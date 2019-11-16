مؤسسة زهرة الريان، أنشأت عام 1998 متخصصة في مجال المقاولات و تنفيذ المشاريع التجميلية، وتنسيق الحدائق و النوافير و الممرات الحجرية والمائية و الشلالات وأنظمة الضباب، كما وجد لديها قسم خاص بتصميم وتنفيذ الحدائق الداخلية الطبيعية و الصناعية، وتصميم وتنفيذ أحواض الأسماك.

الخدمات تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية و التجميلية و الحدائق و تنفيذ أنظمة وشبكات الري الأوتوماتيكية و النوافير و المجاري المائية و الممرات الحجرية، وأنظمة الضباب وتنفيذ الملاعب الرياضية باستخدام أحسن التقنيات الموجودة موقع الخدمة المملكه العربيه السعوديه وخارجها العنوان المملكة العربية السعوديةالرياض/ مخرج14/ حي الريان/ شارع احمد بن حنبل مقابل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز و بجانب بنك البلاد

11543 Alriyadh

المملكة العربية السعودية

+996-563362891 www.zr.com.sa