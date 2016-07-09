الطبيعة كجزء من التصميم .. إعادة إحياء منزل مكسيكي

إن التصميم الناجح للمنزل هو التصميم الذي يحترم الطبيعة ويمزج بين عناصرها المحيطة به و يستخدمها بشكل أمثل حتى لا يظهر المنزل في النهاية وكأنه دخيل على ما حوله و إنما يجعله جزءًا لا يتجزأ منه.
ويعتبر هذا هو أحد تعريفات مصطلح العمارة العضوية التي اخترعه المعماري الشهير فرانك لويد رايت ، وهو اتجاه هام في العمارة إذا كنا نبحث عن الكمال في التصميم. في هذا الموضوع سوف نتناول إعادة تصميم أحد المنازل في المكسيك بحيث يتناسب مع عناصر الطبيعة الخلابة المحيطة به ، وقد قام المصممون بعملية تجديده بشكل جعل النتيجة تبدو رائعة وتستحق الاهتمام .. فهيا بنا نرى ما الذي حدث للمنزل :
إذا نظرنا إلى الواجهة الخارجية فإننا سنجدها بسيطة ولكن متناغمة مع الطبيعة بشكل جميل ، فالتشكيل في الطبانة أو مايطلق عليها سترة السطح قد صنع خطاً مميزاً للسماء متداخلاً مع المنزل بشكل بسيط مريح للعين.
وقد أبرز المصممين مواد الطبيعة عن طريق استخدام الخشب بشكله الطبيعي في الأبواب و الشبابيك مع تزيين الشباك بالحديد الفيرفورجيه و تلوينه باللون الأخضر حتى يبدو و كأنه زرع أخضر على الشباك ، وقد كسيت الواجهة باللون الأبيض الأسمنتي لتتناسب مع بقية العناصر.
استخدم المصممون في واجهات الفناء الداخلي اللون الأبيض الذي يساعد على إظهار الإضاءة الطبيعية و الشعور باتساع المساحة ، وقد أضاف إلى الشعور بالرحابة و التناغم مع الطبيعة حمام السباحة الدائري الذي أحيط بأرضية بلون المياة و الأشجار التي زينته من كل اتجاه.
وقد عزز الالتقاء بالطبيعة أيضاً هذه التراسات العلوية التي فتحت على الفناء الداخلي فجعلت المنزل متصلاً بالطبيعة من أكثر من جهة مع الاحتفاظ بالخصوصية.
وبالاقتراب من الجزء الخاص بحمام السباحة أيضاً وجدنا أن المصممين قد اعتمدوا على المواد الطبيعية المحيطة و استخدموها بشكل مثالي ، فقد ظهر ذلك في الحوائط التي كسيت بعروق الخشب المجلوبة من الطبيعة المحيطة مع الأشجار حول المنزل التى تركت أغصانها لتميل على الحوائط لتزيينها و لتعطيها منظراً خلاباً.
هذا بالإضافة إلى تطعيم الأرضية الخضراء حول حمام السباحة ببعض الأحجار و الزلط الطبيعي أيضاً.
أما في فراغ غرفة الطعام فقد تعمد المصممون مزج الداخل بالخارج وهو أحد مبادئ احترام الطبيعة أيضاً ، فنجد أنهم قد فصلوا بين الفناء الداخلي للمنزل وغرفة الطعام فقط بباب زجاجي منزلق بطول الحائط لا يحجب المنظر الجمالي للطبيعة و يوفر الخصوصية في آن واحد ، و قد جعلت الأرضية من السيراميك الأخضر اللون لتتماشى مع ألوان الطبيعية.
لا يمكن تجاهل الإضاءة الصناعية في مسألة التصميم خاصة إذا كانت لدينا فكرة محددة نريد إظهارها ، لذا لابد من دراسة الإضاءة الليلية و محاولة توظيفها لتخدم الهدف كما حدث في هذا المنزل ، فقد جعل المصممون الإضاءة الليلية تبدو وكأنها طبيعية عن طريق الشكل الشمسي الذي يظلل السقف من خلال المصباح الكبير في المطبخ ولون الإضاءة الأصفر الخافت الذي يوحي بالهدوء ويعكس دفء الطبيعة.
أما في غرفة الجلوس فقد ظهرت الأرضيات من بلاط الموزايك الذي هو أقرب في الشكل للطبيعة فبدا متناسباً وجميلاً ، وقد أضاف إلى جماله لون الحوائط الداخلية الأبيض المتماشي مع الشكل العام للمنزل و النقوشات التى زينت المنضدة الخشبية فأضافت إلى زينة المنزل دون تكلف.
هنا في فراغ المطبخ تعمد المصممون أن يكون مفتوحاً على بقية الفراغات حتى يعكس الفكرة الرئيسية وهي الطبيعة المفتوحة الملهمة حتى في داخل المنزل ، وقد روعيت المرونة في التصميم عن طريق الباب الزجاجي بطول الحائط الذي يمكن استخدامه وقت الحاجة لإضفاء بعض الخصوصية على المطبخ.
وبالطبع نفذ خزانات المطبخ من الخشب الطبيعي وكسي الحائط الجانبي للسلم بالخشب الطبيعي أيضاً ليتلائما مع الطبيعة فكانت النتيجة فراغ داخلي مريح وبسيط و رائع.
أحد أهم مبادئ العمارة العضوية وتحدياتها في نفس الوقت هو جعل السكن أكثر حرية وإلغاء مفهوم الغرفة كمكان مغلق وهو مانجده في هذه الصورة بشكل واضح، فقد أضاف المصممون غرفة النوم العلوية هذه إلى المنزل في التعديل و قد اهتموا بأن يجعلوها مفتوحة على الطبيعة على قدر الإمكان مع الاحتفاظ بالخصوصية المطلوبة في غرفة النوم.
وقد استخدم للأرضيات الخشب الطبيعي في أرضية الغرفة نفسها و أرضية التراس المفتوح على الفناء الداخلي أيضاً مع اختلاف درجة لونيهما وقد فصل بين التراس و الغرفة حائط من الزجاج المنزلق لهذا الغرض فبدت الغرفة جزءًا من فضاء الطبيعة الرحب.
أما في داخل غرفة النوم فقد كانت تنتظرنا مفاجأة وهي هذا الحائط المائل حتى يحترم الشجرة القديمة المتواجدة في المنزل منذ زمن وقد صنع الحائط من الزجاج ليسمح لشكل الشجرة الرائع أن يكون جزءًا من الغرفة و هذا هو قمة احترام الطبيعة و التماهي معها وتطويعها لتخدم التصميم الجذاب.
في الواجهة الداخلية من جهة حمام السباحة نجد أن الشجرة مع الشكل الخارجي للمنزل مع الأرضية و الإضاءة الصناعية المبهرة قد صنعوا صورة ساحرة للمنزل كنتيجة نهائية لاحترام جميع عناصر الطبيعة و الحرص على عدم طمس أي من معالمها و إنما الاستفادة من سحرها المميز لينعكس على سحر المنزل وجاذبيته.
يمكنك مشاهدة مثالاً آخر لتجديد منزل في المكسيك أنيق وجذاب هنا.