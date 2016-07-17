الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بيت يتجسد فيه الفن المعماري

shereen gouda shereen gouda
Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal منازل
Loading admin actions …

سيكون موضوعنا اليوم عن الفن المعماري وكيف أن كل التفاصيل معاً تكون لوحة فنية جميلة خصوصاً في مجال العمارة، المنزل الذي سنتطرق له اليوم هو منزل مكتمل الأركان من حيث الإبداع في التصميم والتنفيذ، يتواجد في وسط بيئة محيطة ذات أوضاع خاصة و بالرغم من حجمه الهائل معمارياً إلا أته  من المنازل المكونة من دور واحد.إستطاع المصور من HI-CAM PORTUGAL أن يلتقط لنا صوراً فنية تلائم خطوط وتصميم المنزل العبقري يوضح فيها مدى تأثير الكتل المعمارية على مجمل التصميم. لنرى سوياً هذه التحفة الفنية المعمارية.

نجاح معماري على جميع المستويات

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal منازل باطون مسلح White
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

ما يميز هذا البيت الحداثي عن غيره هو تكوينه المعماري الغير تقليدي، فعدم وجود سيمترية واضحة بين الكتل المختلفة مع تواجد بعض الكتل المعلقة يخلق تصميماً ديناميكياً وتحفة معمارية، فهذا التكوين المتجانس وسط البيئة المحيطة من جبال ومرتفعات يخلق تكامل لا يمكن أن نغفل عنه. إذا ذكرنا الجمال والتكامل المعماري وجب علينا ذكر الإبداع في الألوان، فاللون الأبيض الساطع الممتد في المنزل يشعرنا أننا وسط السحب من كثرة الصفاء ومع وجود المسبح التركوازي بمساحته الكبيرة العاكسة لصفاء السماء أضاف كثيراً من الإبداع. عبقرية التصميم في الترابط  بين الفتحات الزجاجية والمسطح المائي يعطي إيحاء بالشفافية التامة و يزيد أيضاً من جمال المنزل. مرورنا أمام منزل بهذه العناصر الخلابة هي ظاهرة نادرة الحدوث، فلنتوقف بعض اللحظات لنتأمل  روعة التصميم ونستوحي من الجمال الخلاب. 

تخطي التحدي الإنشائي

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal منازل
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

دائماً ما يشكل البناء على منحنيات وأرض طبيعتها صخرية تحدياً كبيراً ليس فقط بأن نتوصل بالمبنى إلى كتلة متجانسة مع البيئة المحيطة ولكن أيضاً تنفيذ التصميم إنشائياً بطريقة آمنة تماماً. يجب أن يكون الهيكل الإنشائي في قمة الكفاءة ولا يشكل عائقاً في التصميم المعماري أو الداخلي.  لهذا فقد توصل المعماري هنا إلى تصميم إنشائي فريد من نوعه، فالقواعد أخذت تشكيلاً مختلفاً بحيث يكون توزيع أقصى الأحمال على نسبة قليلة من الأعمدة ولكن في مستوى منفصل عن التصميم المعماري والداخلي تماماً.

الأبيض ملك الموقف

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal منازل
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

أخذت السفرة من نفس روح البيت خارجياً ، فاللون الأبيض الناصع جعلها تبدو كجزء لا يتجزأ عن البيت معمارياً وإنعكاس السقف الطائر بنفس اللون فوق السفرة أضاف من إنطباع أن التصميم الخارجي يحتوي السفرة. وجود المسبح بجانب الإضاءة التركوازية يجعل من المساحة الخارجية مكان منعش وكأنك في عزلة تامة من صخب العالم الخارجي. نلاحظ أيضاً وجود ممر خشبي فوق المسبح يصل وفي هذا ترابط مدهش بين الفراغين ..

الإمتداد البصري لراحة نفسية

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal مطبخ
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

لم تنقطع مفردات التصميم الخارجي عن الداخل، فقد أمتد أسلوب المصمم العصري إلى المطبخ، ومع تمدد اللون الأبيض ووصوله لوحدات المطبخ هنا أصبح كأن التصميم مجرد إنعكاس لما في الخارج. هذا التصميم الناعم يحفزنا أن ننحاز مجدداً إلى اللون الأبيض الذي طالما أعتبرناه لوناً مملاً.

التميز بالتفاصيل

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal غرفة السفرة
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

ما زال اللون الأبيض هو الملك وصولاً إلى غرفة المعيشة وإن كان لألوان أخرى وجود فهي ما زالت تندرج تحت الألوان الطبيعية المتسمة بالهدوء. الجمال في هذه البساطة هوإمكانية  إبراز العناصر المعمارية المهمة مثل المدخنة، فعلى غير العادة موضعها في منتصف الفراغ خالقاً فاصل بين الفراغين مع الإحتفاظ بالشعور أن المساحات ممتدة.

فناء مفعم بالحيوية

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal منازل
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

على عكس باقي البيت نجد أن هذا الفناء وسط المسطح الهائل من الأبيض ينفرد  بألوان وأخشاب مفعمة بالحيوية والدفء، مع وجود مدفئة بتصميم مذهل ليكون مركز تجمع الناس. 

تكامل لآخر ركن في المنزل

Villa Escarpa, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal غرفة نوم
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

غرفة النوم تجمع بين الهدوء نفسي والروح المرحة، وقد قام المصمم بأختيارالأثاث بعناية فائقة كي يتمكن من دمج الحالتين معاً. من الواضح أيضاً أن أختيار الأثاث قائم على إيجاد حلول عملية وعصرية. 

منزل سالازار.. الجمع بين العمارة والطبيعة
ما أكثر شيء أدهشك في هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً