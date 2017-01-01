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المنازل الصغيرة في مساحتها تعد من التحديثات التي تواجه مصمم الديكور الذي يرغب في اظهار قدراته والتغلب على المشكلات مهما كان حجمها، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا عدداً من النقاط التي يمكننا أن نستفيد منها أثناء تصميم منزل صغير، وكذلك…
تعتبر التصاميم المودرن للحمامات ذات قدر كبير من الانتشار لأنها تناسب جميع المساحات المتوفرة لمنازل اليوم، وكذلك تنوعها الكبير الذي يجعلها توافق جميع الأذواق، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة مميزة مكونة من 10 تصاميم نتناولها بزواي…
تصميم الحمامات بطريقة عصرية مبهرة يساعدك على استقبال ضيوفك بطريقة أكثر ترحيباً وثقة، خصوصاً وأنه يوجد انطباع كبير يقرره الضيوف عن مستوى الديكور في منزلك من مجرد استخدامهم لحمامك، وليس هذا فحسب، بل أنت تكون أكثر راحة عندما تصمم الح…