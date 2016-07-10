كيف تستلهم من الزهورتصميماً داخلياً أنيقاً لمنزلك؟

للزهور وأشكالها وتنسيقاتها المتعددة عشق خاص، فهي تضفى على المكان الذي تتواجد فيه لمحة من الرومانسية والهدوء والجمال الذي لا يضاهى، لذا ألهمت الزهور المصممين في كل مجال بتصميمات مختلفة وبالطبع كان لتصميم الديكورات المنزلية حظ وافر من هذه الإلهامات.

ويعتبر التحدي الأكبر في إدخال عنصر ما من عناصر الديكور ملون ومنقوش بالزهور هو كيفية تنسيق هذا العنصر مع باقي عناصر الديكور بحيث لا يبدو وكأنه دخيل على تناسق المكان وألا يضفي إزعاجاً بصرياً عليه من كثرة ألوانه أو تشكيلاته. وفي هذا الموضوع سنستعرض بعض الأفكار التي تجعل العنصرالديكوري المنقوش بالزهور يبدو متناسقاً ومتناغماً مع بقية العناصر في التصميم الداخلي للمنزل :