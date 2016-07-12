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المساحات الصغيرة ليست عائقاً بعد الآن

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La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هناك فكرة سائدة بأن مساحة المنزل الصغيرة تؤثر سلباً على جمال تصميمه وأن المنزل الجيد لابد وأن تكون مساحته كبيرة، وهو اعتقاد خاطئ وليس ملزماً على الإطلاق، فإن هناك بعض الأفكار التي نستطيع بتنفيذها أن نتغلب على المساحات الصغيرة للفراغات حتى لاتصبح عائقاً للتصميم.

وهناك الكثير من الأمثلة لتصميمات منازل حققت المعادلة بين المساحة الصغيرة وروعة التصميم ومرونته، وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار العملية التي تعالج المساحات الصغيرة وتوفر استخداماً أمثل للفراغات مع عدم إغفال الجانب الجمالي للتصميم.

تقليل التفاصيل

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

للتغلب على ضيق المساحة فإن أول ملاحظة لابد من الإهتمام بتنفيذها هي تقليل التقاصيل في المنزل قدر الإمكان، سواءًا كانت هذه التفاصيل أثاثاً زائدًا في المنزل أو أكسسوارات مبالغ فيها في الديكور.

وفي هذه الصورة نجد أن المدخل، الذي هو عنوان التصميم والذي لابد وألا يكون مكدساً وأن يوفر الراحة للعين، قد اتخذ شكلا جميلاً بالرغم من صغر مساحته وذلك عن طريق دهان جدرانه باللون الأبيض الذي يحقق ميزتين أساسيتين وهما الإيحاء بالاتساع و توفير الإضاءة الجيدة، مما يعزز الإحساس بالرحابة المطلوبة في المدخل.

وكما نرى أيضاً أن المدخل لم يحتو على عنصر زائد عن الحاجة بل كان كافياً هذا التجويف الذي يحوي بداخله بعض الأرفف المفتوحة ليعطي شكلاً جمالياً ويكون عملياً في نفس الوقت، كما يمكن تزويد المدخل ببعض المرايا العاكسة فهي تعطي إحساساً بالاتساع والعمق للفراغ.

اختيار الأثاث العملي

Interior Design - Ufficio, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri مساحات تجارية مكاتب ومحلات
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

من الأفكار المهمة لتحقيق تصميم ناجح للمساحات الصغيرة هي فكرة استخدام الأثاث العملي والأثاث متعدد الأغراض فهو يحقق المرونة المطلوبة ويضمن عدم شغل أماكن من الفراغ بدون استغلال أمثل.

فنجد في هذه الصورة على سبيل المثال أن المصمم قد استخدم المناضد التي يمكن طيها سوياً أثناء عدم الاستخدام وهي فكرة جيدة، أيضاً هناك الكنب الذي يمكن فرده واستغلاله كسرير.

ونجد أن الغرفة أيضاً قد اتخذت اللون الأبيض مع بعض الكتابات الديكورية على الحائط و الأرفف العملية المخبأه في الحائط، كل هذا يضيف إلى الغرض الأساسي وهو فراغ جميل وعملي.

غرفة طعام عملية

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

في هذه الصورة مثالاً لكيفية تصميم غرفة طعام بشكل عملي، فنجد أن المنضدة الرئيسية للطعام قد استخدمت من النوع العملي القابل للطي والتي يمكن فردها وطيها حسب العدد المطلوب لاستخدامها، المناضد الفرعية أيضا قد وضعت عند الحائط لتوفير المساحة من اتجاه واحد وقد استخدمت المناضد قليلة العمق لهذا الغرض أيضاً.

كما نجد أن الأرفف على الحائط قليلة العمق وتحقق الغرض التصميمي منها كما يمكن استخدامها كمكمل للمنضدة الصغيرة أسفل منها، والمرايا على الحائط تعطي اتساعاً للفراغ.

حمام مريح وعصري

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto حمام
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

في هذا الحمام الذي يبدو مريحاً وأنيقاً على الرغم من أنه ليس كبير المساحة نجد أن حوائطه والأرضية قد اتخذوا لوناً موحداً فاتحاً لإضفاء الراحة للعين، كما أن بعض الأرفف على الحائط كانت فكرة مميزة وجميلة فهي تساعد على عدم ازدحام الحمام بالخزانات المغلقة كما أنها بديعة الشكل، كما أن صندوق الصرف المدفون بالحائط أيضاً قد ساعد في إظهار المساحة بشكل جيد وعصري.

خدع بسيطة لكن فارقة

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

في كثير من الأحيان يكون إهدار المساحات في الفراغات سببه هو عدم الاستغلال الرأسي الأمثل للفراغ، وهنا نجد إحدى الخدع البسيطة التي توفر مساحة رأسية جيدة للاستخدام عن طريق رفع السرير بدرجتين أو ثلاثة درجات عن الأرض واستغلال المساحة أسفله في التخزين عن طريق خزانات عميقة، إن هذه الفكرة توفر في المساحة بشكل كبير ويمكن استخدامها بأكثر من شكل يحقق الجمال والنظام في آن واحد.

أكثر من غرض في فراغ واحد

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة نوم
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

من يصدق أن هذه المساحة الصغيرة يمكن أن تستخدم كغرفة نوم مريحة ومكتبة ضخمة للقراءة أيضاً؟ إنها روعة التصميم، فقد استغل المصمم كل جزء في المساحة بشكل ذكي ، فالسرير جاء بسيطاً وقد وضعت بجواره الأباجورة بشكل جذاب وعصري دون استغلال مساحة كبيرة بجواره.

وقد صممت ساعة الحائط بشكل جمالي مميز بحيث تكون ساعة حائط وحامل أرفف في نفس الوقت.

أما عن المكتبة فجاءت بشكل جمالي ملفت واستوعبت عددًا كبيرًا من الكتب، كما أن الرف على الحائط المقابل لها يمكن استخدامه ككرسي للقراءة ورف في وقت واحد.

هكذا فإنا نستطيع بالمثل الجمع بين أكثر من غرض في فراغ واحد، مثل غرفة الطعام وغرفة الدراسة أو غرفة الاستقبال والمكتبة… إلخ

وهناك أمثلة متعددة لمساحات صغيرة قد استغلت بشكل رائع كما هنا.

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هل لازلت تعتقد أن المساحات الكبيرة شرطاً لجمال التصميم؟ شاركنا برأيك

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