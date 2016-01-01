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Mohammed Awad
إعلامي، مدون في برلين
نظرة عامة 0مشاريع (0) 997كتاب الافكار (997)
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    كاتب محتوى مصري شغوف بالديكور و الهندسة المعمارية أجد في الذوق و الفن متعة لا نهاية لها، أهوى السفر و الترحال و هوميفاي منحني تلك الفرصة عبر الإنترنت للتنقل عبر الجمال في التصميمات من مختلف دول العالم .

    أكتب في هوميفاي منذ يونيو 2016 و قد ألهمني بالعديد من الأفكار الفنية و أشبع شغفي نحو التعلم و الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الديكور و التصميم الذي يستحوذ على اهتمامي و كتاباتي ..

    الخدمات
    فن معماري، تصميم داخلي، ديكور
    موقع الخدمة
    Giza و برلين
    العنوان
    Holländerstraße 34‎
    ‎13407 برلين
    ألمانيا
    +20-1141914010 www.homify.ae
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