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مظلات حدائق ابتكار
حدائق في الرياض
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    • مظلات خشبيه للحدائق  برجولات خشبيه الرياض 0553217053

    ان كنت تبحث عن الفاخمة بالشكل حتما لن تجد ماهو افضل من المظلات الخشبيةاشكال عصرية قمة بالتصميم والتشطيب بمميزات عالية الجودةعزل حراري 100% مضاده للامطار والتسوس والرطوبه وضد التكسر او التاثيرات المختلفةوتصنف المظلات الخشبية ظمن مظلات سيارات وحدائق وبلكونات واسطح وخلافها من الاستخدامات تزيين  مظلات تزيين حدائق  الاخرىاشهر انواع المظلات الخشبية المعالجه:مظلات شرائح = نسبة عزل لمياة الامطار والتراب 100%مظلات مجدول = نسبة عزل حرارة ومياة امطار 70% مع امكانيه مميزة لتمرير الهواء واشعة شمس خفيفهيمكننا تزوديكم بمزايا اخرى للمظلات الخشبية من خلال احد وسائل الاتصال بالموقع لتزوديكم بمعلومات وافيهعن هذا النوع من المظلات
    للطلب والإستفسار 0553217053

    مظلات سواتر بيوت شعر قرميد

    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    التخصصي
    5555 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +996-553217053 dilalalkhaleej.com
    الكشف القانوني

    مظلات خشبيه مظلات حدايق  برجولات خشبيه الرياض

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