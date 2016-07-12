طرق وحيل لتوسيع منزلك

عند شرائك لمنزل في اول عمرك، يكفيك غرفتين ومطبخ وحمام، ولكن مع مرور السنين ومع كبر العائلة وبوجود الأولاد ستحتاج الى منزل اكثر من مجرد غرفتين والى مطبخ اكبر، وقد تضطر الى بعض الاعمال المكلفة والصعبة كإزالة حائط، لذلك في هذا المقال سنحاول اطلاعك عزيز القارئ على بعض الحيل التي من خلالها يمكنك توسيع منزلك دون التكلف او الاضطرار الى الأمور المعقدة.