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افضل 10 تصاميم لمظلات صيفية شتوية

Heba khlili Heba khlili
C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 مسبح White
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لا يخلو أي بلكون او حديقة من المظلة، فهي تحميك من اشعة الشمس والمطر وأيضا من الجوار وبالتالي تؤمن لك الخصوصية، وتختلف تصاميها واشكالها حسب مساحة البلكون او الحديقة، فمنها التقليدي ومنها المركب والمثلث والبلاستيكي او من القماش المقوى ولكن كلها لها وظيفة واحدة وهي الحماية.

وفي هذا المقال سنستعرض معكم تصاميم متنوعة للمظلات حسب ذوقك واختيارك.

المظلة التقليدية

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

مظلة مثالية لمساحة طاولة السفرة الخارجية ليست اكبر ولا اصغر من المطلوب، وهي مناسبة لفترات الصباح الباكر وعند الغروب عندما تكون الشمس غير قوية، ونلاحظ ذلك الميلان البسيط للمضلة الأمر الذي يزيد من الحماية والتغطية.

المظلة المزدوجة

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

مثلثة الشكل لمظلة مزدوجة، مثبتة بحبال من عدة اطراف، الأمر الذي يسًهل عملية تركيبها وفكها ويسًهل أيضا تغيير مستوها للأعلى أو للأسفل.

المضلة المقوسة

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 مسبح White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

المميز في تصميم تلك المظلة بشكل مقوس انه يعطيك شعور وكأنك محاط ومحمي كلياً أي تغطية اكثر لاشعة الشمس وللامطار، والامر الأخر هو سهولة تصريف مياة الأمطار منها.

المظلة الرمادية

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

بالعادة تتسم معظم المظلات باللون الاببيض الذي يقلل امتصاص الحرارة ولكن بالقليل من التغيير الى اللون الرمادي ستظهر المظلة بطلة مختلفة ومميزة.

مظلة الحماية المضاعفة

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA حدائقصيوان الحديقة الخارجية
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

هذه المظلة تحميك من اشعة الشمس ومياه الأمطار وتعطيك المزيد من الخصوصية لأنها تغطي الجزء العلوي من الشرفة والجوانب أي تغطية كلية، ومزودة بمسكات يمكن من خلالها  رفع او خفض مستوى المظلة حسب الحاجة.

المظلة البسيطة

Arredamento giardino 2016, Arredo-Giardino.com Arredo-Giardino.com حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Arredo-Giardino.com

Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com

لا تعقيد لا رتوش مجرد بِساط من القماش المقاوم، مثبت بحبال قوية من اربع اطراف ليتشكل لدينا مظلة تحميك من أشعة الشمس والأمطار اثناء جلوسك في الخارج.

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المظلة الصفراء

RollOff, das aufrollbare Sonnensegel, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik حدائقأثاث
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

المظلة بالوان زاهية هي لاصحاب الذوق المرح، فهي على كل حال تؤمن لك الحماية، فلماذا لاتختارها بألوان زاهية كالوان الربيع؟ وبلونها الأصفر هذا ستشعر وكأن الشمس الجميلة فوقك ولكن بدون ان تشعر بحرارتها، مما يعطيك شعور مميز.

المظلة المودرن

Sonnensegel in elektrisch aufrollbar - Bad Harzburg, Pina GmbH - Sonnensegel Design Pina GmbH - Sonnensegel Design حديقة
Pina GmbH – Sonnensegel Design

Pina GmbH - Sonnensegel Design
Pina GmbH – Sonnensegel Design
Pina GmbH - Sonnensegel Design

نمط متين وقوي من المظلات والتي يمكن التحكم بجهة التغطية وبمستواها للأعلى اكثر أو للأسفل، والمثبتة بأربع ارجل على الأرض للمزيد من الثبات والتي تأتي بلون رمادي غامق تجعلك تشعر وكانه ظل حقيقي.

المظلة الملكية

La petite tente bambou : 20m2 de bonheur au coeur de votre jardin !, Marie de Saint Victor Marie de Saint Victor حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Marie de Saint Victor

Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor

مميز تصميم تلك المظلة بشكل ملكي كلاسيكي، مثبتة بأعمدة من الخيزران، المميز في تصميم تلك المظلات إنها تستخدم لتغطية وحماية المساحات الكبيرة، وتظهر جمالية أعمدة الخيزران التي جسدت الطبيعة.

المظلة الاسمنتية

Filigranes Sonnensegel aus Stahlbeton, KARL+ZILLER Architektur KARL+ZILLER Architektur حديقة
KARL+ZILLER Architektur

KARL+ZILLER Architektur
KARL+ZILLER Architektur
KARL+ZILLER Architektur

وأخيرا المظلة المصنوعة من الإسمنت المسلح وهي قد تكون النوع الأغلى ثمنا ولكن الأكثر ثبات ومتانة صيفا وشتاءً وبالطبع الأكثر حماية، والتي تكون مناسبة أيضا لتغطية المسابح.

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