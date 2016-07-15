تعرف على طرق مختلفة لتخزين الأحذية

عند تصميم المنازل يوجد بعض التفاصيل الدقيقة التي إن تغافلنا عنها قد تهدم كل ما حققناه وصممناه من مفردات البيت، فقد يمكنك صرف أموال طائلة على الديكور ومع وضع أول قطعة غير مناسبة في المكان ينهار كل التجانس.من أهم التفاصيل التي يجب أخذها في إعتبارنا هي إيجاد وحدات تخزين كافية لكل الوظائف المتاحة لكي لا يفقد المنزل بريقه، مثلاً في تصميم مطبخ فاخر إذا كانت أدوات التنظيف ظاهرة لعدم تواجد وحدات تخزين خاصة سيظهر المطبخ وكأنه مصمم من قبل هواة. من أكثر وحدات التخزين المهملة هي وحدات تخزين الأحذية، فعدم وجود مكان مناسب لها سيجعل أي غرفة تبدو فوضوية و غير منظمة. من حسن الحظ أن مع تطور وكثرة الإبتكارات أصبح هناك حلول عديدة وعملية لهذا الأمر، لنلقيالنظر معاً على بعض منها..
إذا أتيحت لك الفرصة فسيكون دائماً الحل الأمثل هو وجود وحدة مخصصة في غرفة الملابس من ما يوفر مساحة كبيرة للأحذية و يمكن إتباع كثير من الأشكال، فنجد هنا أن المصمم KOSHKA INTERIORS قام بإختيار وحدة على النمط الصناعي حيث تكون الأحذية ظاهرة.
لقد إتبع المصمم هنا نفس الإتجاه السابق مع إختلاف التطبيق، فوحدة التخزين أيضاُ في غرفة ملابس ولكن مع إتباع النمط الحداثي. على عكس التصميم السابق الهدف هنا هو إخفاء وظيفة الوحدة عن الأنظار.
كما أننا نواجه مشكلة في إيجاد أماكن لتخزين الأحذية فنحن أيضاً نجد صعوبة في تخزين الأكسسوارات، فماذا لو صممنا وحدة تخزين للأثنين معاً؟ نلاجظ هنا في هذا التصميم الفريد أن الوحدة أصبحت متعددة الأهداف فهي طاولة ووحدة تخزين للإكسسوارات والأحذية في آن واحد و قد يكون هذا الإتجاه أكثرتميزاً عن غيره.
كثيراً من منازلنا لا تتيح لنا فرصة وجود غرف مخصصة للملابس وبالتالي من الصعب جداً إيجاد مكان لوضع الأحذية يكون مخفياً عن الأنظار، ولكن بالتأكيد في أي منزل يوجد فراغات أو أركان غير مستغلة ومهدرة يمكن إستغلالها كمكان للتخزين. ما نرى في هذا التصميم تحولت المساحة المهدرة تحت السلم إلى محدة تخزين والجميل فيها أنها مخفية عن الأنظاروهذا حل عبقري لرفع كفاءة المساحات.
إذا كنت من المعجبين بفكرة توفير المساحة وإسغلالها بكفاءة تابع قرأة هذا المقال لكي تتعرف على حيل أكثر.
يوجد حل مبتكر لمن ضاقت به السبل في إيجاد مكان مخصص للأحذية و هو في الغالب حل يناسب الجميع وهو أن يكون في الرواق أو مدخل منزلك وحدة تخزين كما في نرى في هذا التصميم. من أحد أهم مميزات هذا الحل هو مكانه القريب من مدخل المنزل حيث لن يكون هناك ضرورة لأن نمشي مسافات طويلة بالأحذية في المنزل لكي نصل إلى مكان مناسب لخلع الحذاء. ما يجعل هذا الحل عملياً هنا هو صغر سمك الوحدة كما نرى لكي يتحمل المدخل أو الرواق وجوده.
إن لم تتوفر كل الحلول السابقة أو لم تنال إعجابك فمن المحتمل أن يكون هذا هو الحل الذي تبحث عنه، فقد خلق المصمم هنا من قطعة أثاث وحدة تخزين عملية جداً وهذه القطعة قد تتوفر لديك في أي من الغرف، مع العلم أن يمكن أيضاً إخفاء الوحدة أكثر بوضع أدراج بدلاً من إظهارها.
هذا الحل ملائم لمن لديه في وحدة تخزين الملابس متسع فيمكنك أن تخصص بعض من الأرفف للأحذية كما هو في هذا التصميم، والجميل في التصميم هنا أن الوحدات والأرفف لها قابلية التغيير إن كان هناك حاجة لإعادة توزيع الوحدات.