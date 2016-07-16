منزل مكسيكي يتحدى مساحته الضيقة!

في ميريدا، عاصمة جزيرة يوكاتان، المليئة بالمباني ذات النمط الاستعماري، صممت شركة TALLER ESTILO هذا المنزل الرائع الجمال، والذي يُجسد السهل الممتنع في فن التصميم الداخلي، حيث الأجواء الحيوية والألوان المُشرقة مع الرقي والأناقة في الوقت ذاته، وتوظيف المساحات الضيقة مع الدقة في توزيع الإضاءة.
بُني المنزل على قطعة أرض بمساحة صغيرة تبلغ 6.5 متر مربع، ولكنها تتمتع بالطول الذي يصل إلى 27.5 مترًا مربعًا، بينما ارتفع المنزل عن سطح الأرض في 3 مستويات بلغ ارتفاعها 150 مترًا، فكان التحدي في تصميم هذا المنزل الضيق المتعدد الطوابق، لنرى كيف تخطت الشركة هذا التحدي..
كما ذكرنا في البداية، يتكون المنزل من ثلاث طوابق، الطابق الأول يبدأ بحمام السباحة، والحديقة، ومن ثم غرفة المعيشة، والشرفة، وغرفة الطعام، والمطبخ، وأيضًا الحمام، أي أنه المحور المركزي للمنزل، بينما يشمل الطابق الثاني، استوديو أو مساحة خاصة للضيوف، بينما خصص الطابق الثالث لغرفة النوم وفناء صغير.
لنبدأ جولتنا من الطابق الثالث، حيث غرفة النوم التي اكتست جدرانها بألوان متدرجة من البنيات، تعكسها الإضاءة الموزعة في السقف. ولا يمكن أن يخلو المنزل المكسيكي من لمسات فنية تعبر عن تراثه، وقد تجسدت في تلك اللوحة التي شغلت المساحة القابعة خلف السرير، بألوانها المتعددة، وأرضيتها الخضراء.
تصميم السرير خشبي بسيط، يتناسب مع الأرضية الخشبية واللمسات المنتشرة في المنزل، بينما تجسد السحر كله في هذا الركن الزجاجي الذي شكل فناءًا خاصًا، بكراسيه المصممة فقط من أجل الاسترخاء والرفاهية، والمحاطة بمزروعات خضراء.
في الطابق الثاني، نصل إلى الاستوديو، أو ركن الضيوف، حيث التصميم الذي يجمع بين الأناقة الريفية، ورقي الأثاث العصري، مع أرضية خشبية تعطي لمسة دافئة على المكان، وتكسر برودة اللون الرمادي المحايد الذي سيطر على الجدران الخرسانية، والجدار المصنوع من البلاطات المتراصة في دقة.
تضمن هذا الركن أريكة صغيرة وكرسي، كلاهما مصنوعان من الخشب الأنيق، مع مفروشات سوداء راقية، تتناسب مع الديكورات التي زينت الجدار، بل ووضعت داخل الجدار، في لمسة فنية محترفة من المصممين، بينما اختطفت الأنظار تلك المنضدة التي اكتست بالوجوه الملونة، وقد أضفت على المكان إشراقة وحيوية يُضاعفها الضوء المتسلل من النوافذ الزجاجية العملاقة.
ولا يمكننا عدم ملاحظة تلك المروحة التقليدية التي قد عُلقت في السقف، والتي تبدو في غير مكانها نظرًا لتصميمها التقليدي، إلا أنه ببراعة المصممين، أصبحت جزءًا منطقيًا من هذا الركن الفريد.
بنزول الدرج إلى الطابق الأول، نصل إلى المطبخ، حيث التصميم الخشبي الأنيق، وقد زينته وحدات الإضاءة المعدنية المتدلية من السقف الخشبي، لتضفي عليه طابعًا يقف على الحياد بين النمطين العصري والريفي.
صمم المطبخ على شكل حرف L، متخذًا مستويين، العلوي عبارة عن خزانات خشبية تتوسطها المدخنة المعدنية، بينما المستوى السفلي، يتضمن المنضدة ذات السطح الرخامي، والموقد المعدني اللامع الذي يتناسب بريقه مع بريق وحدات الإضاءة.
وضعت طاولة طعام خشبية كبيرة بتصميم ريفي أنيق، أمام منضدة المطبخ مباشرة، وتراصت أمامها كراس خشبية ذات مقاعد بيضاء، لتناول وجبة شهية طازجة من المطبخ مباشرة.
أخيرًا، ما رأيكم في تلك الحديقة الصغيرة؟ حيث السحر في الطابق الأول، والأجواء المُشرقة، تقودنا إليها أبواب زجاجية تجعلها مرئية من الداخل، لنجد في تلك المساحة الصغيرة أرضية من الرمال والحصى، مع قصاري زرع زجاجية ملونة، فريدة في تصميمها، وأنيقة في تفردها، وقد زرع بداخل كل منها أشجار نامية ذات أوراق خضراء نابضة بالحياة، فيما اتخذ الجدار تصميمًا حجريًا يتناسب مع الصخور التي تزينت بها تلك المساحة المبهرة.
بالخروج من المنزل، يمكننا إلقاء نظرة على الواجهة، التي تعبر عن فن العمارة المكسيكية، حيث المشهد الطبيعي الذي يجمع بين المزروعات الخضراء، ومياه حمام السباحة العميق، مع تأثيرات الأضواء الموزعة بمهارة في الجدران المصنوعة من مربعات السيراميك والتي توضح مدى ضيق المنزل، ولكنها لا تنتقص من جماله الواضح خلف البوابة الزجاجية العملاقة.
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