مظلات خشبيه للحدائق برجولات خشبيه الرياض 0553217053

ان كنت تبحث عن الفاخمة بالشكل حتما لن تجد ماهو افضل من المظلات الخشبيةاشكال عصرية قمة بالتصميم والتشطيب بمميزات عالية الجودةعزل حراري 100% مضاده للامطار والتسوس والرطوبه وضد التكسر او التاثيرات المختلفةوتصنف المظلات الخشبية ظمن مظلات سيارات وحدائق وبلكونات واسطح وخلافها من الاستخدامات تزيين مظلات تزيين حدائق الاخرىاشهر انواع المظلات الخشبية المعالجه:مظلات شرائح = نسبة عزل لمياة الامطار والتراب 100%مظلات مجدول = نسبة عزل حرارة ومياة امطار 70% مع امكانيه مميزة لتمرير الهواء واشعة شمس خفيفهيمكننا تزوديكم بمزايا اخرى للمظلات الخشبية من خلال احد وسائل الاتصال بالموقع لتزوديكم بمعلومات وافيهعن هذا النوع من المظلات

للطلب والإستفسار 0553217053

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