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طرق وحيل لتوسيع منزلك

Heba khlili Heba khlili
homify بلكونة أو شرفة
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عند شرائك لمنزل في اول عمرك، يكفيك غرفتين ومطبخ وحمام، ولكن مع مرور السنين ومع كبر العائلة وبوجود الأولاد ستحتاج الى منزل اكثر من مجرد غرفتين والى مطبخ اكبر، وقد تضطر الى بعض الاعمال المكلفة والصعبة كإزالة حائط، لذلك في هذا المقال سنحاول اطلاعك عزيز القارئ على بعض الحيل التي من خلالها يمكنك توسيع منزلك دون التكلف او الاضطرار الى الأمور المعقدة.

الحديقة الكبيرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

قد يحتوي منزلك على غرفتين فقط ومطبخ وحمام ولكن لديك حديقة غناء كبيرة، هل ستتركها بدون استثمار؟ بالطبع ستستثمرها اهم واكثر استثمار مربح لك وهو أن تحول جزء منها إلى غرفة كبيرة فيها غرفة السفرة وغرفة معيشة، سقفها عبارة عن خشب يوفر الكثير من الظل والقليل من اشعة الشمس لتستمتع بجلوسك، ولا مانع من إضافة بعض النباتات داخل تلك الغرفة لتصبح جزء من الحديقة.

البلكون الزجاجي

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

كما قمنها باستثمار جزء من الحديقة كغرفة، يمكن أيضا استثمار البلكون وتحويلة بحد ذاته الى غرفة، وكل ماتحتاج هو بناء جدار زجاجي لواجهة البلكون وبالتالي ستحصل على غرفة معيشة مشرقة ذات إنارة طبيعية، تحيطها النباتات الخضراء وباقل التكاليف.

غرلفة المعيشة الكبيرة

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

الان أصبحت العائلة كبيرة وتحتاج الى مساحة اكبر ما العمل؟ في هذه الحال وكما في الصورة هو بدمج غرفة المعيشة وغرفة السفرة في مكان واحد وقد يكون المطبخ أيضا متداخل، وبأنشاء مدفأة بتصميم جذاب سيعطي الكثير من الدفء لاهم الغرف في المنزل، ومازال لديك الكثير من المساحة خلف الكنبة لتستخدمها.

مرآب للسيارة

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مرآب~ كراج
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

عندما تملك منزل قد يكون لا تملك سيارة ولكن في حال كنت تملك سيارة، فيمكنك بكل بساطة بناء مرآب لسيارتك بدون مرآب فعلي، كيف ذلك؟ ببناء جدار عالي عند مدخل المنزل الذي يؤمن الحماية والظلال لسيارتك ويحميها من العوامل الجوية المختلفة.

غرفة معيشة خارجية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

عندما تريد أن تبني غرفة معيشة مفتوحة في الحديقة يفضل دائما استخدام نفس المواد الطبيعية المستخدمة في الحديقة من خشب وحجر وبهذا ستشعر أن غرفة المعيشة جزء من الحديقة وليست إضافة.

فسحة للتهوية

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior بلكونة أو شرفة
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

غرفة نوم مطلة على البلكون هي فكرة لتوسيع المكان وأيضا لها العديد من الفوائد، كتهوية الغرفة ووصول أشعة الشمس وأيضا تكون قد وسعت غرفة النوم من خلال عمل باب كبير بين البلكون وغرفة النوم.

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