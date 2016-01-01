كاتب محتوى مصري شغوف بالديكور و الهندسة المعمارية أجد في الذوق و الفن متعة لا نهاية لها، أهوى السفر و الترحال و هوميفاي منحني تلك الفرصة عبر الإنترنت للتنقل عبر الجمال في التصميمات من مختلف دول العالم .

أكتب في هوميفاي منذ يونيو 2016 و قد ألهمني بالعديد من الأفكار الفنية و أشبع شغفي نحو التعلم و الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الديكور و التصميم الذي يستحوذ على اهتمامي و كتاباتي ..