بيت يتجسد فيه الفن المعماري

ما يميز هذا البيت الحداثي عن غيره هو تكوينه المعماري الغير تقليدي، فعدم وجود سيمترية واضحة بين الكتل المختلفة مع تواجد بعض الكتل المعلقة يخلق تصميماً ديناميكياً وتحفة معمارية، فهذا التكوين المتجانس وسط البيئة المحيطة من جبال ومرتفعات يخلق تكامل لا يمكن أن نغفل عنه. إذا ذكرنا الجمال والتكامل المعماري وجب علينا ذكر الإبداع في الألوان، فاللون الأبيض الساطع الممتد في المنزل يشعرنا أننا وسط السحب من كثرة الصفاء ومع وجود المسبح التركوازي بمساحته الكبيرة العاكسة لصفاء السماء أضاف كثيراً من الإبداع. عبقرية التصميم في الترابط بين الفتحات الزجاجية والمسطح المائي يعطي إيحاء بالشفافية التامة و يزيد أيضاً من جمال المنزل. مرورنا أمام منزل بهذه العناصر الخلابة هي ظاهرة نادرة الحدوث، فلنتوقف بعض اللحظات لنتأمل روعة التصميم ونستوحي من الجمال الخلاب.