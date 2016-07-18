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8 تصاميم غير تقليدية لغرفة المعيشة

shereen gouda shereen gouda
SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック غرفة المعيشة
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من أكثر الأماكن التي نجتمع كلنا على حبها هي غرفة المعيشة، ففيها يكون ميعادنا مع الترفيه والأستجمام والمرح. ومن منا لا يحلم بغرفة معيشة متميزة وتعبر عن جنوننا وأفكارنا؟ التعدد في إتجاهات الأنماط  المتاحة في عصرنا فتح الباب لجميع أشكال الإبتكارات والأفكار العجيبة والفريدة، ومع وجود نفس العناصر في أي غرفة معيشة إلا أن أي غرفة ندخلها تكون ذات طابع وروح خاصة. للوصول لغرفة معيشة فريدة وتعبر عن جنونك وتميزك عن الآخرين يمكنك متابعة المقال للأطلاع على الأساليب البسيطة في أختياراتك للديكور والأثاث. لنرى معاً أمثلة عديدة لمثل هذه الغرف لتستوحى منها أفكار كثيرة وتستلهم منها الجرأة في التصميم.

إتجاه شبابي

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

إذا أردت أن تشعر بالراحة التامة في غرفة معيشتك وأن الغرفة تنطبق على صفاتك الشبابية ومتطلباتك فعليك أن تنسى كل القواعد المتبعة، وأن فعلت سينتهي بك الأمر بتصميم مجنون بالنسبة للأخرين ولكن مثالي بالنسبة لك. كما هو مبين في التصميم فهذه الغرفة بالتأكيد مصممة على هوى شبابي مفعم بالحيوية، فكل ما أحتاجه المصمم هنا هو مجلس عربي بإتجاه عصري وتعامل على أن الأرض هي طاولة ممتدة الأبعاد. بالتأكيد جلوسك في مثل هذا المكان سيحفزك على البهجة، ونحن لا نطمح بأكثر من ذلك في غرفة المعيشة.

إطلالة مختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يكون أتجاه أثاث غرفة المعيشة دائماً في أتجاه التلفاز، ولكن إن كنت من عشاق الطبيعة والتأمل سينال إعجابك هذا التصميم فالبطل هنا على غير العادة هو الحديقة. يمكنك أيضاً أضافة وحدة تدفئة مختلفة لتضيف بعد أكثر دفئاً ويكون مكان يجتمع فيه الجميع ويتواصلوا معاً بدلاً من الإنفصال الذي يسببه التلفاز.

تحدي كل القواعد

Завтрак на траве, Irina Yakushina Irina Yakushina غرفة المعيشة
Irina Yakushina

Irina Yakushina
Irina Yakushina
Irina Yakushina

من الواضح أن المصمم في CONZEPT عنده من الجرأة ما يكفي لكي يتحدى التقاليد المتعارف عليها عند أختياره الأثاث في غرفة المعيشة هنا. فشكل المجلس ليس فقد متميز ولكنه على هيئة سرير أما التلفاز فقد أكتفى بوضعه على الأرض، هذا التصميم الغير رسمي يزيد من الراحة والشعور أنك في مكان يحتويك. عليك دائماً أن تتبع ما يريحك وليس ما يعجب الناس فقط. إذا نظرنا لوحدة الأضاءة هنا نلاحظ أنها فريدة من نوعها على عكس ما ينحاز له الناس عادة من أشكال نمطية والجميل فيها أنها عملية إلى أقصى درجة فهي توزع الأضاءة بلا تسليط على التلفاز لتكون المشاهدة ممتعة. ما يميز هذا التصميم عن غيره أيضاً هو ميل المصمم لألوان فريدة ومبهجة. كل عناصر التصميم أجتمعت لتكون غرفة معيشة مبهجة.

الدمج بين حضارتين

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

تواجد النمطين الريفي والعصري هنا في تناغم تام ومذهل، فمن كان يتخيل أن لمثل هذين النمطين الأنسجام بهذا الشكل المبدع؟ ما أنجح هذا التصميم هو الحفاظ على المظهر الريفي في الحوائط والأسقف من أحجار وأخشاب طبيعية ووضع أثاث حديث ليظهر كأن الماضي يحتوي الحاضر. أيضاً جمعت الغرفة  بين وظيفتين، التلفاز والمدفئة من ما جعل كل الأحلام هنا متحققة. هذا التصميم مثالي لمن يفضل غرفة معيشة دافئة.

أختيار أثاث غير تقليدي

LIVING ROOM homify غرفة المعيشة
homify

LIVING ROOM

homify
homify
homify

ليس شرط أن يكون كل ما هو تقليدي ملائماً لدى الجميع، فمن أوفر البيوت حظاً من النقد الإيجابي هي البيوت التي تكسر القواعد المتعارف عليها مثل أختيار الأثاث هنا فهو أختيار فريد ويضيف إلى الغرفة بعد ديناميكي. أذا كنت من الذين يفضلون الحلول الغير تقليدية والمتعددة الوائف قم بأختيار أثاث غير متداول لدى الجميل حتى وأن كانت قطعة واحدة.

إضاءة بتوزيع مختلف

SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック غرفة المعيشة
ARTechnic architects / アールテクニック

SHELL

ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック

التلاعب بالأضاءة بمقدوره أن يقلب أي تصميم رأساً على عقب، فمنها يمنكنك تحويل غرفة معيشتك من مبهجة إلى رومنسية بكبسة زر. في هذا التصميم وجود إضاءة مع قطع الأثاث خلق جواً درامياً وتصميم فريداً كأننا في فيلم سينمائي. ما زال بمقدورك أن تكون حلول وأنطباعات لا نهاية لها  مستخدماً الأضاءة فقط.

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جدارية فنية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أذا كنت من محبي الأثاث التقليدي ولكنك ما زلت لا تريد أتباع التيار سينال هذا التصميم أعجابك، فكل ما عليك فعله هو تسليط الضوء على عمل فني مميز أو جدارية فنية فريدة.

كل أشكال الجلسات

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

أن تخلق أشكال مختلفة من الجلسات هو بالتأكيد من أكثر الأتجاهات ذكاء فسينال تصميمك إعجاب الجميع. نجد هنا أن التعدد لم يكن محصوراً في العدد بل الأشكال الألوان وهذا التعدد يجمع بين العملية والتميز.

إذا أردت مزيد من الأفكار لتوجيهك للوصول لغرفة معيشة مثالية تابع قرأة هذا المقال الشيق!

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