الكيدرا للتصميم
الداخلي متخصصة في تقديم خدمات التصميم الداخلي المذهلة والعالية الجودة
والتي تشمل مخططات المساحات ، التصميم بأنواعه ، إدارة المشاريع بنوعيها
التجارية والسكنية في منطقة الشرق الأوسط .كما نهدف
أيضاً إلى بناء علاقات قوية وجيدة مع عملائنا، فقد أذهلنا منطقة الشرق
الأوسط بتصاميمنا وأفكارنا المتميزة.وذلك بخلق مزيج متكامل من الابتكار
والإبداع مما يتطلبه العملاء وخبرة مصممينا, هي مهمة صعبة قد نجحنا في
انجازها بشكل متكامل.توفر الكيدرا حلولاً استثنائية
وفريدة من نوعها لمشروعك الخاص. تتكون تصاميمنا من مزيج من الثقافات
الشرقية والغربية على حد سواء، بالإضافة إلى الفن المعماري اليوناني ،
والطراز الإيطالي ، والإبداع البريطاني
- الخدمات
- تصميم داخلي
- ديكو
- تصميم فلل
- استشارات تصميم داخلي
- موقع الخدمة
- الامارات العربية المتحدة
- دبي
- العنوان
-
dubai- jlt –
214644 دبي
الإمارات العربية المتحدة
+971-551664122 www.algedra.ae
نؤمن بأن كل عميل
لديه ذوق مختلف و متطلبات خاصة و فريدة من نوعها ، وسعياً لدعم هذا التوجه
يبذل فريق عمل الكيدرا جل جهده لفهم أفكار العميل وإضافة أفضل ماعنده من
إبداع وابتكار لتحقيق حلم العميل وجعل مشروعه واقعاً حقيقياً. لدينا أفكار
وتصاميم إبداعية لاحصر لها يمكن أن نذهلكم بها، حرصاً من على إرضاء جميع
العملاء نعمل على كل مشروع على حدة من
بداية التخطيط له وحتى مراحله الأخيرة بشكل احترافي وبجودة عالية لتحقيق
أفضل النتائج المرجوة. أنت دائماً موضع ترحيب لمناقشة أفكار مشروعك الخاص
وتناول مشروبك المفضل في مكاتبنا.