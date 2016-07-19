12 من أغرب المنازل حول العالم

بعد ما أصبحت أنماط التصميم في مجال العمارة كثيرة وأصبح هناك تفتح في الأختيارات وعدم ألتزام بلاد معينة بإتجاه معماري محدد ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال مبدعة وحلول لم تكن تخطر على أذهاننا. هذا العصر يعتبر نقطة تحول مذهلة لجميع المجالات حين أكتشفنا أن القواعد في كل مناحى الحياة توجد لكي نتحداها ونعبر بعد ذلك لمراحل إبتكار أقوى، ومن أبرز المجالات في هذه الأبتكارات هو مجال العمارة. سنعرض اليوم بعض من أغرب التصاميم المعمارية المنازل حول العالم وسيتضح لنا أنه لا يوجد نهاية للحلول المبتكرة بل وسيذهلك ما توصل إليه مصممي العمارة حول العالم من تطبيق التصاميم الخيالية على أرض الواقع ..
لا يخفى على أحد لماذا هذا البيت بالتحديد تصدر المرتبة الأولى في قائمة أغرب البيوت، فهذا التصميم يبدو وكأنه من المستقبل. من كان يتوقع أن المرايا يمكنها أن تلعب دور أساس في العمارة الخارجية؟ المرايا هنا تجعل البيت عاكساً للطبيعة المحية تماماً فإذا لم يوجد المصمم حزام الأضاءة حول المنزل كنا سنفرض أن هذه الكتلة أي شيء إلا أنها منزل! هذا المنزل جدير بأن يدهش الجميع!
نعم تماماً كنا قرأت… هذا فعلاً بيت قابل للتنقل وليس فقط مكان مؤقت كجزء من سيارة، ولكن بيت متكامل مع تحقق كل الأحتياجات. إن لم يكن هذا كافياً لإدهاشك فما سيزيد من تعجبك هو معرفة أن تصميم البيت داخلياً في قمة الأناقة والتميز!
رغم توجه البيت التقليدي من الداخل إلا أنه معمارياً يعطي أنطباع أنه كوج وليس بيت عادي، فالكتلة المعمارية مع الجدارية الفنية أجتمعوا ليذكرونا بماضي الأنسان حين كان الكوخ هو ملجأه الآمن وأن بأمكانه غلق هذا الكوخ ليكون في معزل تام عن المخاطر المحيطة..
هذا التصميم الغريب يذكرنا بالحيوانات البرية التي لديها قدرة أن تتخفى من عدوها، فالبيت يكاد للحظة أن يكون متخفياً لولا وجود الألواح الخشبية المتداخلة مع المرايا
أختيارات الأحجار كالعنصر الأساسي والوحيد في التصميم المعماري الخارجي ليس هو كل ما يميز هذا البيت، فكتله أيضاً مثيرة للحيرة فدخولك البيت يعطي أنطباع أنك بداخل متاهة..
على النمط الصناعي الأكثر جرأة أستطاع هذا المنزل المكون فقط من الحاويات الصناعية أن تخلق أيقونة وأتجاه جديد على الجميع، ما سيذهلك أكثر هو جمال المنزل من الداخل وتواجد كل الوظائف الأساسية به.
أغرب ما في هذا البيت ليس فقط الكتل كما هو واضح ولكن بأن التلاعب بالكتل كان بألواح خشبية فقط بلا أي عناصر معمارية أخرى. ترى كيف أستطاع المصمم أن يجعلتا في قمة الأندهاش مستخدماً أقل العناصر هكذا؟ أنه سحر الأبداع..
هذا المنزل يجمع بين كل العناصر المذهلة فتواجد مسطح مائة حول البيت يشعرك أن البيت يطفو على الماء، أما الكتل المعمارية فهي فريدة من نوعها ومع التلاعب بالإضاءة يكتمل المشهد الفني الجميل. هذا التصميم بالتأكيد يعد تحفة فنية.
أستطاع فريق التصميم من GUZ ARCHITECTS أن يصمم منزل كجزء من الطبيعة المحيطة فمن الصعب علينا في الوهلة الأولى أن نفصل ما أذا كان ما نراه حديقة طبيعية أم سقف أم فناء..
يتجسد لنا في هذا البيت النمط التبسيطي في أبهى صوره، فوقوفك أمام هذا المنزل كأنك أمام لغز محير، ومع هذه البساطة ما زال فيه لمسة فنية وبعد يجعلك تنجذب إليه.
فكرة التصميم هنا في غاية الروعة، فهو بيت يعتمد أعتماداً كلياً على الطاقة الشمسية ومن الواضح أن هذا هو الهدف الأساسي من التصميم، بقد أنساقت الكتل والوظائف كلها لتخدم هذه الوظيفة فقط، ومع ذلك فقد نجح المنزل في تصميم بيت مميز يذهل الجميع.
بالرغم من أن البيت عبارة عن دور أرضي واحد إلا أن بتصميم السقف على أنه أمتداد للحديقة أعطانا أنطباع أن المنزل تحت الأرض.