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- موقع الخدمة
- الرياض, السعوديه, و الرياض السعودية
- العنوان
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شارع خلدبن الوليد
13213 الرياض السعودية
المملكة العربية السعودية
+966-552622988 www.cordobaeest.com