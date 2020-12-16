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شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها
تصميم داخلي و ديكورات في خميس مشيط
نظرة عامة 1مشاريع (1) 3كتاب الافكار (3)
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مشاريع

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    • شركة تركيب شلالات ونوافير0551793001, شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها تصميم مساحات داخلية حجر Green
    شركة تركيب شلالات ونوافير0551793001, شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات حجر Amber/Gold
    شركة تركيب شلالات ونوافير0551793001, شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها شركة الرحاب لتنسيق الحدائق بخميس مشيط وابها جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات حجر Amber/Gold
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    شركة تركيب شلالات ونوافير0551793001
    شركة الرحاب متخصصة في مجال المقاولات و تنفيذ المشاريع التجميلية، وتنسيق الحدائق و النوافير و الممرات الحجرية والمائية و الشلالات وأنظمة الضباب، بأبها وخميس مشيط كما يوجد لديها قسم خاص بتصميم وتنفيذ الحدائق الداخلية الطبيعية و الصناعية، وتصميم وتنفيذ أحواض الأسماك. رسالتنا تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية و التجميلية و الحدائق و تنفيذ أنظمة وشبكات الري الأوتوماتيكية و النوافير و المجاري المائية و الممرات الحجرية، وأنظمة الضباب وتنفيذ الملاعب الرياضية باستخدام أحسن التقنيات الموجودة. تنسيق الحدائق ,الشلالات , النوافير , العشب الجداري , الديكور الحجري , شبكات الري , الملاعب الرياضية , تنسيق حدائق الأسطح , المظلات , الاسترحات , الممرات ,تنسيق حدائق منزلية , تنسيق حدائق الفلل , تنسيق حدائق القصور , تنسيق الحدائق العامه.
    الخدمات
    • تنسيق حدائق خميس مشيط
    • تنسيق حدائق ابها
    • تركيب شلالات
    • تركيب ن
    • افير
    • عشب صناعى
    • عشب طبيعى
    • عشب جدارى
    • مصبات
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    موقع الخدمة
    خميس مشيط
    العنوان
    2228 Al-Jama'yeen District Unit No. 1: Khamis Mushait
    61961 خميس مشيط
    المملكة العربية السعودية
    +966-551793001 www.elrhaab.com
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