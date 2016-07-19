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12 من أغرب المنازل حول العالم

shereen gouda shereen gouda
Meera House, Guz Architects Guz Architects منازل
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بعد ما أصبحت أنماط التصميم في مجال العمارة كثيرة وأصبح هناك تفتح في الأختيارات وعدم ألتزام بلاد معينة بإتجاه معماري محدد ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال مبدعة وحلول لم تكن تخطر على أذهاننا. هذا العصر يعتبر نقطة تحول مذهلة لجميع المجالات حين أكتشفنا أن القواعد في كل مناحى الحياة توجد لكي نتحداها ونعبر بعد ذلك لمراحل إبتكار أقوى، ومن أبرز المجالات في هذه الأبتكارات هو مجال العمارة. سنعرض اليوم  بعض من أغرب التصاميم المعمارية المنازل حول العالم وسيتضح لنا أنه لا يوجد نهاية للحلول المبتكرة بل وسيذهلك ما توصل إليه مصممي العمارة حول العالم من تطبيق التصاميم الخيالية على أرض الواقع ..

1. منزل المرايا

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لا يخفى على أحد لماذا هذا البيت بالتحديد تصدر المرتبة الأولى في قائمة أغرب البيوت، فهذا التصميم يبدو وكأنه من المستقبل. من كان يتوقع أن المرايا يمكنها أن تلعب دور أساس في العمارة الخارجية؟ المرايا هنا تجعل البيت عاكساً للطبيعة المحية تماماً فإذا لم يوجد المصمم حزام الأضاءة حول المنزل كنا سنفرض أن هذه الكتلة أي شيء إلا أنها منزل! هذا المنزل جدير بأن يدهش الجميع!

2. البيت المتنقل

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura منزل جاهز للتركيب
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

نعم تماماً كنا قرأت… هذا فعلاً بيت قابل للتنقل وليس فقط مكان مؤقت كجزء من سيارة، ولكن بيت متكامل مع تحقق كل الأحتياجات. إن لم يكن هذا كافياً لإدهاشك فما سيزيد من تعجبك هو معرفة أن تصميم البيت داخلياً في قمة الأناقة والتميز!

3. الكوخ العجيب

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

رغم توجه البيت التقليدي من الداخل إلا أنه معمارياً يعطي أنطباع أنه كوج وليس بيت عادي، فالكتلة المعمارية مع الجدارية الفنية أجتمعوا ليذكرونا بماضي الأنسان حين كان الكوخ هو ملجأه الآمن وأن بأمكانه غلق هذا الكوخ ليكون في معزل تام عن المخاطر المحيطة..

4. خدع بصرية

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art منازل
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

هذا التصميم الغريب يذكرنا بالحيوانات البرية التي لديها قدرة أن تتخفى من عدوها، فالبيت يكاد للحظة أن يكون متخفياً لولا وجود الألواح الخشبية المتداخلة مع المرايا

5.المنزل الحجري الإستوائي

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture منازل
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

أختيارات الأحجار كالعنصر الأساسي والوحيد في التصميم المعماري الخارجي ليس هو كل ما يميز هذا البيت، فكتله أيضاً مثيرة للحيرة فدخولك البيت يعطي أنطباع أنك بداخل متاهة..

6. بيت من الحاويات الصناعية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

على النمط الصناعي الأكثر جرأة أستطاع هذا المنزل المكون فقط من الحاويات الصناعية أن تخلق أيقونة وأتجاه جديد على الجميع، ما سيذهلك أكثر هو جمال المنزل من الداخل وتواجد كل الوظائف الأساسية به.

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7. المنزل ذو الكتل العجيبة

1950-house, AtelierorB AtelierorB منازل خشب Wood effect
AtelierorB　　

AtelierorB　　
AtelierorB　　
AtelierorB　　

أغرب ما في هذا البيت ليس فقط الكتل كما هو واضح ولكن بأن التلاعب بالكتل كان بألواح خشبية فقط بلا أي عناصر معمارية أخرى. ترى كيف أستطاع المصمم أن يجعلتا في قمة الأندهاش مستخدماً أقل العناصر هكذا؟ أنه سحر الأبداع..

8.منزل مدهش في وسط الواحة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل يجمع بين كل العناصر المذهلة فتواجد مسطح مائة حول البيت يشعرك أن البيت يطفو على الماء، أما الكتل المعمارية فهي فريدة من نوعها ومع التلاعب بالإضاءة يكتمل المشهد الفني الجميل. هذا التصميم بالتأكيد يعد تحفة فنية.

9. مسطحات خضراء بلا نهاية

MEERA SKY GARDEN HOUSE Guz Architects منازل
Guz Architects

MEERA SKY GARDEN HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

أستطاع فريق التصميم من GUZ ARCHITECTS أن يصمم منزل كجزء من الطبيعة المحيطة فمن الصعب علينا في الوهلة الأولى أن نفصل ما أذا كان ما نراه حديقة طبيعية أم سقف أم فناء..

10. ما قل ودل

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

يتجسد لنا في هذا البيت النمط التبسيطي في أبهى صوره، فوقوفك أمام هذا المنزل كأنك أمام لغز محير، ومع هذه البساطة ما زال فيه لمسة فنية وبعد يجعلك تنجذب إليه.

11. منزل الطاقة الشمسية العجيب

岡崎宇頭の家, 株式会社タバタ設計 株式会社タバタ設計 منازل
株式会社タバタ設計

株式会社タバタ設計
株式会社タバタ設計
株式会社タバタ設計

فكرة التصميم هنا في غاية الروعة، فهو بيت يعتمد أعتماداً كلياً على الطاقة الشمسية ومن الواضح أن هذا هو الهدف الأساسي من التصميم، بقد أنساقت الكتل والوظائف كلها لتخدم هذه الوظيفة فقط، ومع ذلك فقد نجح المنزل في تصميم بيت مميز يذهل الجميع.

12.منزل عصري تحت الأرض

V4 House, Studio MK27 Studio MK27 منازل
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

بالرغم من أن البيت عبارة عن دور أرضي واحد إلا أن بتصميم السقف على أنه أمتداد للحديقة أعطانا أنطباع أن المنزل تحت الأرض.

نوافذ بأفكار مختلفة
ما أكثر تصميم أدهشك بين هؤلاء؟

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