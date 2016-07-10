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5 تحولات من منازل مدمرة الى منازل معمرة

Heba khlili Heba khlili
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
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المنزل كالأسنان وعدم الاهتمام بها يؤدي إلى تسوسها وتخريبها، فعوامل المناخ المتغيرة والإهمال في عمليات الصيانة والترميم، وتركه بدون تجديد أو طلاء من فترة إلى أخر كلها عوامل تؤدي إلى هرمه وإظهاره بشكل كئيب وقديم.

في هذا المقال إليك الحل مع مهندسنا المعماري الفنان الذي حول 5 منازل مدمرة الى منازل معمرة.

الأخضر الكئيب

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos منازل
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

بعض الأحيان الألوان الخاطئة الاختيار هي اكبر الأخطاء المرتكبة في التصميم فاللون الأخضر لهذا المنزل أظهره بصورة كئيبة وشعبية، ليس فقط اللون فالجدران التي أكلتها الرطوبة، والسور الحديدي الصدأ أيضا هي من نتائج الإهمال وعدم الصيانة، كما نلاحظ وجود تلك الحديقة بلا أي جمالية.

ولكن ما هو الحل برأيك؟

الابيض الانيق

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos منازل
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

تحول جذري واضح لذلك البيت الأخضر الكئيب، فالمهندس المعماري قام بتحويل المنزل من طابق إلى طابقين، وتحولت تلك الحديقة الباهتة إلى مرأب تتسع لسيارة، ولكن فكرة التحويل تكمن في التصميم الجديد للبناء الأنيق بلونه الأبيض وواجهته الزجاجية العاكسة لأشعة الشمس. الأن هو منزل ابيض أنيق.

من مراب مهمل… ..

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

هو في الحقيقة مراب ولكن حتى لمراب هو مكان مزعج ومهمل وغير مؤهل للاستخدام، الترميم والصيانة وإعادة التجديد هي أمور تحتاج إلى وقت وتخطيط ولمكان كهذا المراب يمكنك تحويلة إلى منزل أو إلى شقة صغيرة لنرى كيف سيتحول !!!

الى منزل رائع.

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture منازل
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

من مراب مهمل إلى شقة صغيرة ولكن ذات تصميم جميل وبسيط، من خلال تغيرات جذرية لنوعية الجدار الهرم إلى جدار حجري مزود بإضاءة سفلية أظهرت المنزل بصورة راقيه، أما عن ذلك الشباك العملاق الذي يسمح بدخول أشعة الشمس يدل على براعة في التصميم.عندما ترى قوة التحويلات ستعرف كيف يمكن تحويل مراب هرم إلى منزل رائع بالتصميم والتخطيط.

الساحة الخلفية المملة… .

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto بلكونة أو شرفة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

هل من المعقول إهمال تلك المساحة الخضراء بدون أي تحسينات؟ لاحظوا تلك المساحة الكبيرة، تلك الأعمدة الرومانية التصميم، كيف يمكن ترك تلك المشواة الحجرية بدون أي جلسة جانبية او مسبح في منتصف تلك المساحة الخضراء.
هنا اشعر بالاسف على تلك المساحة المهملة غير المستخدمة ولكن يبقى الامل.

الساحة الخلفية المفعمة بالحياة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

ابدع مهندس المساحات الخارجية في تحويل المساحة الخلفية للمنزل الى مساحة مفعمة بالحياة والجمال، جعلها تبدو كنجمة مضاءة في منتصف الليل، وبالتعاون مع فني الإضاءة الذي استخدم الإضاءة كعامل أساسي في التصميم التي انعكست على سطح مياة المسبح. فكرة بناء المسبح هي الفكرة الأكثر أهمية في تحسين تلك المساحة، ومع جلسة خارجية بجانب المسبح وغرفة زجاجية مطلة على المسبح سوف لن تنظر بعد لتلك الصورة الكئيبة السابقة.

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طابق هرم

loft H-11, NonWarp NonWarp منازل
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

منزل بطابق سفلي اكل الزمان عليه وشرب، جدرانه متأكلة، بلا أبواب، ارضيتة بالية. مع أن كل شيئ قديم وبالي في هذا المنزل إلا انك تستطيع ان تحتفظ بشيئ تستخدمه للتجديد وهو الأساس المتين لذلك الطابق السفلي الذي يمنحك الفرصة لبناء طابق ثاني، شاهدو معي.

طابق ثاني ايضا

loft H-11, NonWarp NonWarp منازل
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

في عملية التغيير هذه تم اجراء امرين الاول: الترميم التي تشمل على الطلاء وبعض الترتيبات الأولية وتغيير الأرضية والثانية: هي الابداع في بناء الطابق الثاني، المكون من واجهة زجاجية دائما ماتعطي الانطباع بالفخامة والذوق الرفيع للمهندس المعماري.

كراج عادي…

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

قد لا ترى أي اهملا أو دمار أو خراب لباب الكراج الاسود، إنما هو باب كراج بسيط لا مميزات خاصة هو ممل وعادي وغير ملفت للنظر، ولكن باستخدام ببعض التغييرات وبعض الأفكار غير المتوقعة سيظهر باب الكراج بطريقة اجمل واكثر تميز دعونا نشاهد كيف!!!

كراج فخم…

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

تحول باب الكراج الاشبة بقضبان السجن الى باب حديدي بلون اسود ولكن ليست مغلقة تماما تجعلك تشعر بأنه غامق وكثير السواد، أيضا باب المدخل تغير إلى تصميم حديدي مميز، وبالإضاءة يزيد ظهور جمالية اللون الأسود لباب الكراج.

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أي من تلك التحولات أعجبك؟ شاركني رايك.

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