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زهرة الريان _zr
مهندسين مساحات خارجية في Alriyadh
نظرة عامة 4مشاريع (4) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (10)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • فوهات نوافير ، نزل ، رؤوس نوافير, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr حدائقديكورات واكسسوارات
    فوهات نوافير ، نزل ، رؤوس نوافير, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr حدائقديكورات واكسسوارات
    فوهات نوافير ، نزل ، رؤوس نوافير
    fountains nozzles in riyadh, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr حدائقديكورات واكسسوارات
    fountains nozzles in riyadh, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr حدائقديكورات واكسسوارات
    fountains nozzles in riyadh, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr حدائقديكورات واكسسوارات
    fountains nozzles in riyadh
    تنسيق حدائق فلل, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr
    تنسيق حدائق فلل, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr
    تنسيق حدائق فلل
    تنسيق حدائق منازل, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr
    تنسيق حدائق منازل, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr
    تنسيق حدائق منازل, زهرة الريان _zr زهرة الريان _zr
    تنسيق حدائق منازل
    مؤسسة زهرة الريان، أنشأت عام 1998 متخصصة في مجال المقاولات و تنفيذ المشاريع التجميلية، وتنسيق الحدائق و النوافير و الممرات الحجرية والمائية و الشلالات وأنظمة الضباب، كما وجد لديها قسم خاص بتصميم وتنفيذ الحدائق الداخلية الطبيعية و الصناعية، وتصميم وتنفيذ أحواض الأسماك.
    الخدمات
    تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية و التجميلية و الحدائق و تنفيذ أنظمة وشبكات الري الأوتوماتيكية و النوافير و المجاري المائية و الممرات الحجرية، وأنظمة الضباب وتنفيذ الملاعب الرياضية باستخدام أحسن التقنيات الموجودة
    موقع الخدمة
    المملكه العربيه السعوديه وخارجها
    العنوان
    المملكة العربية السعوديةالرياض/ مخرج14/ حي الريان/ شارع احمد بن حنبل مقابل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز و بجانب بنك البلاد
    11543 Alriyadh
    المملكة العربية السعودية
    +996-563362891 www.zr.com.sa

    التعليقات

    Haila M
    محل جميل لكن الخدمة جدًا سيئة اخترت قطع على اساس انها بالمحل بعدها قال لي انها متوفرة بالمستودع و يبيني اجي بيوم ثاني عشان اخذها أو يوصلونها لي للبيت والتوصيل على حسابي!! المفروض اذا القطعة مو متوفرة بالمحل يرسلني للمستودع اخذها بنفس الوقت أو يوصلها على حسابه مو يخليني اضرب مشوار بيوم ثاني ، المثل يقول "الزبون دائمًا على حق" فما بالك اذا كان فعلًا على حق ، المفروض انك ترضي الزبون و تكسبه مو تمرمطه 😒
    منذ 6 اشهر
    Saeed Alnassri
    تعاملت معاهم من خلال الانستقرام من خلال الاستاذ آدم ويتجاوب معاك باسرع وقت. وقد طلبت نافورة الى الشرقيه. القطيف. ووصلتني بعد ثلاثة ايام و سعر التوصيل ٥٠ ريال فقط و اشكر تعاملهم الطيب و سرعةً التوصيل. و التغليف هذه بدون انارة. انا اضفت لها مكعبات الثلج المضيئة
    منذ 8 اشهر
    بنت الرياض 33
    عندهرؤس لنوافير وللمسابح نوافير أشكال مختلفه للامانه جميييييله على شكل حيوانات وعلى شكل جره وشاميات وجلسات خارجيه عاديه جدا واحواض نباتات وتماثيل روووعه بس أسعاره غالييييه جدااا ماخذيت شي منهم مبالغ فيهاااا وعنده اكل للحيوانات وألعاب لهم واسماك وعصافير للبيع.. ارجو الانتباه لتسعيره وجعلها بالمعقول يعني لون الستيكر متغير دلاله على قدم البضاعه ونفس سعرها ماتغير!!! ارحمو عقولنا
    منذ 8 اشهر
    10 أظهر كل تعليقات
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