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تعرف على طرق مختلفة لتخزين الأحذية

shereen gouda shereen gouda
Tolbiac, Agence Diot-Clément Agence Diot-Clément غرفة الملابس
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عند تصميم المنازل يوجد بعض التفاصيل الدقيقة التي إن تغافلنا عنها قد تهدم كل ما حققناه وصممناه من مفردات البيت، فقد يمكنك صرف أموال طائلة على الديكور ومع وضع أول قطعة غير مناسبة في المكان ينهار كل التجانس.من أهم التفاصيل التي يجب أخذها في إعتبارنا هي إيجاد وحدات تخزين كافية لكل الوظائف المتاحة لكي لا يفقد المنزل بريقه، مثلاً في تصميم مطبخ فاخر إذا كانت أدوات التنظيف ظاهرة لعدم تواجد وحدات تخزين خاصة سيظهر المطبخ وكأنه مصمم من قبل هواة. من أكثر وحدات التخزين المهملة هي وحدات  تخزين الأحذية، فعدم وجود مكان مناسب لها سيجعل أي غرفة تبدو فوضوية و  غير منظمة. من حسن الحظ أن مع تطور وكثرة الإبتكارات  أصبح هناك حلول عديدة وعملية لهذا الأمر، لنلقيالنظر معاً على بعض منها..

مساحة هائلة في غرفة الملابس

квартира в ЖК «КОНТИНЕНТАЛЬ», KOSHKA INTERIORS KOSHKA INTERIORS غرفة الملابس
KOSHKA INTERIORS

KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS

إذا أتيحت لك الفرصة فسيكون دائماً الحل الأمثل هو وجود وحدة مخصصة في غرفة الملابس من ما يوفر مساحة كبيرة للأحذية و يمكن إتباع كثير من الأشكال، فنجد هنا أن المصمم KOSHKA INTERIORS قام بإختيار وحدة على النمط الصناعي حيث تكون الأحذية ظاهرة.

وحدة متخفية

Closet (Parceria Eliana Freitas), Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas غرفة الملابس MDF White
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas

Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas
Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas

لقد إتبع المصمم هنا نفس الإتجاه السابق مع إختلاف التطبيق، فوحدة التخزين أيضاُ في غرفة ملابس ولكن مع إتباع النمط الحداثي. على عكس التصميم السابق الهدف هنا هو إخفاء وظيفة الوحدة عن الأنظار.

إثنين في واحد

Vestidor, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado غرفة الملابس خشب Black
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

كما أننا نواجه مشكلة في إيجاد أماكن لتخزين الأحذية فنحن أيضاً نجد صعوبة في تخزين الأكسسوارات، فماذا لو صممنا وحدة تخزين للأثنين معاً؟ نلاجظ هنا في هذا التصميم الفريد أن الوحدة أصبحت متعددة الأهداف فهي طاولة ووحدة تخزين للإكسسوارات والأحذية في آن واحد و قد يكون هذا الإتجاه أكثرتميزاً عن غيره.

وحدات تخزين متخفية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

كثيراً من منازلنا لا تتيح لنا فرصة وجود غرف مخصصة للملابس وبالتالي من الصعب جداً إيجاد مكان لوضع الأحذية يكون مخفياً عن الأنظار، ولكن بالتأكيد في أي منزل يوجد فراغات أو أركان غير مستغلة ومهدرة يمكن إستغلالها كمكان للتخزين. ما نرى في هذا التصميم تحولت المساحة المهدرة تحت السلم إلى محدة تخزين والجميل فيها أنها مخفية عن الأنظاروهذا حل عبقري لرفع كفاءة المساحات.

إذا كنت من المعجبين بفكرة توفير المساحة وإسغلالها بكفاءة تابع قرأة هذا المقال لكي تتعرف على حيل أكثر.

إستغلال الرواق في التخزين

Tolbiac, Agence Diot-Clément Agence Diot-Clément غرفة الملابس
Agence Diot-Clément

Agence Diot-Clément
Agence Diot-Clément
Agence Diot-Clément

يوجد حل مبتكر لمن ضاقت به السبل في إيجاد مكان مخصص للأحذية و هو في الغالب حل يناسب الجميع وهو أن يكون في الرواق أو مدخل منزلك وحدة تخزين كما في نرى في هذا التصميم. من أحد أهم مميزات هذا الحل هو مكانه القريب من مدخل المنزل حيث لن يكون هناك ضرورة لأن نمشي مسافات طويلة بالأحذية في المنزل لكي نصل إلى مكان مناسب لخلع الحذاء. ما يجعل هذا الحل عملياً هنا هو صغر سمك الوحدة كما نرى لكي يتحمل المدخل أو الرواق وجوده.

حلول ذكية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إن لم تتوفر كل الحلول السابقة أو لم تنال إعجابك فمن المحتمل أن يكون هذا هو الحل الذي تبحث عنه، فقد خلق المصمم هنا من قطعة أثاث وحدة تخزين عملية جداً وهذه القطعة قد تتوفر لديك في أي من الغرف، مع العلم أن يمكن أيضاً إخفاء الوحدة أكثر بوضع أدراج بدلاً من إظهارها.

حل عملي

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هذا الحل ملائم لمن لديه في وحدة تخزين الملابس متسع فيمكنك أن تخصص بعض من الأرفف للأحذية كما هو في هذا التصميم، والجميل في التصميم هنا أن الوحدات والأرفف لها قابلية التغيير إن كان هناك حاجة لإعادة توزيع الوحدات.

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