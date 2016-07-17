المنزل المتواضع وبعض الحيل لتوسعته

مع زحمة الحياة وزيادة عدد السكان قد تحتاج الى منزل يحوي مستلزمات الحياة العادية البسيطة والمريحة أيضا وقد تتوافر تلك المواصفات ليس فقط في المنازل الكبيرة انما في المنازل الصغيرة أيضا، وفي هذا المقال سنتعرف على تلك النوعية من المنازل المتواضعة كيف يمكن لصاحبها الاستمتاع بالمعيشة فيها وكيف يمكن تصميمه بطريقة تتسع لكل الحاجيات وتتسع أيضا لبعض الديكورات والاكسسوارات.
اللون الابيض لواجهة المنزل اختيار موفق لانه لون يعطي حجم اكبر للاشياء وهذه الخدعة المستخدمة لجعل المنزل المتواضع يبدو اكبر، وأيضا ذلك الجزء الزجاجي الذي يسمح بالاضاءة الطبيعية، وباب خشبي صغير وبجانبة ذالك الصندوق الحديدي للبريد وبعض النباتات الخضراء على ارضية المدخل.
منتظم ومرتب وخالي من الفوضى والكراكيب هنا وهناك، هو مخصص فقط للاحذية المصفوفة بانتظام على عدة رفوف، وللبسكليت ايضا، وكونه منزل متواضع لا يمنع من وجود بعض الاكسسورات والديكورات في الرف العلوي لاعطاء طابع الرتابة والاناقة.
استطيع ان أرى من هذه اللقطة التصويرية، مطبخ وطاولة سفرة وغرفة معيشة، وطاولة مكتب أيضا!!! وهذا الجزء الأكثر غرابة وبساطة أيضا، حيث استفاد المهندس المعماري الموهوب من امتداد طاولة المطبخ وخصصه كطاولة مكتب، ويحتوي المطبخ على معدات أولية بسيطة، وغرفة معيشة بكنبة وتلفزيون، وبهذا يكون قد اكتمل المنزل.
طريقة تعليق الأواني هو لمسة جمالية بحد ذاتها وأيضا توفر الكثير من المساحة. الشباك المنخفض والكبير هو أيضا أسلوب استخدمة المصمم المعامري لاعطاء المنزل حجم اكبر وبالطبع ليستمتع أصحاب المنزل باشعة شمس.
ما هو اهم شيء في غرفة النوم ؟ السرير وهذا بالضبط ما يوجد في غرف نوم المنزل المتواضع، ولمحبي القراءة يمكنكم انشاء مكتبة لبعض الكتب والاستمتاع بالقراءة قبل النوم.
الحمام جزء من غرفة النوم أي مناسب لوضع بعض الأغراض الشخصية في دروج الحمام لعدم وجود مكان كافي في غرفة النوم، وكما ملاحظ أن مغسلة الحمام من النوع غير المتصل بالأرض وهذا أيضا يعطي المزيد من المساحة.
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