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شركة جيدا لأعمال الديكور المحدودة
تصميم داخلي و ديكورات في جدة
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    تهتم جيدا وتختص بالتصميم الداخلي وفن العمارة السكنية والتجارية , وديكوراتها الداخلية, تمزج بين السلوك المبتكر وجمال التصميم ودقة تنفيذه  باستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تراعي مايريده الناس من متعة وجمال وذوق وراحة فهي تبحث عن رؤية العملاء ومايطمحون اليه وتحوله الى واقع ملموس في حياتهم .

    الخدمات
    تصميم داخلي – تصميم معماري – تنفيذ -إشراف – منازل زكية
    موقع الخدمة
    جدة
    العنوان
    حي الروضة – شارع نهضة التعليم – مجمع صفوة الأعمال – الفيلا رقم 12
    6620 جدة
    المملكة العربية السعودية
    +966-122632242 www.jidadesign.com.sa
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