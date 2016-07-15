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جنة صغيرة في منزلك .. أفضل التصاميم لحدائق المنزل!

آية علم الدين آية علم الدين
Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
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يعتبر وجود حديقة ولو صغيرة المساحة في البيت من أجمل مايمكن أن يوجد في البيت،فبالإضافة إلى الشكل الجمالي الخلاب الذي تعطيه للمنزل فإنها أيضاً تساعد في تنقية الهواء الداخل للمنزل و تساعد في التهوية الجيدة و تحفز التوازن البيئي المحيط بالمنزل ، كما أنها تعطي مساحة جيدة من الخصوصية و الأمان للعب الأطفال و الاسترخاء للكبار و يمكن الإعتماد عليها أحياناً كمكان لاستقبال الضيوف.

وقد يعتقد البعض أن وجود حديقة في المنزل مرتبط بأن يكون المنزل كبير الحجم وبه مساحة مخصصة للحديقة فقط ولكن هذا الأمر ليس ضرورياً، فهناك بعض الأفكار التصميمة الهائلة التي تستطيع أن تجعل في منزلك حديقة جميلة وجذابة دون الحاجة إلى مساحة شاسعة و إمكانيات ضخمة و في هذا الموضوع نستعرض بعض التصاميم التي تناسب جميع المساحات و الظروف التصميمية للمنزل، هيا بنا نرى :

استخدام الألوان لتصميم حديقة جذاب

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إن تصميم الحدائق ليس قاصراً فقط على استخدام اللون الأخضر الخاص بالشجر و الحشائش الخضراء و إنما تنسيق المواد الطبيعية الأخرى و إدخالها بشكل جمالي مع اللون الأخضر بحيث تتناسب معه ولا تعطي شكلاً منفراً بل شكلاً جذاباً ومريحاً للعين ، تماماً كما نرى في هذه الصورى التي عمد المصمم فيها أن يضع اللون البرتقالي الجذاب المستمد من لون الشمس و الذي يتلائم بشكل مميز مع اللون الأخضر ، كما وضع على الأجناب بعض الأحجار الطبيعية ، و استخدم الممشى وسط الحشائش بشكل متداخل معها ليعطي تميزاً للتصميم .

الطبيعة هي السحر والمواد الطبيعية كذلك!

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura منازل
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

لإضفاء بعض من التفرد و السحر على تصميم الحديقة الخاصة بك فإن استخدام المواد الطبيعية يعد هو المفتاح لذلك ،فكما نرى في هذا التصميم فإن المواد المستخدمة فيه جميعها من الطبيعة بألوانها الطبيعية دون أي تعديل أو دهان صناعي ، فالحجر الطبيعي و الرخام للأرضيات و تداخلها من الحشائش ذات اللون الطبيعي الأخاذ و الشجيرات الصغيرة بدرجات مختلفة من الأخضر مع لون المياة الأزرق الجميل و الزجاج و الخشب في المنزل نفسه قد أعطى للنتيجة النهائية حديقة ذات جمال فاتن مستمد من الطبيعة.

الألوان الصناعية ولكن بحذر

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

يمكننا تمييز التصميم الخاص بالحديقة عن طريق تلوين أحد العناصر الطبيعية المستخدمة ولكن بحذر ، فهنا مثلاً اختار المصمم أن يلون نوعين من الأحجار باللون الأبيض و الرمادي لخدمة التصميم و تنوع ألوانه بشكل جديد ، وقد وضع كل لون مع بعضه بشكل مميز و زينه بالشجيرات الصغيرة ، فهو هنا قد مزج بين الطبيعي و الصناعي بشكل مفيد للتصميم.

ونلاحظ أيضاً أن هذا التصميم قد نفذ في مساحة تعتبر صغيرة في المنزل ولكن شكلها مركز وجذاب ومبهج للعين.ِ

الحدائق المعلقة جمال مختلف

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

هذا الحل مفيد جداً إذا كانت الحديقة ذات حائط مشترك مع الجار ، فهي تحقق الشكل الجميل للحديقة مع توافر الخصوصية في مساحة صغيرة ، كما أنه يعطي شكلاً مميزاً وفريداً خاصة إذا استخدمت فيه أعواد الزان كأحواض للزرع كما نرى.

المظلات المميزة لشكل رائع

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

لا تقتصر الحدائق أيضاً على الحشائش و الأشجار فقط و إنما يمكننا فرشها بشكل مناسب للمساحات المفتوحة و استخدامها للاسترخاء أو استقبال الضيوف ، وللحفاظ على الظل الخصوصية للجلوس بها يمكننا استخدام المظلات ذات الأشكال الجميلة التي تبرز مساحة الحديقة و تحددها و تعطيها شكل لافت.

البرجولات الخشبية لمنظر رومانسي

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

هنا نجد أن المصمم قد اختار أن يضفي لمسة من الرومانسية على الفراغ المفتوح المستطيل الشكل ، فنجده قد حدده ببرجولة خشبية مميزة توفر الخصوصية مع الاتصال بالسماء في آن واحد ، وقد اختار أن تحاط الحديقة بالشجيرات العالية من ثلاثة جهات و تفتح من جهة واحدة مع تزيينها بالزهور الحمراء في الأسفل ، كل هذا يحيط الجلسة ذات الكراسي الجلدية البسيطة فصنع لنا حديقة رومانسية خلابة كالتي تتواجد في الحدائق العامة.

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المنزل العصري يحتاج حديقة عصرية أيضاً

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

في هذه الصورة نجد أن تصميم المنزل نفسه كان عصرياً بشكل ملفت ، لذا فإن المصمم كان لابد عليه أن يصمم الحديقة الخاصة به بشكل عصري و ألا يجعلها صاخبة حتى لا تطمس الشكل المميز للمبني أو تجعل الشكل النهائي مزعج للعين.

فنجد أن الحديقة جاءت بسيطة ذات حشائش قصيرة تزينها بعض الشجيرات على أبعاد متفرقة ، بها ممشى واحد مدفون وسط الحشائش و أرضية رخامية دائرية تحيط المنزل ذو الشكل المميز.

الحدائق المعلقة مرة أخرى ولكن بشكل مكثف

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi المنزل اكسسوارات النباتات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

هنا نجد أن الحديقة هي فقط حائط واحد مكثف بالشجيرات المميزة بتدرجات الأخضر كلها ، فنجده قد حقق شكلاً جمالياً يوحي بشكل الغابات الاستوائية في مساحة صغيرة جداً وقد استخدمها كعنصر جذب في مدخل البيت .. فكرة ذكية ومدهشة!

لا توجد مساحة أمام المنزل؟ استخدم الشرفة

Ethnic Inspiration House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

هذا هو الحل الأمثل للذين يقطنون بعمائر لا تحتوي أمامها على مساحة خاصة بالحديقة ، فيمكننا استخدام الشرفة كحديقة و تنسيقها بشكل جمالي كما في هذه الصورة ، فإن الشرفة لم تكن عائقاً أن نضع شجيرات و أحجار طبيعية جميلة ويمكننا أيضاً تزيينها بأنواع الزهور المختلفة لشكل أكثر جمالاً.

كيف تجعل مدخل منزلك أكثر ترحاباً؟
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