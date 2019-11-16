مؤسسة زهرة الريان، أنشأت عام 1998 متخصصة في مجال المقاولات و تنفيذ المشاريع التجميلية، وتنسيق الحدائق و النوافير و الممرات الحجرية والمائية و الشلالات وأنظمة الضباب، كما وجد لديها قسم خاص بتصميم وتنفيذ الحدائق الداخلية الطبيعية و الصناعية، وتصميم وتنفيذ أحواض الأسماك.
- الخدمات
- تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية و التجميلية و الحدائق و تنفيذ أنظمة وشبكات الري الأوتوماتيكية و النوافير و المجاري المائية و الممرات الحجرية، وأنظمة الضباب وتنفيذ الملاعب الرياضية باستخدام أحسن التقنيات الموجودة
- موقع الخدمة
- المملكه العربيه السعوديه وخارجها
- العنوان
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المملكة العربية السعوديةالرياض/ مخرج14/ حي الريان/ شارع احمد بن حنبل مقابل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز و بجانب بنك البلاد
11543 Alriyadh
المملكة العربية السعودية
+996-563362891 www.zr.com.sa