمام وبذلك سنعطي فقط فكرة أولية عن ماهية هذا القصر.
نبدأ رحلتنا في هذا المنزل أولا من الخارج للطابق السفلي، حيث نلاحظ المدخل الفخم الذي تصل إليه من خلال اربع درجات مريحة ذات إضاءة داخلية، وهو عبارة عن مدخل زجاجي عالي، بجانب المدخل كراج كبير، وفي الطرف الأخر نلاحظ مضلة خشبية على جانبيها إضاءة مميزة. في الطابق العلوي الغرفة الشفافة ذات التصميم المربع هي اكثر ما يلفت النظر وكأنها جزء منفصل.
كالعادة لون البساطة والفخامة عند دمج لوني البيج والأبيض فكما نلاحظ هنا تناسق وتناغم بين اللون الأبيض للكنب المريح واللون البيج للسجاد وبعض الوسائد، أما اللمسات الفخمة فتتمثل في طاولة المنتصف الدائرية المنخفضة بشكل أنيق، ثم الكرسيين بلون الجلد البني، أما اللمسة الأكثر جاذبيه وتميز هي ذاك المصباح العملاق الذي يعطي إنارة مركزة والذي يمكن توجيه ضوئه حيثما تريد.
مطبخ بنمط حديث، يتميز ببساطته بلونه الأبيض الناعم وبتنظيمه وبخزنه الكثيرة التي تدل على الرتابة والنظام، كما نلاحظ تظهر الثلاجة وكأنها جدار وهذا يوحي بكبر المساحة، أما طاولة المنتصف الطولية التي تتسع للعديد من الأشخاص تحوي أيضا على الغاز، وكاللمسات فنية نلاحظ الإضاءة البيضاء اسفل الخزن أعطت إضاءة خلابة.
غرفة سفرة يظهر فيها نوع أخر للتناسق بين اللون البيج الرخامي للأرضية اللماعة واللون العسلي الخشبي لطاولة السفرة ذات الكراسي الفخمة بلون بيج محدد بخشب عسلي أنيق. ثريا عنكبوتيه التصميم بمصابيح مشعة تضيئ طاولة السفرة، أما ما يجعلك تبتهج فهو ساعة الحائط التي هي فعليا ساعة حائط وليس ساعة على الحائط.
غرفة نوم بجدار ازرق غامق وتناسقه مع لون الأرضية الخشبي قمة في الأناقة. السرير الكبير والمريح بخلفية من الجلد الأسود وكرسي منخفض للسرير بلون اسود هي باقة الأناقة. أما المميز فهو كرسي الاسترخاء الذي تستمتع بالجلوس عليه أمام البلكون لتستمتع بأشعة الشمس. فخامة وقلة الأثاث هي عنوان الذوق الرفيع.
الحمام بلون بيج غامق وكأنه حمام في احد الفنادق، اللون البيج الغامق يعطي أناقة مميزة يتمثل هنا في الأرضية والخزن اسفل حوض التغسيل، ونلاحظ مكان الاستحمام عبارة عن غرفة زجاجية، ومرآة بعرض الحائط من ضروريات الحمام. نعيماً
ننصحكم بقراءة هذا المقال البساطة والفخامة في هذا المنزل