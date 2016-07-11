تحول شرفة مملة إلى جنة استوائية

نأخذكم اليوم في جولة داخل شرفة أحد المنازل التي تولت شركة AD2 تعديلها، لتنجح في تحويلها من شُرفة مملة لا تجذب الأفراد، ولا تدعو إلى الاستمتاع بالأجواء المحيطة، إلى مساحة رائعة على نمط البحر المتوسط، وصفها المتخصصون بأنها جنة استوائية.
أضفت الشركة عدد من اللمسات الإبداعية، تضمنت تغيير الأرضية، والأثاث، والمظلة، إلى جانب تصميم مساحة رائعة لحمام سباحة محاط بمنطقة للاسترخاء.
كما نرى في التصميم القديم، تحمل الشرفة شعورًا مملًا غير جذابًا على الرغم من كونها مرتبة ونظيفة، حيث الأرضية من البلاطات التي يتداخل فيها اللونين البني والبيج، بينما وضع عدد من الكراسي البلاستيكية غير الأنيقة والمتعددة الألوان بين الأبيض والأسود والأصفر، وقد التفت حول اثنتين من الطاولات، إحداهما بلاستيكية بيضاء، والأخرى معدنية ذات سطح زجاجي.
أما عن التظليل، فقد استخدمت مظلة قماشية قابلة للتمديد والطي، بألوان غير مبهجة، تجمع بين الأبيض والبني الفاتح، كما أن المزروعات المحيطة بالشرفة في الحديقة، يبدو وأنه قد تم زراعتها بدون اهتمام بالمظهر، فقط مجرد مزروعات خضراء.
يمكننا ملاحظة التغيير الرائع الذي حل بالحديقة المقابلة للشرفة، والتي استبدلت فيها المزروعات الخضراء غير الجذابة، بمساحة مستطيلة من الطين البني، تتوسطها مجموعة من المرزوعات المنمقة والمتعددة الألوان، بين الأخضر، والورود الحمراء، والأعشاب، إلى جانب استخدام قطع من الصخور لتزيينها، كما اتسبدلت أرضية الشرفة المصممة من البلاطات المملة، بأرضية خشبية راقية ومُشرقة.
لم تكن الشرفة القديمة تتمتع بالأناقة في الأثاث، حيث الكراسي البلاستيكية، وكانت هناك العديد من المساحات غير المستغلة جيدًا، والتي سنرى كم ساعدت في تغييرها بعد التجديد، وذلك إضافة إلى المرزوعات القليلة غير الجذابة.
لمسات ساحرة، حولت المساحة المملة، إلى جنة نابضة بالحياة، حيث الجدران الشجرية المحيطة بالأرضية الخشبية، وقد زينت بأثاث أنيق من الخوص البني، مع مفروشات بيضاء ناصعة ومُشرقة، ومنضدة مزينة بقطعة ديكور أنيقة تتماشى مع الطبيعة الخضراء المحيطة.
لتكتمل الجنة الاستوائية، أضافت AD2 لمساتها الإبداعية لتصميم مساحة تضم بركة سباحة تحيط بها المساحات الخضراء، وعدد من الشازلونجات للاستمتع بحمام شمس والاسترخاء في أيام الصيف الدافئة، مع اثنين من المظلات الصفراء للاحتماء من الشمس إذا ما اشتدت حرارتها.
كما نرى، تم ربط المساحة الرائعة لحمام السباحة، بالشرفة الجديدة، بدرجات هابطة خشبية، بذات لون أرضية الشرفة، مع مساحة من الحجارة الرمادية التي تحيط بجزء من الحديقة في منظر إبداعي رائع ومبهج.
في الليل، يمكننا رؤية إبداع AD2 في إضاءة الشرفة الجديدة، حيث جعلتها تتلألأ من خلال عدد من وحدات الإضاءة المثبتة في الأرضية الخشبية، إضافة إلى وحدات أخرى تختبئ وسط المساحات الخضراء، لتبرز جمال تلك الشرفة الرائعة.
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