5 تحولات من منازل مدمرة الى منازل معمرة

المنزل كالأسنان وعدم الاهتمام بها يؤدي إلى تسوسها وتخريبها، فعوامل المناخ المتغيرة والإهمال في عمليات الصيانة والترميم، وتركه بدون تجديد أو طلاء من فترة إلى أخر كلها عوامل تؤدي إلى هرمه وإظهاره بشكل كئيب وقديم.

في هذا المقال إليك الحل مع مهندسنا المعماري الفنان الذي حول 5 منازل مدمرة الى منازل معمرة.