مسبحك… رفاهية ومتعة

في أيام الصيف الحارة وعندما تشعر بالحر الشديد والعطش، تمر عليك نسمة تجعلك تبتسم وتجعلك تسرح في خيالك لتتخيل نفسك مسترخي في مياه باردة في أيام الصيف الحارة تستمتع بأشعة الشمس التي تخففها نسمات تأتي وتروح، ومعك كأس عصير مثلج يثلج قلبك ويجعلك تستمتع بأيام الصيف، تصحو من خيالك فإذا بك في حر الصيف والعطش، لكن ليس بعد اليوم… … اليوم تستطيع ان تحقق خيالك في منزلك في مسبحك الخاص لتستمتع بأشعة الشمس والمياة والعصير المثلج.
في هذا المقال سنستعرض بعض تصاميم المسابح وبعض الأفكار التي تزيد من رفاهيتك وتجعلك تستمتع اكثر.
قد تتعجب التسمية ولكن المقصود هو التصميم الخشبي للمسبح، حيث تلاحظ أن السقف مكون من عوارض خشبية لتؤمن بعض الظلال، والأرضية وسور المسبح من الخشب المقاوم للمياه، وبجدران خشبية مدعمة بأعمدة من الخيزران لزيادة الخصوصية، كما نلاحظ وجود دوش أي انه يمكنك أيضا الاستمتاع بالاستحمام وسط الطبيعة
يمكنك تجسيد هاواي في مسبح الخاص، فقط باستشارة مهندس المساحات الخارجية، سيقوم أولا بزراعة أنواع نباتيه كشجرة جوز الهند التي ستجعلك تعيش اللحظة، كما سيصمم فني المسبح لون بلاط المسبح بلون ازرق لتظهر ماء المسبح بلون ازرق بحري، اما الأرضية المحيطة بالمسبح بلون بني فاتح أي اللون الأقرب للون الرمال، فعندها ستشعر بأشعة الشمس والسماء الصافيه فوقك والمياه الرزقاء وتشرب من عصير جوز الهند المنعش وانت في مسبحك الخاص.
في تلك المساحة الصغيرة من الفناء الخلفي للمنزل مسبحك الخاص بلونه الازرق النيلي، والمحاط بحوض زرع مليئ بالورود الزهرية اللون لتملئ المكان بالوان الصيف، الأخضرللاشجار خلف المنزل والأزرق للسماء والمياه، وانت تسترخي على ارجوحة قماشية مثبتة بين عامودين عند المسبح، شعور ولا أروع.
هو بركة اكثر من كونه مسبح وذلك لصغر حجمة، موجود على شرفة عالية مما يعطيك مزيد من الخصوصية، وسقفه من الخيزران الذي يؤمن ظلال للاستمتاع بالسباحة والخصوصية والاطلالة الخلابة من الأعلى.
يظهر جمال مياه المسبح ليلا اكثر بسبب الإضاءة التي تنعكس على سطح المياه الصافية لتعكس أضواء خلابة سحرية، ستستمتع مساء بنسمات الليل الهادئة الناعمة واترك لكم حرية اختيار الكراسي التي تزيد من استمتاعكم.
لإظهار مسبحك بطريقة جذابة ومميزة عن الغير لا تحتاج الى تكاليف عالية، فقط يمكنك اللعب بالألوان والتركيب، ففي هذا المسبح استخدم مصمم المسبح بلاط مرقط بالاسود والازرق والأبيض مما يعطيك شعور جميل بالرغبة بالسباحة، والاستمتاع بعدها بأشعة الشمس على كراسي المسبح المريحة ولا تنسى مع كأس العصير المثلج.
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