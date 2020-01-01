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تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
حدائق في خميس مشيط السعودية
نظرة عامة 5مشاريع (5) 0عروض (0) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (3)
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    • شركة تنسيق حدائق 0565293598, تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط مساحات تجارية
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    تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
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    تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط, تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط حدائقصيوان الحديقة الخارجية
    +5
    تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
    فنيون متخصصون فى توريد وتركيب العشب الصناعى والطبيعى بافضل جوده واقل الاسعار تصميم شبكات الرى العاديه والاتوماتيك توريد وخلع وزرع جميع انواع النخيل(تمر/نرجيل/ملوكى/سيكس/واشنطن) تصميم وعمل جميع انواع الديكورات الزراعيه ( شلالات/ نوافير/ممرحجرى/جزع خشبي /مظلات ) زرعه الازهار-والاشجارالمثمره-والورود تكريب النخيل وعمل الاحواض لها وتسميدها توجد جميع انواع المراكن با الاشجار الداخلى والخارجى يوجد جميع انواع البحص
    موقع الخدمة
    ابها و خميس مشيط السعودية
    العنوان
    23 شارع الزهور
    34553 خميس مشيط السعودية
    المملكة العربية السعودية
    +966-565293598 www.gras5.com
    الكشف القانوني

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    التعليقات

    green rectangle green rectangle
    جودة المنتج ممتازة
    منذ اكثر من 2 سنوات
    عدل
    abo adam abo adam
    انصح بالتعامل معهم
    منذ اكثر من 2 سنوات
    عدل
    تنسيق حدائق
    تعامل جيد
    منذ اكثر من 2 سنوات
    عدل
    3 أظهر كل تعليقات

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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