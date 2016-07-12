طرق وحيل لتوسيع منزلك

عند شرائك لمنزل في اول عمرك، يكفيك غرفتين ومطبخ وحمام، ولكن مع مرور السنين ومع كبر العائلة وبوجود الأولاد ستحتاج الى منزل اكثر من مجرد غرفتين والى مطبخ اكبر، وقد تضطر الى بعض الاعمال المكلفة والصعبة كإزالة حائط، لذلك في هذا المقال سنحاول اطلاعك عزيز القارئ على بعض الحيل التي من خلالها يمكنك توسيع منزلك دون التكلف او الاضطرار الى الأمور المعقدة.
قد يحتوي منزلك على غرفتين فقط ومطبخ وحمام ولكن لديك حديقة غناء كبيرة، هل ستتركها بدون استثمار؟ بالطبع ستستثمرها اهم واكثر استثمار مربح لك وهو أن تحول جزء منها إلى غرفة كبيرة فيها غرفة السفرة وغرفة معيشة، سقفها عبارة عن خشب يوفر الكثير من الظل والقليل من اشعة الشمس لتستمتع بجلوسك، ولا مانع من إضافة بعض النباتات داخل تلك الغرفة لتصبح جزء من الحديقة.
كما قمنها باستثمار جزء من الحديقة كغرفة، يمكن أيضا استثمار البلكون وتحويلة بحد ذاته الى غرفة، وكل ماتحتاج هو بناء جدار زجاجي لواجهة البلكون وبالتالي ستحصل على غرفة معيشة مشرقة ذات إنارة طبيعية، تحيطها النباتات الخضراء وباقل التكاليف.
الان أصبحت العائلة كبيرة وتحتاج الى مساحة اكبر ما العمل؟ في هذه الحال وكما في الصورة هو بدمج غرفة المعيشة وغرفة السفرة في مكان واحد وقد يكون المطبخ أيضا متداخل، وبأنشاء مدفأة بتصميم جذاب سيعطي الكثير من الدفء لاهم الغرف في المنزل، ومازال لديك الكثير من المساحة خلف الكنبة لتستخدمها.
عندما تملك منزل قد يكون لا تملك سيارة ولكن في حال كنت تملك سيارة، فيمكنك بكل بساطة بناء مرآب لسيارتك بدون مرآب فعلي، كيف ذلك؟ ببناء جدار عالي عند مدخل المنزل الذي يؤمن الحماية والظلال لسيارتك ويحميها من العوامل الجوية المختلفة.
عندما تريد أن تبني غرفة معيشة مفتوحة في الحديقة يفضل دائما استخدام نفس المواد الطبيعية المستخدمة في الحديقة من خشب وحجر وبهذا ستشعر أن غرفة المعيشة جزء من الحديقة وليست إضافة.
غرفة نوم مطلة على البلكون هي فكرة لتوسيع المكان وأيضا لها العديد من الفوائد، كتهوية الغرفة ووصول أشعة الشمس وأيضا تكون قد وسعت غرفة النوم من خلال عمل باب كبير بين البلكون وغرفة النوم.
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