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كيف تجعل مدخل منزلك أكثر ترحاباً؟

آية علم الدين آية علم الدين
Entrance Hall , Studio Hooton Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لأن مدخل المنزل هو المستقبِل الأول لزواره فهو يأتي في الصدارة من حيث الإهتمام بإخراجه بالشكل الذي يعبر عن الذوق العام للمنزل و الشكل الجمالي المطلوب للترحيب بالزائرين.

فهناك بعض المنازل على قدر جمال تصميماتها الداخلية إلا أن مداخلها لا توحي بذلك ويعتبر هذا نقصاً ملحوظاً فيها، إذ لابد أن يشي المدخل بجمال وذوق ملحوظين للزائرين ومستخدمي المنزل أنفسهم.

ولتجنب أخطاء تصميم المداخل فإن هناك بعض الملحوظات التي تساعد في تصميم المدخل حسب مساحته المتاحة وظروف التصميم العام للمنزل ككل نستعرض بعضها في هذا الموضوع :

عنصر جذب في البهو

Entrance Baufritz (UK) Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Baufritz (UK) Ltd.

Entrance

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

إذا توافرت لدينا مساحة كبيرة في المدخل فإن هذه ستكون فرصة رائعة لاختيار عنصر جذاب وجميل لوضعه في المدخل ، فيمكن أن يكون نافورة أو حوض مياه صغير به تمثال زخرفي مميز كما في الصورة أمامنا.

ومع اختيار لون مناسب كالأبيض الذي يعطي اتساعاً وإضاءة فإن المدخل سوف يكتسب شكلاً لاينساه الزائرون بل ويجعل للبيت تميزاً وألقاً خاصاً.

الإضاءة دائماً وأبداً

bedi residence, 23DC Architects 23DC Architects غرفة المعيشة
23DC Architects

23DC Architects
23DC Architects
23DC Architects

لايمكننا بأي حال من الأحوال تجاهل الإضاءة أو تهميش دورها في إظهار جميع أركان المنزل خاصة المدخل ، الذي لابد وأن تكون إضاءته مميزة ومتناسبة مع مساحة المدخل فلا يكون المدخل شديد الإضاءة فيزعج عين الزائر ولا خافت الإضاءة للدرجة التي توحي بالكآبة.

فيمكننا استخدام نجفة مميزة كالتي في الصورة تعطي شكلاً جمالياً وإضاءة تظهر باقي عناصر المدخل ، ويمكننا أيضاً إن لم تكن إضاءة النجفة كافية أن نستعين بمصابيح صغيرة سبوتات إما مختفية في السقف المعلق أو ظاهرة ولكن لابد أن نراعي أن يكون لها شكلاً جمالياً في التوزيع حتى لاتشوه شكل السقف.

لمسات فنية بسيطة لمدخل متميز

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة Amber/Gold
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

في هذه الصورة نجد أن المصمم قد اختار أن يظهر المدخل عن طريق العناصر الديكورية الصغيرة ، كالرف الخشبي البسيط المرصوص عليه بعض التماثيل ذات الشكل الجمالي و التاريخي المميز.

أيضاً فإن الشبابيك الصغيرة الدائرية قد أضفت طابعاً جيداً على المدخل مع الشمعدانات الطويلة التي تصل للسقف كسيقان الزهور ، و بالطبع كان لم تكن هذه العناصر لتعطي هذا الشكل الجمالي إلا لو كانت الحوائط بيضاء لتتلائم مع الألوان والمواد المختلفة المتداخلة في التماثيل الصغيرة .. فظهر المدخل بشكل بسيط ولكنه غني باللمسات الفنية.

الزهور خير مستقبِِل للزائرين

WHITE THEMED INTERIORS DONE ARTISTICALLY, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج بلاط White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

ما رأيك لو وضعنا في المدخل سفيراً للترحيب بالزائرين لا يتكلم ولكنه يوصل رسالة ترحيب مفهومة للجميع؟ إذا أردنا ذلك فإننا لن نجد أفضل من الزهور أو الأشجار المنزلية الصغيرة ذات اللون الأخضر المحبب.

فكما نرى هنا وضعت الشجرة الصغيرة في حوض صغير على حوض كبير من الرخام الملئ بالزلط الصغير بألوانه الطبيعية ، كل هذا خلفه حائط مخطط من الألوان البنية المتناسبة مع ألوان الزلط والرخام فأعطت شكلاً ذا بريق من أثر انعكاس الإضاءة على الرخام ومريح مرحِب بسبب لون الشجر.

السلالم في المدخل ..فكرة رائعة

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

يعتبر السلم عنصراً جاذباً في المنزل مستقلاً بذاته خاصة إذا كان ذو شكل جمالي ، وقد استخدمته الكثير من الحضارات كعنصر يوحي بالفخامة والرقي ، فيقال إذا رأيت السلم في مدخل البيت فإن هذا يعني ترحاباً من أصحاب البيت بك .. حقاً فإن السلم يعطي هذا الانطباع فلماذا لانجعله هو عنصر الجذب في المدخل؟ أعتقد أنها فكرة تستحق التأمل.

يمكننا أن نفعل ذلك كما في الصورة مع إظهار فخامة السلم بوحدة إضاءة شجرية مدلاة ذات كرات مضيئة كالنجوم .. مدخل آخاذ وبسيط في آن واحد!

تشكيل الحوائط كعنصر للجذب

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda الممر الحديث، المدخل و الدرج
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

إذا كانت مساحة المدخل صغيرة بالشكل الذي لايسمح بأن نضع فيه ديكوارات أو مرايا أو عنصر جذب ذو شكل جمالي فإننا نستطيع التغلب على ذلك ببساطة عن طريق تشكيل حوائط المدخل بشكل مميز إما عن طريق اختلاف المادة المستخدمة فيه عن باقي المواد المستخدمة في تشطيب المنزل كالتكسيات الرخامية أو الحجرية أو ورق الحائط أو عن طريق دهان الحائط دهاناً ذو لون مختلف ومميز.

وفي الصورة التي نراها نجد أن المدخل صغير جداً فقد تغلب المصمم على ذلك بدهان الحائط بتقليمات من الأسود والرمادي الفاتح واعتمد على الشكل الجمالي الذي سيخلفه مع الأبواب الخشبية و الأرضية الخشبية و السلم الخشبي أيضاً و قد أكمل الصورة الجمالية بسجادة رمادية متلائمة مع الحائط و تابلوهات فضية الإطارات تعكس الإضاءة و تعطي بريقاً للمدخل.

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