المساحات الصغيرة ليست عائقاً بعد الآن

للتغلب على ضيق المساحة فإن أول ملاحظة لابد من الإهتمام بتنفيذها هي تقليل التقاصيل في المنزل قدر الإمكان، سواءًا كانت هذه التفاصيل أثاثاً زائدًا في المنزل أو أكسسوارات مبالغ فيها في الديكور.

وفي هذه الصورة نجد أن المدخل، الذي هو عنوان التصميم والذي لابد وألا يكون مكدساً وأن يوفر الراحة للعين، قد اتخذ شكلا جميلاً بالرغم من صغر مساحته وذلك عن طريق دهان جدرانه باللون الأبيض الذي يحقق ميزتين أساسيتين وهما الإيحاء بالاتساع و توفير الإضاءة الجيدة، مما يعزز الإحساس بالرحابة المطلوبة في المدخل.

وكما نرى أيضاً أن المدخل لم يحتو على عنصر زائد عن الحاجة بل كان كافياً هذا التجويف الذي يحوي بداخله بعض الأرفف المفتوحة ليعطي شكلاً جمالياً ويكون عملياً في نفس الوقت، كما يمكن تزويد المدخل ببعض المرايا العاكسة فهي تعطي إحساساً بالاتساع والعمق للفراغ.