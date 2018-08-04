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شركة تنسيق حدائق عشب صناعي عشب جداري 0553268634
حدائق ومستلزمات الطرق الخارجية في الرياض
نظرة عامة 2مشاريع (2) 2كتاب الافكار (2)
التعليقات (1)
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مشاريع

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    الخدمات
    • تنسيق حدائق
    • عشب صناعي
    • عشب جداري
    • حدائق منزلية
    • شلالات
    • نو
    • افير
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    0
    17211 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-553268634 www.instagram.com/gardensriyadh
    الكشف القانوني

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    عبدالعزيز العتيبي
    منذ اكثر من 2 سنوات
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