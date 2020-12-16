شركة الرحاب متخصصة في مجال المقاولات و تنفيذ المشاريع التجميلية، وتنسيق الحدائق و النوافير و الممرات الحجرية والمائية و الشلالات وأنظمة الضباب، بأبها وخميس مشيط كما يوجد لديها قسم خاص بتصميم وتنفيذ الحدائق الداخلية الطبيعية و الصناعية، وتصميم وتنفيذ أحواض الأسماك. رسالتنا تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية و التجميلية و الحدائق و تنفيذ أنظمة وشبكات الري الأوتوماتيكية و النوافير و المجاري المائية و الممرات الحجرية، وأنظمة الضباب وتنفيذ الملاعب الرياضية باستخدام أحسن التقنيات الموجودة. تنسيق الحدائق ,الشلالات , النوافير , العشب الجداري , الديكور الحجري , شبكات الري , الملاعب الرياضية , تنسيق حدائق الأسطح , المظلات , الاسترحات , الممرات ,تنسيق حدائق منزلية , تنسيق حدائق الفلل , تنسيق حدائق القصور , تنسيق الحدائق العامه.

الخدمات تنسيق حدائق خميس مشيط

تنسيق حدائق ابها

تركيب شلالات

تركيب ن

افير

عشب صناعى

عشب طبيعى

عشب جدارى

مصبات

اعرض كل 9 خدمات موقع الخدمة خميس مشيط العنوان 2228 Al-Jama'yeen District Unit No. 1: Khamis Mushait

61961 خميس مشيط

المملكة العربية السعودية

+966-551793001 www.elrhaab.com