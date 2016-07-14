كيف تجعل مدخل منزلك أكثر ترحاباً؟

لأن مدخل المنزل هو المستقبِل الأول لزواره فهو يأتي في الصدارة من حيث الإهتمام بإخراجه بالشكل الذي يعبر عن الذوق العام للمنزل و الشكل الجمالي المطلوب للترحيب بالزائرين.

فهناك بعض المنازل على قدر جمال تصميماتها الداخلية إلا أن مداخلها لا توحي بذلك ويعتبر هذا نقصاً ملحوظاً فيها، إذ لابد أن يشي المدخل بجمال وذوق ملحوظين للزائرين ومستخدمي المنزل أنفسهم.

ولتجنب أخطاء تصميم المداخل فإن هناك بعض الملحوظات التي تساعد في تصميم المدخل حسب مساحته المتاحة وظروف التصميم العام للمنزل ككل نستعرض بعضها في هذا الموضوع :