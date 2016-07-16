منزل مكسيكي يتحدى مساحته الضيقة!

كما ذكرنا في البداية، يتكون المنزل من ثلاث طوابق، الطابق الأول يبدأ بحمام السباحة، والحديقة، ومن ثم غرفة المعيشة، والشرفة، وغرفة الطعام، والمطبخ، وأيضًا الحمام، أي أنه المحور المركزي للمنزل، بينما يشمل الطابق الثاني، استوديو أو مساحة خاصة للضيوف، بينما خصص الطابق الثالث لغرفة النوم وفناء صغير.

لنبدأ جولتنا من الطابق الثالث، حيث غرفة النوم التي اكتست جدرانها بألوان متدرجة من البنيات، تعكسها الإضاءة الموزعة في السقف. ولا يمكن أن يخلو المنزل المكسيكي من لمسات فنية تعبر عن تراثه، وقد تجسدت في تلك اللوحة التي شغلت المساحة القابعة خلف السرير، بألوانها المتعددة، وأرضيتها الخضراء.

تصميم السرير خشبي بسيط، يتناسب مع الأرضية الخشبية واللمسات المنتشرة في المنزل، بينما تجسد السحر كله في هذا الركن الزجاجي الذي شكل فناءًا خاصًا، بكراسيه المصممة فقط من أجل الاسترخاء والرفاهية، والمحاطة بمزروعات خضراء.