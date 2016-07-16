منزل يتناغم بين الأبيض والأسود

وسط كل صيحات و إبتكارات عالم التصميم الداخلي، من أبرز ما ظهرمؤخراً هو كيفية التعامل مع المنازل ذات المساحات المحدودة والأستديوهات لكي تظهر في قمة أناقتها مع كفاءة إستخدام المساحات المتاحة. أصبحت الآن المساحات الصغيرة لا تشكل عائقاً كبيراً حين إستطاع مصممي العالم المعاصر إبراز وتصميم هذه المنازل على أكمل وجه.

سنناقش اليوم مشروع منفرد بأناقته رغم صغر مساحته، فالمنزل مساحته 75 متر مربع ولكن إستطاع فريق التصميم والتنفيذ في HIDDENOFFICE بصنع عمل فني متناغم، والأكثر إبهاراً هوأن بالرغم من أن إستخدام الألوان بين الأبيض والأسود فقط إلا أن المنزل ما زال له شخصية فريدة مدهشة. لنتعرف معاً على جمال وبساطة هذا البيت…