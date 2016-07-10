كيف تستلهم من الزهورتصميماً داخلياً أنيقاً لمنزلك؟

للزهور وأشكالها وتنسيقاتها المتعددة عشق خاص، فهي تضفى على المكان الذي تتواجد فيه لمحة من الرومانسية والهدوء والجمال الذي لا يضاهى، لذا ألهمت الزهور المصممين في كل مجال بتصميمات مختلفة وبالطبع كان لتصميم الديكورات المنزلية حظ وافر من هذه الإلهامات.
ويعتبر التحدي الأكبر في إدخال عنصر ما من عناصر الديكور ملون ومنقوش بالزهور هو كيفية تنسيق هذا العنصر مع باقي عناصر الديكور بحيث لا يبدو وكأنه دخيل على تناسق المكان وألا يضفي إزعاجاً بصرياً عليه من كثرة ألوانه أو تشكيلاته. وفي هذا الموضوع سنستعرض بعض الأفكار التي تجعل العنصرالديكوري المنقوش بالزهور يبدو متناسقاً ومتناغماً مع بقية العناصر في التصميم الداخلي للمنزل :
إذا كانت نقشة الزهور التي ستستخدمها جريئة بعض الشئ فإن أفضل الحلول لتحقيق التناسق و أبسطها هو استخدام اللون الأبيض مع بقية العناصر، ففي الصورة مثلاً نجد أنه على الرغم من أن ورق الحائط المستخدم جرئ بعض الشئ ولكن استخدام اللون الأبيض للأرضية والحوائط الأخرى و السرير جعل من النتيجة النهائية غرفة متناسقة ومميزة.
يوجد حل آخر وهو أيضاً من أسهل الحلول وهو استخدام الألوان الموجودة في نقشة الزهور ولكن بشكل موحد وتوزيعها على بقية العناصر، كما في الصورة ،فقد استخدم المصمم الألوان الموجودة في المخادع المنقوشة ووزعها على دهان الحوائط والسجاد والأرضية الخشبية ، حتى الكراسي المنفصلة كانت من نفس الألوان المستخدمة في نقشة المخادع فجعلت التصميم يبدو متناسقاً رغم ألوانه الكثيرة.
من الاستخدامات الجريئة والتي تعطي شكلاً جمالياً جذاباُ للفراغ خاصة لمحبي الزهورهواستخدام وحدة واحدة للزهور وتوزيعها على عدة عناصر من عناصر الديكور، فمثلاً في هذه الصورة نجد أن المصمم قد استخدم الوحدة الموجودة على الفرش بمقياس صغير وكررها بمقياس كبير على الحائط مما أعطى تناسقاً ولمحة جذابة مستوحاة من الحدائق الإنجليزية القديمة.
الأخشاب بشكلها الطبيعي دون طلاء بتجزيعاتها الظاهرة تعطي لمسة جمالية وطابعاً خاصاً إذا استخدمت مع العناصر ذات النقوشات الزهرية، والأخشاب بدرجاتها المختلفة تمتزج مع كل درجات الألوان وتظهرها طبيعية دون تكلف.
يمكنك استخدام هذا الطراز في غرف المعيشة و غرف النوم بشكل خاص لأنها تعطي إحساساً بالراحة المطلوبة في هذه الفراغات.
يعتبر الجلد الطبيعي مادة مميزة وثرية، خاصة إذا استخدمت في الفراغات بشكل صحيح، تستطيع أن تجلد بها الحوائط أو تستخدمها بالشكل التقليدي في تجليد الفرش و الكراسي ، ولكنه في كل الأحوال لا يعطي شكلاً تقليدياُ على الإطلاق، بل وجوده يضفي ثراءًا على المكان وإن كان في قطعة أثاث صغيرة بجوار ورق الحائط المزهر ذو اللون الأحمر الملفت… فكرة على قدر بساطتها غنية جداً.
ليس كما هو مشاع أن النقوشات المختلفة لا يمكن أن تجتمع في مكان واحد، فالعبرة بكيفية تجميعهم سوياً والألوان المستخدمة فيهم و التي قد تعطي شكلاً مميزاً وجميلاً إذا روعيت بعناية مثلما الحال في هذه الصورة.
فورق الحائط ذو الأزهار ذات اللون البنفسجي أعطى إمكانية استخدام مخادع مزهرة أيضاً ذات ألوان هادئة من الأبيض و السيمون الفاتح و الوردي و بدت في شكل جميل و مريح للعين.
السجاد المزهر هو عنصر تقليدي وقديم ولكن مع اتجاه العالم لتصميم بيوت أكثر عصرية أصبح استخدامه صعباً لكثرة نقوشاته التي لا تتناسب مع بساطة الطراز الحديث، ولكن من قال أنه يجب الاستغناء عنه تماماً؟ على العكس يمكننا استخدامه مع المحافظة على الطرازالعصري عن طريق استخدام نقوشات مزهرة خفيفة و التقليل من النقوشات في عناصر الديكور الأخرى فنكون بذلك قد حققنا اللمسة الرومانسية التى تضفيها نقوشات الزهور مع الحفاظ على الطراز الحديث الذي نريده.
في هذه الصورة إثبات آخر أن النقوش الزهرية يمكن أن تجتمع و لكن بشكل متناسق، فالسجادة منقوشة بالأزهار الزرقاء و الوردية و الأثاث قد استخدمت فيه نفس الألوان لكن بنقوشات زهرية مختلفة وأنتجت صورة نهائية مريحة للعين ذات شكل ثري أضاف إلى ثراءه الطابع الكلاسيكي للأثاث.
هناك بعض من الناس يفضلون الألوان الجريئة ذات الدرجات المتباينة في تصميم بيوتهم، وهؤلاء يمكنهم أيضاً استخدام النقوش المزهرة و لكنها بالطبع ستكون نقوشاً ذات جرأة أعلى كما في هذه الصورة :
فقد استخدم المصمم الزهرة في السجادة بمقياس كبير جداً مفرود على السجادة كلها ليعطي مساحات أعرض لاستخدام الألوان، ثم استخدم ألواناً متباينة في التابلوه على الحائط ليجعل الفراغ أكثر جرأة و حيوية و بالطبع كان لابد من استخدام ألواناً حيادية في باقي عناصر الديكور لإظهار عنصري الجذب في الفراغ : السجادة و التابلوه.
هذا الاختيار يتناسب مع هؤلاء الحالمين الذين يفضلون العيش في أماكن أكثر هدوءًا ورومانسية، فما عليهم إلا اختيار ألوان غير متباينة بشكل كبير واستخدام درجاتها في نقوشات الأزهار المستخدمة في الفراغ مع مراعاة الإضاءة الجيدة و المريحة التى تتناسب مع هذه الألوان وتظهرها بالشكل الحالم ذو الجاذبية التى يفضلونها.