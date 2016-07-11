افضل 10 تصاميم لمظلات صيفية شتوية

لا يخلو أي بلكون او حديقة من المظلة، فهي تحميك من اشعة الشمس والمطر وأيضا من الجوار وبالتالي تؤمن لك الخصوصية، وتختلف تصاميها واشكالها حسب مساحة البلكون او الحديقة، فمنها التقليدي ومنها المركب والمثلث والبلاستيكي او من القماش المقوى ولكن كلها لها وظيفة واحدة وهي الحماية.

وفي هذا المقال سنستعرض معكم تصاميم متنوعة للمظلات حسب ذوقك واختيارك.