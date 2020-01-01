- موقع الخدمة
- ابها و خميس مشيط السعودية
- العنوان
-
23 شارع الزهور
34553 خميس مشيط السعودية
المملكة العربية السعودية
+966-565293598 www.gras5.com
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