جنة صغيرة في منزلك .. أفضل التصاميم لحدائق المنزل!

يعتبر وجود حديقة ولو صغيرة المساحة في البيت من أجمل مايمكن أن يوجد في البيت،فبالإضافة إلى الشكل الجمالي الخلاب الذي تعطيه للمنزل فإنها أيضاً تساعد في تنقية الهواء الداخل للمنزل و تساعد في التهوية الجيدة و تحفز التوازن البيئي المحيط بالمنزل ، كما أنها تعطي مساحة جيدة من الخصوصية و الأمان للعب الأطفال و الاسترخاء للكبار و يمكن الإعتماد عليها أحياناً كمكان لاستقبال الضيوف.

وقد يعتقد البعض أن وجود حديقة في المنزل مرتبط بأن يكون المنزل كبير الحجم وبه مساحة مخصصة للحديقة فقط ولكن هذا الأمر ليس ضرورياً، فهناك بعض الأفكار التصميمة الهائلة التي تستطيع أن تجعل في منزلك حديقة جميلة وجذابة دون الحاجة إلى مساحة شاسعة و إمكانيات ضخمة و في هذا الموضوع نستعرض بعض التصاميم التي تناسب جميع المساحات و الظروف التصميمية للمنزل، هيا بنا نرى :