كاتب محتوى مصري شغوف بالديكور و الهندسة المعمارية أجد في الذوق و الفن متعة لا نهاية لها، أهوى السفر و الترحال و هوميفاي منحني تلك الفرصة عبر الإنترنت للتنقل عبر الجمال في التصميمات من مختلف دول العالم .
أكتب في هوميفاي منذ يونيو 2016 و قد ألهمني بالعديد من الأفكار الفنية و أشبع شغفي نحو التعلم و الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الديكور و التصميم الذي يستحوذ على اهتمامي و كتاباتي ..
- الخدمات
- فن معماري، تصميم داخلي، ديكور
- موقع الخدمة
- Giza و برلين
- العنوان
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Holländerstraße 34
13407 برلين
ألمانيا
+20-1141914010 www.homify.ae
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