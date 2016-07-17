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المنزل المتواضع وبعض الحيل لتوسعته

Heba khlili Heba khlili
Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 غرفة المعيشة
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مع زحمة الحياة وزيادة عدد السكان قد تحتاج الى منزل يحوي مستلزمات الحياة العادية البسيطة والمريحة أيضا وقد تتوافر تلك المواصفات ليس فقط في المنازل الكبيرة انما في المنازل الصغيرة أيضا، وفي هذا المقال سنتعرف على تلك النوعية من المنازل المتواضعة كيف يمكن لصاحبها الاستمتاع بالمعيشة فيها وكيف يمكن تصميمه بطريقة تتسع لكل الحاجيات وتتسع أيضا لبعض الديكورات والاكسسوارات.

المدخل

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

اللون الابيض لواجهة المنزل اختيار موفق لانه لون يعطي حجم اكبر للاشياء وهذه الخدعة المستخدمة لجعل المنزل المتواضع يبدو اكبر، وأيضا ذلك الجزء الزجاجي الذي يسمح بالاضاءة الطبيعية، وباب خشبي صغير وبجانبة ذالك الصندوق الحديدي للبريد وبعض النباتات الخضراء على ارضية المدخل.

الصالون

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 شبابيك
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

منتظم ومرتب وخالي من الفوضى والكراكيب هنا وهناك، هو مخصص فقط للاحذية المصفوفة بانتظام على عدة رفوف، وللبسكليت ايضا، وكونه منزل متواضع لا يمنع من وجود بعض الاكسسورات والديكورات في الرف العلوي لاعطاء طابع الرتابة والاناقة.

كل المنزل في هذا الجزء!!!

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 غرفة المعيشة
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

استطيع ان أرى من هذه اللقطة التصويرية، مطبخ وطاولة سفرة وغرفة معيشة، وطاولة مكتب أيضا!!! وهذا الجزء الأكثر غرابة وبساطة أيضا، حيث استفاد المهندس المعماري الموهوب من امتداد طاولة المطبخ وخصصه كطاولة مكتب، ويحتوي المطبخ على معدات أولية بسيطة، وغرفة معيشة بكنبة وتلفزيون، وبهذا يكون قد اكتمل المنزل.

طاولة السفرة

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 غرفة السفرة
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

طريقة تعليق الأواني هو لمسة جمالية بحد ذاتها وأيضا توفر الكثير من المساحة. الشباك المنخفض والكبير هو أيضا أسلوب استخدمة المصمم المعامري لاعطاء المنزل حجم اكبر وبالطبع ليستمتع أصحاب المنزل باشعة شمس.

غرفة النوم

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 غرفة نوم
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

ما هو اهم شيء في غرفة النوم ؟ السرير وهذا بالضبط ما يوجد في غرف نوم المنزل المتواضع، ولمحبي القراءة يمكنكم انشاء مكتبة لبعض الكتب والاستمتاع بالقراءة قبل النوم.

الحمام

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 حمام
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

الحمام جزء من غرفة النوم أي مناسب لوضع بعض الأغراض الشخصية في دروج الحمام لعدم وجود مكان كافي في غرفة النوم، وكما ملاحظ أن مغسلة الحمام من النوع غير المتصل بالأرض وهذا أيضا يعطي المزيد من المساحة.

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