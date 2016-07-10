تصميم حديقة منزل في باريس.. سحر الأخضر مع روعة التنسيق!

إن عملية تصميم الحديقة الداخلية لمنزل ليست بالسهولة المتوقعة خاصة إذا كانت المساحة المخصصة لهذه الحديقة ليست كبيرة ، ويكون الأمر أكثر خصوصية إذا كان هذا المنزل في عاصمة السحر والجمال والحضارة باريس.

في هذا الموضوع سوف نتناول عملية تصميم وتنسيق حديقة منزل يقع في باريس وكيفية استغلال كل جزء في الحديقة و إخراجها بشكل يتناسب مع روعة العاصمة التي يتواجد فيها منزل هذه الحديقة :