المساحات الصغيرة ليست عائقاً بعد الآن

هناك فكرة سائدة بأن مساحة المنزل الصغيرة تؤثر سلباً على جمال تصميمه وأن المنزل الجيد لابد وأن تكون مساحته كبيرة، وهو اعتقاد خاطئ وليس ملزماً على الإطلاق، فإن هناك بعض الأفكار التي نستطيع بتنفيذها أن نتغلب على المساحات الصغيرة للفراغات حتى لاتصبح عائقاً للتصميم.
وهناك الكثير من الأمثلة لتصميمات منازل حققت المعادلة بين المساحة الصغيرة وروعة التصميم ومرونته، وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار العملية التي تعالج المساحات الصغيرة وتوفر استخداماً أمثل للفراغات مع عدم إغفال الجانب الجمالي للتصميم.
للتغلب على ضيق المساحة فإن أول ملاحظة لابد من الإهتمام بتنفيذها هي تقليل التقاصيل في المنزل قدر الإمكان، سواءًا كانت هذه التفاصيل أثاثاً زائدًا في المنزل أو أكسسوارات مبالغ فيها في الديكور.
وفي هذه الصورة نجد أن المدخل، الذي هو عنوان التصميم والذي لابد وألا يكون مكدساً وأن يوفر الراحة للعين، قد اتخذ شكلا جميلاً بالرغم من صغر مساحته وذلك عن طريق دهان جدرانه باللون الأبيض الذي يحقق ميزتين أساسيتين وهما الإيحاء بالاتساع و توفير الإضاءة الجيدة، مما يعزز الإحساس بالرحابة المطلوبة في المدخل.
وكما نرى أيضاً أن المدخل لم يحتو على عنصر زائد عن الحاجة بل كان كافياً هذا التجويف الذي يحوي بداخله بعض الأرفف المفتوحة ليعطي شكلاً جمالياً ويكون عملياً في نفس الوقت، كما يمكن تزويد المدخل ببعض المرايا العاكسة فهي تعطي إحساساً بالاتساع والعمق للفراغ.
من الأفكار المهمة لتحقيق تصميم ناجح للمساحات الصغيرة هي فكرة استخدام الأثاث العملي والأثاث متعدد الأغراض فهو يحقق المرونة المطلوبة ويضمن عدم شغل أماكن من الفراغ بدون استغلال أمثل.
فنجد في هذه الصورة على سبيل المثال أن المصمم قد استخدم المناضد التي يمكن طيها سوياً أثناء عدم الاستخدام وهي فكرة جيدة، أيضاً هناك الكنب الذي يمكن فرده واستغلاله كسرير.
ونجد أن الغرفة أيضاً قد اتخذت اللون الأبيض مع بعض الكتابات الديكورية على الحائط و الأرفف العملية المخبأه في الحائط، كل هذا يضيف إلى الغرض الأساسي وهو
فراغ جميل وعملي.
في هذه الصورة مثالاً لكيفية تصميم غرفة طعام بشكل عملي، فنجد أن المنضدة الرئيسية للطعام قد استخدمت من النوع العملي القابل للطي والتي يمكن فردها وطيها حسب العدد المطلوب لاستخدامها، المناضد الفرعية أيضا قد وضعت عند الحائط لتوفير المساحة من اتجاه واحد وقد استخدمت المناضد قليلة العمق لهذا الغرض أيضاً.
كما نجد أن الأرفف على الحائط قليلة العمق وتحقق الغرض التصميمي منها كما يمكن استخدامها كمكمل للمنضدة الصغيرة أسفل منها، والمرايا على الحائط تعطي اتساعاً للفراغ.
في هذا الحمام الذي يبدو مريحاً وأنيقاً على الرغم من أنه ليس كبير المساحة نجد أن حوائطه والأرضية قد اتخذوا لوناً موحداً فاتحاً لإضفاء الراحة للعين، كما أن بعض الأرفف على الحائط كانت فكرة مميزة وجميلة فهي تساعد على عدم ازدحام الحمام بالخزانات المغلقة كما أنها بديعة الشكل، كما أن صندوق الصرف المدفون بالحائط أيضاً قد ساعد في إظهار المساحة بشكل جيد وعصري.
في كثير من الأحيان يكون إهدار المساحات في الفراغات سببه هو عدم الاستغلال الرأسي الأمثل للفراغ، وهنا نجد إحدى الخدع البسيطة التي توفر مساحة رأسية جيدة للاستخدام عن طريق رفع السرير بدرجتين أو ثلاثة درجات عن الأرض واستغلال المساحة أسفله في التخزين عن طريق خزانات عميقة، إن هذه الفكرة توفر في المساحة بشكل كبير ويمكن استخدامها بأكثر من شكل يحقق الجمال والنظام في آن واحد.
من يصدق أن هذه المساحة الصغيرة يمكن أن تستخدم كغرفة نوم مريحة ومكتبة ضخمة للقراءة أيضاً؟ إنها روعة التصميم، فقد استغل المصمم كل جزء في المساحة بشكل ذكي ، فالسرير جاء بسيطاً وقد وضعت بجواره الأباجورة بشكل جذاب وعصري دون استغلال مساحة كبيرة بجواره.
وقد صممت ساعة الحائط بشكل جمالي مميز بحيث تكون ساعة حائط وحامل أرفف في نفس الوقت.
أما عن المكتبة فجاءت بشكل جمالي ملفت واستوعبت عددًا كبيرًا من الكتب، كما أن الرف على الحائط المقابل لها يمكن استخدامه ككرسي للقراءة ورف في وقت واحد.
هكذا فإنا نستطيع بالمثل الجمع بين أكثر من غرض في فراغ واحد، مثل غرفة الطعام وغرفة الدراسة أو غرفة الاستقبال والمكتبة… إلخ
وهناك أمثلة متعددة لمساحات صغيرة قد استغلت بشكل رائع كما هنا.