افضل 10 تصاميم لمظلات صيفية شتوية

لا يخلو أي بلكون او حديقة من المظلة، فهي تحميك من اشعة الشمس والمطر وأيضا من الجوار وبالتالي تؤمن لك الخصوصية، وتختلف تصاميها واشكالها حسب مساحة البلكون او الحديقة، فمنها التقليدي ومنها المركب والمثلث والبلاستيكي او من القماش المقوى ولكن كلها لها وظيفة واحدة وهي الحماية.
وفي هذا المقال سنستعرض معكم تصاميم متنوعة للمظلات حسب ذوقك واختيارك.
مظلة مثالية لمساحة طاولة السفرة الخارجية ليست اكبر ولا اصغر من المطلوب، وهي مناسبة لفترات الصباح الباكر وعند الغروب عندما تكون الشمس غير قوية، ونلاحظ ذلك الميلان البسيط للمضلة الأمر الذي يزيد من الحماية والتغطية.
مثلثة الشكل لمظلة مزدوجة، مثبتة بحبال من عدة اطراف، الأمر الذي يسًهل عملية تركيبها وفكها ويسًهل أيضا تغيير مستوها للأعلى أو للأسفل.
المميز في تصميم تلك المظلة بشكل مقوس انه يعطيك شعور وكأنك محاط ومحمي كلياً أي تغطية اكثر لاشعة الشمس وللامطار، والامر الأخر هو سهولة تصريف مياة الأمطار منها.
بالعادة تتسم معظم المظلات باللون الاببيض الذي يقلل امتصاص الحرارة ولكن بالقليل من التغيير الى اللون الرمادي ستظهر المظلة بطلة مختلفة ومميزة.
هذه المظلة تحميك من اشعة الشمس ومياه الأمطار وتعطيك المزيد من الخصوصية لأنها تغطي الجزء العلوي من الشرفة والجوانب أي تغطية كلية، ومزودة بمسكات يمكن من خلالها رفع او خفض مستوى المظلة حسب الحاجة.
لا تعقيد لا رتوش مجرد بِساط من القماش المقاوم، مثبت بحبال قوية من اربع اطراف ليتشكل لدينا مظلة تحميك من أشعة الشمس والأمطار اثناء جلوسك في الخارج.
المظلة بالوان زاهية هي لاصحاب الذوق المرح، فهي على كل حال تؤمن لك الحماية، فلماذا لاتختارها بألوان زاهية كالوان الربيع؟ وبلونها الأصفر هذا ستشعر وكأن الشمس الجميلة فوقك ولكن بدون ان تشعر بحرارتها، مما يعطيك شعور مميز.
نمط متين وقوي من المظلات والتي يمكن التحكم بجهة التغطية وبمستواها للأعلى اكثر أو للأسفل، والمثبتة بأربع ارجل على الأرض للمزيد من الثبات والتي تأتي بلون رمادي غامق تجعلك تشعر وكانه ظل حقيقي.
مميز تصميم تلك المظلة بشكل ملكي كلاسيكي، مثبتة بأعمدة من الخيزران، المميز في تصميم تلك المظلات إنها تستخدم لتغطية وحماية المساحات الكبيرة، وتظهر جمالية أعمدة الخيزران التي جسدت الطبيعة.
وأخيرا المظلة المصنوعة من الإسمنت المسلح وهي قد تكون النوع الأغلى ثمنا ولكن الأكثر ثبات ومتانة صيفا وشتاءً وبالطبع الأكثر حماية، والتي تكون مناسبة أيضا لتغطية المسابح.
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