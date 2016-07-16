منزل يتناغم بين الأبيض والأسود

وسط كل صيحات و إبتكارات عالم التصميم الداخلي، من أبرز ما ظهرمؤخراً هو كيفية التعامل مع المنازل ذات المساحات المحدودة والأستديوهات لكي تظهر في قمة أناقتها مع كفاءة إستخدام المساحات المتاحة. أصبحت الآن المساحات الصغيرة لا تشكل عائقاً كبيراً حين إستطاع مصممي العالم المعاصر إبراز وتصميم هذه المنازل على أكمل وجه.
سنناقش اليوم مشروع منفرد بأناقته رغم صغر مساحته، فالمنزل مساحته 75 متر مربع ولكن إستطاع فريق التصميم والتنفيذ في HIDDENOFFICE بصنع عمل فني متناغم، والأكثر إبهاراً هوأن بالرغم من أن إستخدام الألوان بين الأبيض والأسود فقط إلا أن المنزل ما زال له شخصية فريدة مدهشة. لنتعرف معاً على جمال وبساطة هذا البيت…
لنبدأ في هذا المقال من الداخل على غير العادة، وتحديداً من غرفة النوم ففيها كل مفردات التصميم التي تميز هذا المنزل في مكان واحد. أقوى ما في التصميم الداخلي لغرفة النوم هنا هي البساطة مع إنسيابية التصميم، وبالرغم من وضوح هذه البساطة في إختيار المصمم للأثاث أضافت الأنماط المختلفة المتواجدة جنباً إلى جنب بعداً جريئاً بعض الشيء.
ندرك أننا توصلنا إلى التصميم المثالي فقط حين يكون كل ما تراه في التصميم ضروري ولا يمكن الإستغناء عنه، وهذا ما نشعر به هنا. في غرفة المعيشة هنا يلتقي النمط الحداثي مع النمط التبسيطي، فإتجاه الأثاث رغم أنه على النمط الحداثي إلا أن الغرفة في المجمل تبسيطية الطابع لبساطة العناصر إلى أقصى حد. التصميم منحاز تماماً إلى الأبيض والأسود وقد لعب هذا الأمر دوراً كبيراً في خلق إنطباع أن المساحة أكبر من الواقع. وهذا إن دل على شيء دل على عبقرية المصمم لأن يجب أن تكون نسب هذان اللونان محددة للغاية، فإذا زادت نسبة الأبيض عن حد معين يفقد التصميم شخصيته وإن زادت نسبة الأسود إختنقت الغرفة.
إن كنت تواجه مشكلة في تصميم غرفة معيشتك وأردت إتباع هذا الأسلوب فلتأخذ في إعتبارك أن يكون الأبيض هو الطاغي والأسود مجرد لإبرازعنصر أو أثنين، ولإعطاء مزيد من الشخصية أضف قليل من اللون الرمادي ليكون هو الرابط بين اللونين.
أسلوب خلق مرآة من الغرفة نادراً ما يتبع في المساحات الصغيرة لأن فيه مخاطرة إهدار المساحات ولكن إستطاع المصمم هنا أن يخلق غرفتين في واحدة بوضع قطعة أثاث واحدة بذكاء، فيمكنك إختيار الأستجمام والجلوس أمام المدفأة أو إختيار الجزء الترفيهي بإتجاه التلفاز، وأيما أخترت ستجد متسع كافي جداً لراحتك.
في أغلب المنازل ذات المساحات المحدودة نتجه إلى الغرف المنفتحة أو دمج الغرف سوياً ويكون التحدي في التصميم هو إيجاد حلول لكي تتجانس الغرف ذات الوظائف المختلفة لتظهر كغرفة واحدة ممتدة و متسعة، تجنب هنا المصمم هذه المخاطرة حين قام بإختيار ألوان محايدة ومسالمة على إمتداد غرفتي المعيشة والسفرة لتكون لنا مساحتين متصالحتين. هذا الأختيار من الألوان أيضاً في صالح المصمم لأن الأبيض والأسود وما بينهم دائماً ما يلائم جميع الوظائف.
عدم الإنسياق وراء منطق السيميترية في التصميم الداخلي كثيراً ما يكسر الملل ويخلق أجواء أكثر مرحاً بعيداً عن النمطية والتكرارية. تصميم وحدات المطبخ مكونة كأنها برواز أبيض لتشكيل جداري من الأبيض والأسود من ما يضيف لمسة فنية للمكان، أيضاً تظهر الجرأة واللاسيميترية أكثر بوجود وحدة إضاءة من النمط الصناعي، فهي معلقة بصورة عشوائية مضيفة إلى المكان شخصية مرحة.
من الوهلة الأولى نلاحظ أن ما زال نفس الأسلوب المتبع في الخارج ممتد وصولاً إلى الحمام من التشكيل العصري بالسيراميك الأبيض والأسود وصولاً إلى تجليد الخشب الذي وجد هنا في الحائط بدلاً من الأرضيات.
من الواضح في التصميم الخارجي أن البيت مميز بطابعه العصري أيضاً، وبالتأكيد إنحاز المصمم لهذا الإتجاه أيضاً في التصميم الداخلي لكي يطابق الخارج، فمن أكبر التحديات التي يواجهها المصممين في هذا المجال هو الإنسياق وراء مفردات بعينها لكي يصلوا إلى أقصى درجات التجانس بين الخارج والداخل في مكان واحد. لنرى معاً كيف توصل المصمم لهذه النتيجة.