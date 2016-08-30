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الفيلا الغير تقليدية

Heba khlili Heba khlili
RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
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مقالنا اليوم عن تصميم مميز لفيلا موجوده في إسطنبول، يعود سبب تسميتها بالفيلا القرميدية بسبب استخدام القرميد الأحمر لكامل السقف الشيء الذي أعطى جمالية منفردة واوحى بالنمط البلدي، وبسبب موقعها الاستراتيجي القريب من الغابة، تم إنشاء مبنيين مبنى لأصحاب المنزل ومبنى ثاني كدار ضيافة، وبالتالي ستستمتع مع الأهل والأصدقاء بالهواء النقي والمنعش.

سنتعرف على تفاصيل اكثر وماهي جمالية استخدام القرميد، وكيف جسدت تلك الفيلا الطبيعة باستخدام الحجر والخشب والقرميد.

الواجهة الامامية

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

تصميم نصف اسطواني مميز لدار الضيافة، مفتوح بشكل جزئي من الناحية الخلفية والامامية، مع ابواب زجاجية كبيرة مطلة على الحديقة الكبيرة المحيطة بكامل الفيلا، ويظهر دار الضيافة مغلف كقطعة حلوى بالقرميد الأحمر الجميل الذي يشبه لون الطين وهو ما اعطي الفيلا النمط البلدي.

الوردة القرميدية

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

كانت عملية بناء الفيلا غاية في الحذر، وذلك من اجل حماية الاشجار الموجودة في فناء الحديقة، التي لها اهمية ليس فقط كمنظر جمالي انما لفائدتها الصحية  في تقليل وصد الغبار، كما تعطي الظل المطلوب في الحديقة، اما باللنسبة لبعض الديكورات المميزة في الحديقة فنلاحظ استخدام القرميد بشكل وردة على الحائط .

الحجر والخشب

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

يجسد مدخل دار الضيافة الطبيعة، من خلال استخدام مكونات طبيعية، الحجر للجدارالمكون من أحجار بلون بني غامق مصفوفة بشكل عفوي، بجانبه حوض زراعي بلون اخضر جذاب، والخشب المستخدم في تصميم المظله التي أُستخدمت جذوع الأشجار فيها كدعامات عرضية. تكامل للطبيعة بوجود، الحجر والخشب والنبات.

غرفة المعيشة

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. غرفة المعيشة
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

غرفة معيشة واسعة ومفتوحة من الجهتين أي الكثير من الإضاءة الطبيعية، ولكن أيضا قد تكون باردة شتاء ولكن ليس بوجود تلك المدفأة ذات التصميم الحجري البسيط التي أعطت رزانة وأناقة للغرفة. تميزت هذه الغرفة بالدفء بسبب طبيعة تصميمها المليء بالخشب للأرضية وللسقف المُزين بجذوع أشجار كاملة.

حديقة الفيلا

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

اهتم مهندس المساحات الخارجية بتصميم الحديقة، اولا بالحفاظ على الاشجار، وايضا بزراعها بالعشب الاخضر، كما تم انشاء بعض الممرات الحجرية ومساحات كبيرة لوضع بعض ألعاب الأطفال او طاولة سفرة.

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