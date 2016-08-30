الفيلا الغير تقليدية

كانت عملية بناء الفيلا غاية في الحذر، وذلك من اجل حماية الاشجار الموجودة في فناء الحديقة، التي لها اهمية ليس فقط كمنظر جمالي انما لفائدتها الصحية في تقليل وصد الغبار، كما تعطي الظل المطلوب في الحديقة، اما باللنسبة لبعض الديكورات المميزة في الحديقة فنلاحظ استخدام القرميد بشكل وردة على الحائط .