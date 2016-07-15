تعرف على طرق مختلفة لتخزين الأحذية

كثيراً من منازلنا لا تتيح لنا فرصة وجود غرف مخصصة للملابس وبالتالي من الصعب جداً إيجاد مكان لوضع الأحذية يكون مخفياً عن الأنظار، ولكن بالتأكيد في أي منزل يوجد فراغات أو أركان غير مستغلة ومهدرة يمكن إستغلالها كمكان للتخزين. ما نرى في هذا التصميم تحولت المساحة المهدرة تحت السلم إلى محدة تخزين والجميل فيها أنها مخفية عن الأنظاروهذا حل عبقري لرفع كفاءة المساحات.

إذا كنت من المعجبين بفكرة توفير المساحة وإسغلالها بكفاءة تابع قرأة هذا المقال لكي تتعرف على حيل أكثر.