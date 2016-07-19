12 من أغرب المنازل حول العالم

بعد ما أصبحت أنماط التصميم في مجال العمارة كثيرة وأصبح هناك تفتح في الأختيارات وعدم ألتزام بلاد معينة بإتجاه معماري محدد ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال مبدعة وحلول لم تكن تخطر على أذهاننا. هذا العصر يعتبر نقطة تحول مذهلة لجميع المجالات حين أكتشفنا أن القواعد في كل مناحى الحياة توجد لكي نتحداها ونعبر بعد ذلك لمراحل إبتكار أقوى، ومن أبرز المجالات في هذه الأبتكارات هو مجال العمارة. سنعرض اليوم بعض من أغرب التصاميم المعمارية المنازل حول العالم وسيتضح لنا أنه لا يوجد نهاية للحلول المبتكرة بل وسيذهلك ما توصل إليه مصممي العمارة حول العالم من تطبيق التصاميم الخيالية على أرض الواقع ..