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تقدم ارقي واجمل انواع المظلات والسواتروالهناجر وانشاء المستودعات العامة كما نقوم بتوريد وتصميم وتنفيذ جميع انواع المظلات والسواترللمشاريع العامة الحكومية والخاصة بالشركات والفلل والقصور ومن اولويتنا :-

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وتوريد وتركيب كافة الاعمال المعدنيه والمظلات وتغطيتها بالقماش pvc او بالصاج المعرج مع العازل ساندوتش بانل وكافة انواع الهناجر ويتم وصل القماش بماكينة خاصة لاجراء اللحام الحراري ( الكبس الحراري ) للقماش pvc المقاومه للحرارة وعوامل الجو الطبيعيه ..

مظلات سيارات متطورة وذات مواصفات عالية.

مظلات سيارات معلقة بدون أعمدة من الأمام لسهولة التوقف والحركة.

مظلات سيارات ذات أشكال جديدة ورائعة, منها الهرمي ومنها المقوسة وغيرها.

مظلات للسيارات بكافة أشكالها وأحجامها.

مظلات سيارات من قماش البولي إثلين Polyethylene shade net covers

مظلات سيارات من قماش بي في سي PVC, PVDF covers

مظلات وسواتر شركة الاختيار الاول التخصصي

مظلات وسواتر شركة الاختيار الاول نقدم أفضل أنواع المظلات من خلال خبراء ومتخصصون في تركيب المظلاتوالسواتر والهناجر بمستوى جودة عالي للشركات والمصانع والبنوك ومواقف السيارات والمستشفيات باستخدام أفضل وأحدث التقنيات وأفضل الخامات نحن متخصصون في مجال الإنشاء والدراسات الهندسية

سواتر ومظلات شركة الاختيار الاول السعودية توفر أفضل المواصفات في المظلات من أجل تقديم خدمة أفضل تحوز على رضاكم:

- مظلات عازلة للحرارة من أفضل المواد العازلة للحرارة لحماية السيارات من الحرارة المرتفعة للشمس

- شكل جذاب ومميز يتناسب مع طبيعة المكان

- الهيكل الحديدي مطلي بمواد عازلة لحمايته من الصدأ والتأكل

- عمل المظلات بطرق فنية لاستيعاب أكبر عدد من السيارات

نقدم في مظلات وسواتر شركة الاختيار الاول أفضل أنواع المظلات والسواتر المصنعة من أجود الخامات للتناسب مع جو المملكة ودرجات الحرارة الشديدة والمحافظة على السيارات خلال فترة تواجدها

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نقدم خدمة توريد وتركيب مظلات وسواتر من خلال تقنيون وخبراء في توريد وتركيب المظلات والسواتر لتقديم خدمة ذات مواصفات جودة عالمية تدوم لفترات طويلة ومقاومة لعوامل وتقلبات الجو المختلفة

نتميز في شركة الاختيار الاول بالدقة في مواعيد التسليم والحرص على الإتقان وتقديم المظلات والسواتر حسب المواصفات العالمية المقاومة للصدأ والتآكل والعازلة للحرارة

كما تقدم شركة الاختيار الاول خدمة تركيب الهناجر والمستودعات بمواصفات قياسية تتناسب مع الهدف منها بجميع الأشكال المقوسة والنمطية كما نعمل على تجهيز البيوت بطرق وأساليب حديثة وأمنة

نوفر في شركة الاختيار الاول أفضل أنواع المظلات والسواتر بأقل وأرخص الأسعار وذلك من خلال خبرتنا والتعامل المباشر مع العملاء في تقديم الخدمة الأفضل بأقل التكاليف الممكنة وتقديم الخصومات على عقود التوريد أو التركيب

اتصل بنا من خلال ارقام الهاتف الموجودة أو تواصل معنا من خلال البريد الإليكتروني تجد فريق من الفنيون والتقنيون متخصصون في مجال الإنشاءات والتصاميم الهندسية لتقديم خدمة متميزة تدوم لأطول فترة بأقل وأرخص سعر

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سواتر ومظلات الاختيار الاول

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الرئيسي: الرياض - التخصصي

المعارض بالمدن الاخرى

جدة - الدمام - الاحساء - خميس مشيط

لدينا مندوبينا في المناطق التالية:

# المناطق الوسطى: الخرج - القصيم - حائل

# المناطق الغربية : جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - الطائف - ينبع

# المناطق الشرقية: الدمام - الخبر - الأحساء - القطيف - - الخفجي - الجبيل - حفر الباطن

# المناطق الشمالية: تبوك - الجوف - عرعر .

# المناطق الجنوبية: عسير - الباحة - نجران - جازان

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