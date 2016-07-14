الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مسبحك… رفاهية ومتعة

Heba khlili Heba khlili
TIEMPO DE CONSENTIRSE, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مسبح
Loading admin actions …

في أيام الصيف الحارة وعندما تشعر بالحر الشديد والعطش، تمر عليك نسمة تجعلك تبتسم وتجعلك تسرح في خيالك لتتخيل نفسك مسترخي في مياه باردة في أيام الصيف الحارة تستمتع بأشعة الشمس التي تخففها نسمات تأتي وتروح، ومعك كأس عصير مثلج يثلج قلبك ويجعلك تستمتع بأيام الصيف، تصحو من خيالك فإذا بك في حر الصيف والعطش، لكن ليس بعد اليوم… … اليوم تستطيع ان تحقق خيالك في منزلك في مسبحك الخاص لتستمتع بأشعة الشمس والمياة والعصير المثلج.

في هذا المقال سنستعرض بعض تصاميم المسابح وبعض الأفكار التي تزيد من رفاهيتك وتجعلك تستمتع اكثر.

مسبح خشبي!!!

披露山のゲストハウス, 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS مسبح
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

قد تتعجب التسمية ولكن المقصود هو التصميم الخشبي للمسبح، حيث تلاحظ أن السقف مكون من عوارض خشبية لتؤمن بعض الظلال، والأرضية وسور المسبح من الخشب المقاوم  للمياه، وبجدران خشبية مدعمة بأعمدة من الخيزران لزيادة الخصوصية، كما نلاحظ وجود دوش أي انه يمكنك أيضا الاستمتاع بالاستحمام وسط الطبيعة

هاواي…

TIEMPO DE CONSENTIRSE, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مسبح
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

يمكنك تجسيد هاواي في مسبح الخاص، فقط باستشارة مهندس المساحات الخارجية، سيقوم أولا بزراعة أنواع نباتيه كشجرة جوز الهند التي ستجعلك تعيش اللحظة، كما سيصمم فني المسبح  لون بلاط المسبح بلون ازرق لتظهر ماء المسبح بلون ازرق بحري، اما الأرضية المحيطة بالمسبح بلون بني فاتح أي اللون الأقرب للون الرمال، فعندها ستشعر بأشعة الشمس والسماء الصافيه فوقك والمياه الرزقاء وتشرب من عصير جوز الهند المنعش وانت في مسبحك الخاص.

المسبح والارجوحة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في تلك المساحة الصغيرة من الفناء الخلفي للمنزل مسبحك الخاص بلونه الازرق النيلي، والمحاط بحوض زرع مليئ بالورود الزهرية اللون لتملئ المكان بالوان الصيف، الأخضرللاشجار خلف المنزل والأزرق للسماء والمياه، وانت تسترخي على ارجوحة قماشية مثبتة بين عامودين عند المسبح، شعور ولا أروع.

المسبح العالي

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

هو بركة اكثر من كونه مسبح وذلك لصغر حجمة، موجود على شرفة عالية مما يعطيك مزيد من الخصوصية، وسقفه من الخيزران الذي يؤمن ظلال للاستمتاع بالسباحة والخصوصية والاطلالة الخلابة من الأعلى.

المسبح ليلا

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يظهر جمال مياه المسبح ليلا اكثر بسبب الإضاءة التي تنعكس على سطح المياه الصافية لتعكس أضواء خلابة سحرية، ستستمتع مساء بنسمات الليل الهادئة الناعمة واترك لكم حرية اختيار الكراسي التي تزيد من استمتاعكم.

المسبح المرقط

VIVIENDA VISTA REAL, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos مسبح
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

لإظهار مسبحك بطريقة جذابة ومميزة عن الغير لا تحتاج الى تكاليف عالية، فقط يمكنك اللعب بالألوان والتركيب، ففي هذا المسبح استخدم مصمم المسبح بلاط مرقط بالاسود والازرق والأبيض مما يعطيك شعور جميل بالرغبة بالسباحة، والاستمتاع بعدها بأشعة الشمس على كراسي المسبح المريحة ولا تنسى مع كأس العصير المثلج.

ننصحكم بقراءة المقال التالي مسبح منزلي المتواضع

منزل رائع بلا جدران !
هل استمتعت باشعة الشمس والسباحة في مسبحك الخاص؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً