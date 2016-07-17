المنزل المتواضع وبعض الحيل لتوسعته

الحمام جزء من غرفة النوم أي مناسب لوضع بعض الأغراض الشخصية في دروج الحمام لعدم وجود مكان كافي في غرفة النوم، وكما ملاحظ أن مغسلة الحمام من النوع غير المتصل بالأرض وهذا أيضا يعطي المزيد من المساحة.

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