بيت يتجسد فيه الفن المعماري

سيكون موضوعنا اليوم عن الفن المعماري وكيف أن كل التفاصيل معاً تكون لوحة فنية جميلة خصوصاً في مجال العمارة، المنزل الذي سنتطرق له اليوم هو منزل مكتمل الأركان من حيث الإبداع في التصميم والتنفيذ، يتواجد في وسط بيئة محيطة ذات أوضاع خاصة و بالرغم من حجمه الهائل معمارياً إلا أته من المنازل المكونة من دور واحد.إستطاع المصور من HI-CAM PORTUGAL أن يلتقط لنا صوراً فنية تلائم خطوط وتصميم المنزل العبقري يوضح فيها مدى تأثير الكتل المعمارية على مجمل التصميم. لنرى سوياً هذه التحفة الفنية المعمارية.
ما يميز هذا البيت الحداثي عن غيره هو تكوينه المعماري الغير تقليدي، فعدم وجود سيمترية واضحة بين الكتل المختلفة مع تواجد بعض الكتل المعلقة يخلق تصميماً ديناميكياً وتحفة معمارية، فهذا التكوين المتجانس وسط البيئة المحيطة من جبال ومرتفعات يخلق تكامل لا يمكن أن نغفل عنه. إذا ذكرنا الجمال والتكامل المعماري وجب علينا ذكر الإبداع في الألوان، فاللون الأبيض الساطع الممتد في المنزل يشعرنا أننا وسط السحب من كثرة الصفاء ومع وجود المسبح التركوازي بمساحته الكبيرة العاكسة لصفاء السماء أضاف كثيراً من الإبداع. عبقرية التصميم في الترابط بين الفتحات الزجاجية والمسطح المائي يعطي إيحاء بالشفافية التامة و يزيد أيضاً من جمال المنزل. مرورنا أمام منزل بهذه العناصر الخلابة هي ظاهرة نادرة الحدوث، فلنتوقف بعض اللحظات لنتأمل روعة التصميم ونستوحي من الجمال الخلاب.
دائماً ما يشكل البناء على منحنيات وأرض طبيعتها صخرية تحدياً كبيراً ليس فقط بأن نتوصل بالمبنى إلى كتلة متجانسة مع البيئة المحيطة ولكن أيضاً تنفيذ التصميم إنشائياً بطريقة آمنة تماماً. يجب أن يكون الهيكل الإنشائي في قمة الكفاءة ولا يشكل عائقاً في التصميم المعماري أو الداخلي. لهذا فقد توصل المعماري هنا إلى تصميم إنشائي فريد من نوعه، فالقواعد أخذت تشكيلاً مختلفاً بحيث يكون توزيع أقصى الأحمال على نسبة قليلة من الأعمدة ولكن في مستوى منفصل عن التصميم المعماري والداخلي تماماً.
أخذت السفرة من نفس روح البيت خارجياً ، فاللون الأبيض الناصع جعلها تبدو كجزء لا يتجزأ عن البيت معمارياً وإنعكاس السقف الطائر بنفس اللون فوق السفرة أضاف من إنطباع أن التصميم الخارجي يحتوي السفرة. وجود المسبح بجانب الإضاءة التركوازية يجعل من المساحة الخارجية مكان منعش وكأنك في عزلة تامة من صخب العالم الخارجي. نلاحظ أيضاً وجود ممر خشبي فوق المسبح يصل وفي هذا ترابط مدهش بين الفراغين ..
لم تنقطع مفردات التصميم الخارجي عن الداخل، فقد أمتد أسلوب المصمم العصري إلى المطبخ، ومع تمدد اللون الأبيض ووصوله لوحدات المطبخ هنا أصبح كأن التصميم مجرد إنعكاس لما في الخارج. هذا التصميم الناعم يحفزنا أن ننحاز مجدداً إلى اللون الأبيض الذي طالما أعتبرناه لوناً مملاً.
ما زال اللون الأبيض هو الملك وصولاً إلى غرفة المعيشة وإن كان لألوان أخرى وجود فهي ما زالت تندرج تحت الألوان الطبيعية المتسمة بالهدوء. الجمال في هذه البساطة هوإمكانية إبراز العناصر المعمارية المهمة مثل المدخنة، فعلى غير العادة موضعها في منتصف الفراغ خالقاً فاصل بين الفراغين مع الإحتفاظ بالشعور أن المساحات ممتدة.
على عكس باقي البيت نجد أن هذا الفناء وسط المسطح الهائل من الأبيض ينفرد بألوان وأخشاب مفعمة بالحيوية والدفء، مع وجود مدفئة بتصميم مذهل ليكون مركز تجمع الناس.
غرفة النوم تجمع بين الهدوء نفسي والروح المرحة، وقد قام المصمم بأختيارالأثاث بعناية فائقة كي يتمكن من دمج الحالتين معاً. من الواضح أيضاً أن أختيار الأثاث قائم على إيجاد حلول عملية وعصرية.