شركة الرحاب متخصصة في مجال المقاولات و تنفيذ المشاريع التجميلية، وتنسيق الحدائق و النوافير و الممرات الحجرية والمائية و الشلالات وأنظمة الضباب، بأبها وخميس مشيط كما يوجد لديها قسم خاص بتصميم وتنفيذ الحدائق الداخلية الطبيعية و الصناعية، وتصميم وتنفيذ أحواض الأسماك. رسالتنا تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية و التجميلية و الحدائق و تنفيذ أنظمة وشبكات الري الأوتوماتيكية و النوافير و المجاري المائية و الممرات الحجرية، وأنظمة الضباب وتنفيذ الملاعب الرياضية باستخدام أحسن التقنيات الموجودة. تنسيق الحدائق ,الشلالات , النوافير , العشب الجداري , الديكور الحجري , شبكات الري , الملاعب الرياضية , تنسيق حدائق الأسطح , المظلات , الاسترحات , الممرات ,تنسيق حدائق منزلية , تنسيق حدائق الفلل , تنسيق حدائق القصور , تنسيق الحدائق العامه.
- الخدمات
- تنسيق حدائق خميس مشيط
- تنسيق حدائق ابها
- تركيب شلالات
- تركيب ن
- افير
- عشب صناعى
- عشب طبيعى
- عشب جدارى
- مصبات
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- موقع الخدمة
- خميس مشيط
- العنوان
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2228 Al-Jama'yeen District Unit No. 1: Khamis Mushait
61961 خميس مشيط
المملكة العربية السعودية
+966-551793001 www.elrhaab.com