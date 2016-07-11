تحول شرفة مملة إلى جنة استوائية

نأخذكم اليوم في جولة داخل شرفة أحد المنازل التي تولت شركة AD2 تعديلها، لتنجح في تحويلها من شُرفة مملة لا تجذب الأفراد، ولا تدعو إلى الاستمتاع بالأجواء المحيطة، إلى مساحة رائعة على نمط البحر المتوسط، وصفها المتخصصون بأنها جنة استوائية.

أضفت الشركة عدد من اللمسات الإبداعية، تضمنت تغيير الأرضية، والأثاث، والمظلة، إلى جانب تصميم مساحة رائعة لحمام سباحة محاط بمنطقة للاسترخاء.