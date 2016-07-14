كيف تجعل مدخل منزلك أكثر ترحاباً؟

لأن مدخل المنزل هو المستقبِل الأول لزواره فهو يأتي في الصدارة من حيث الإهتمام بإخراجه بالشكل الذي يعبر عن الذوق العام للمنزل و الشكل الجمالي المطلوب للترحيب بالزائرين.
فهناك بعض المنازل على قدر جمال تصميماتها الداخلية إلا أن مداخلها لا توحي بذلك ويعتبر هذا نقصاً ملحوظاً فيها، إذ لابد أن يشي المدخل بجمال وذوق ملحوظين للزائرين ومستخدمي المنزل أنفسهم.
ولتجنب أخطاء تصميم المداخل فإن هناك بعض الملحوظات التي تساعد في تصميم المدخل حسب مساحته المتاحة وظروف التصميم العام للمنزل ككل نستعرض بعضها في هذا الموضوع :
إذا توافرت لدينا مساحة كبيرة في المدخل فإن هذه ستكون فرصة رائعة لاختيار عنصر جذاب وجميل لوضعه في المدخل ، فيمكن أن يكون نافورة أو حوض مياه صغير به تمثال زخرفي مميز كما في الصورة أمامنا.
ومع اختيار لون مناسب كالأبيض الذي يعطي اتساعاً وإضاءة فإن المدخل سوف يكتسب شكلاً لاينساه الزائرون بل ويجعل للبيت تميزاً وألقاً خاصاً.
لايمكننا بأي حال من الأحوال تجاهل الإضاءة أو تهميش دورها في إظهار جميع أركان المنزل خاصة المدخل ، الذي لابد وأن تكون إضاءته مميزة ومتناسبة مع مساحة المدخل فلا يكون المدخل شديد الإضاءة فيزعج عين الزائر ولا خافت الإضاءة للدرجة التي توحي بالكآبة.
فيمكننا استخدام نجفة مميزة كالتي في الصورة تعطي شكلاً جمالياً وإضاءة تظهر باقي عناصر المدخل ، ويمكننا أيضاً إن لم تكن إضاءة النجفة كافية أن نستعين بمصابيح صغيرة
سبوتات إما مختفية في السقف المعلق أو ظاهرة ولكن لابد أن نراعي أن يكون لها شكلاً جمالياً في التوزيع حتى لاتشوه شكل السقف.
في هذه الصورة نجد أن المصمم قد اختار أن يظهر المدخل عن طريق العناصر الديكورية الصغيرة ، كالرف الخشبي البسيط المرصوص عليه بعض التماثيل ذات الشكل الجمالي و التاريخي المميز.
أيضاً فإن الشبابيك الصغيرة الدائرية قد أضفت طابعاً جيداً على المدخل مع الشمعدانات الطويلة التي تصل للسقف كسيقان الزهور ، و بالطبع كان لم تكن هذه العناصر لتعطي هذا الشكل الجمالي إلا لو كانت الحوائط بيضاء لتتلائم مع الألوان والمواد المختلفة المتداخلة في التماثيل الصغيرة .. فظهر المدخل بشكل بسيط ولكنه غني باللمسات الفنية.
ما رأيك لو وضعنا في المدخل سفيراً للترحيب بالزائرين لا يتكلم ولكنه يوصل رسالة ترحيب مفهومة للجميع؟ إذا أردنا ذلك فإننا لن نجد أفضل من الزهور أو الأشجار المنزلية الصغيرة ذات اللون الأخضر المحبب.
فكما نرى هنا وضعت الشجرة الصغيرة في حوض صغير على حوض كبير من الرخام الملئ بالزلط الصغير بألوانه الطبيعية ، كل هذا خلفه حائط مخطط من الألوان البنية المتناسبة مع ألوان الزلط والرخام فأعطت شكلاً ذا بريق من أثر انعكاس الإضاءة على الرخام ومريح مرحِب بسبب لون الشجر.
يعتبر السلم عنصراً جاذباً في المنزل مستقلاً بذاته خاصة إذا كان ذو شكل جمالي ، وقد استخدمته الكثير من الحضارات كعنصر يوحي بالفخامة والرقي ، فيقال إذا رأيت السلم في مدخل البيت فإن هذا يعني ترحاباً من أصحاب البيت بك .. حقاً فإن السلم يعطي هذا الانطباع فلماذا لانجعله هو عنصر الجذب في المدخل؟ أعتقد أنها فكرة تستحق التأمل.
يمكننا أن نفعل ذلك كما في الصورة مع إظهار فخامة السلم بوحدة إضاءة شجرية مدلاة ذات كرات مضيئة كالنجوم .. مدخل آخاذ وبسيط في آن واحد!
إذا كانت مساحة المدخل صغيرة بالشكل الذي لايسمح بأن نضع فيه ديكوارات أو مرايا أو عنصر جذب ذو شكل جمالي فإننا نستطيع التغلب على ذلك ببساطة عن طريق تشكيل حوائط المدخل بشكل مميز إما عن طريق اختلاف المادة المستخدمة فيه عن باقي المواد المستخدمة في تشطيب المنزل كالتكسيات الرخامية أو الحجرية أو ورق الحائط أو عن طريق دهان الحائط دهاناً ذو لون مختلف ومميز.
وفي الصورة التي نراها نجد أن المدخل صغير جداً فقد تغلب المصمم على ذلك بدهان الحائط بتقليمات من الأسود والرمادي الفاتح واعتمد على الشكل الجمالي الذي سيخلفه مع الأبواب الخشبية و الأرضية الخشبية و السلم الخشبي أيضاً و قد أكمل الصورة الجمالية بسجادة رمادية متلائمة مع الحائط و تابلوهات فضية الإطارات تعكس الإضاءة و تعطي بريقاً للمدخل.